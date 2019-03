Stanjura: Faltýnek schůzkou s šéfem ÚOHS porušil zákon. Místopředseda ANO to odmítá

Ani po dvouhodinovém "grilování" nemají opoziční poslanci příliš jasno o roli místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka v kauze údajné manipulace zakázky na mýtný systém. "Místo vysvětlení pan Faltýnek nabídl pouze mlhu a shrnutí historie vývoje tendru na mýto," zlobil se předseda pirátských poslanců Jakub Michálek. Opozice obviňuje Faltýnka z porušení zákona o veřejných zakázkách, ten však nařčení odmítá.

Faltýnek vystoupil před poslanci pouze na začátku jednání o kauze mýto. Na většinu otázek, které už dříve položila opozice, ale neodpověděl. Mimo jiné však potvrdil, že od nikoho nedostal mandát, aby jednal o tendru na mýtný systém.

"Jsem zvyklý řešit problémy okamžitě. Tak jsem si ten mandát vzal a začal jsem ten problém řešit. Samozřejmě ve spolupráci s kolegy z ministerstva dopravy," uvedl ke své roli Faltýnek. Podařilo se mu tak údajně ušetřit státu 1,5 miliardy korun, o čemž se neznímil až do minulého týdne, kdy k němu přišli policisté.

Kdyby se do věci nevložil, hrozila podle Faltýnka ostuda, že by se hnutí ANO nedokázalo s mýtem vypořádat a ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) by byl ze své funkce odvolán tehdejším premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD). Na takovou možnost podle Faltýnka upozornil předseda vlády v roce 2016.

Kvůli mýtu se pak Faltýnek sešel v roce listopadu roku 2017 s předsedou antimonopolního úřadu Petrem Rafajem, jehož úřad na veřejné zakázky dohlíží, a také s Karlem Feixem, ředitelem firmy Kapsch, která mýtný systém provozovala a chtěla provozovat i nadále.

Schůzka mohla nahrát Kapschi, uvedl Stanjura

Předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stajnura na to reagoval tím, že schůzkou s Rafajem v době, kdy probíhal tendr na mýto, porušil Faltýnek zákon o veřejných zakázkách.

"Jakýkoli kontakt zadavatele nebo jeho zástupce v podobě pana Faltýnka s jedním z uchazečů by vedl zcela nemilosrdně ke zrušení soutěže pro netransparentnost a porušení zásad rovného zacházení," uvedl Stanjura.

"Bylo či nebylo úmyslem donutit zadavatele, aby tendr zrušil? Pokud by k tomu došlo, vláda by neměla jinou možnost než prodloužit opět smlouvu stávajícímu dodavateli," dodal předseda poslaneckého klubu občanských demokratů. Zároveň upozornil na to, že předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Rafaj měl být tím prvním, kdo měl schůzku odmítnout. Jelikož k tomu nedošlo, označil jeho jednání za šokující a neomluvitelné.

Další otázky chce opozice pokládat už zítra

Pochybení Faltýnek odmítl. Jako poslanec je ze zákona oprávněn požadovat informace potřebné pro jeho výkon funkce, uvedl. "Má komunikace se zástupci Úřad pro ochranu hospodářské soutěže byla dle mého názoru v souladu s tímto ustanovením zákona," řekl místopředseda ANO.

Faltýnka se zastal i premiér Andrej Babiš. "My jsme transparentně vysoutěžili soutěž o mýto. Faltýnek není ani stíhán, není ani obviněn. Tady se hraje kauza Faltýnek, který neexistuje. Je to kauza dvou lidí z ÚOHS, kteří jsou stíháni a generálního ředitele Kapsch. U nás je to padni komu padni, kdo pochybí, ten u nás skončí," řekl předseda hnutí ANO.

I tak chce opozice znát postoj vlády k počínání Rafaje, který tak ohrozil nestrannost svého úřadu. Deník Právo minulý týden uvedl, že podle policejních odposlechů Faltýnek řekl Rafajovi mimo jiné to, že "je potřeba udělat to, co chce společnost Kapsch," shrnují podle deníku detektivové obsah rozhovoru.

Kvůli mnoha nezodpovězeným otázkám chce opozice pokračovat ve Faltýnkově "výslechu". "Byla bych pro, abychom to řešili hned zítra, případně v nejbližší době. Budeme o tom ještě jednat se zástupci dalších opozičních stran," řekla Aktuálně.cz místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Souhlasí s ní i předseda pirátů Ivan Bartoš, který kritizuje i to, že se o Faltýnkovi museli poslanci bavit ve čtvrtek. "Bylo to úmyslně naštelováno na tento den, aby na to celé byly pouze dvě hodiny. Od začátku bylo jasné, že se to nestačí probrat. Navíc pan Faltýnek místo toho, aby se věnoval okolnostem, které se objevují nejen v médiích, nám dal exkurz do historie vývoje mýtného," sdělil Aktuálně.cz Bartoš.

