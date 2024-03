Petr Pavel exkluzivně: Čeští vojáci na Ukrajině? Nenechme se Ruskem tlačit do kouta

Čeští vojáci na Ukrajině jako legitimní cíl Ruska? "Nesouhlasím. Žádný voják tam není legitimním cílem Ruska. Rusko je agresorem, a tím pádem je tam nelegálně," říká prezident Petr Pavel o možnosti zapojení českých vojenských instruktorů do výcviku vojáků přímo na Ukrajině. Opřel se tak do slov dvou minulých prezidentů Václava Klause a Miloše Zemana. Kriticky se ale postavil i k Fialově vládě.

"Kdybychom několik desítek instruktorů mohli radši poslat dělat výcvik na Ukrajinu, bylo by to mnohem ekonomičtější. Z pohledu mezinárodního práva v tom není naprosto žádný problém, je to pouze otázka politické vůle," říká v prvním rozhovoru moderátorky Zuzany Tvarůžkové v pořadu Spotlight prezident Petr Pavel, jak by také do budoucna mohla vypadat alianční podpora Ukrajině.

Takový krok by podle něj vyžadoval odvahu spojenců říct, že se nenechají Ruskem zatlačit do kouta. Prezident Petr Pavel proto v rozhovoru kritizuje i hlasy, které volají po konci pomoci válkou zasažené zemi. "Slýcháme názory: přestaňme podporovat Ukrajinu a tím válka skončí. Ona by pravděpodobně skončila úplně jinak, než bychom si přáli," vysvětluje hlava státu.

Nejen kvůli rozdílům v postojích k zahraniční politice a především válce na Ukrajině se česká vláda rozhodla pozastavit vládní konzultace se Slovenskem. Podle Petra Pavla to nepovede k sebemenšímu zhoršení vztahů mezi zeměmi a symbol vyjádření nesouhlasu předsedy vlády Petra Fialy touto formou je podle něj naprosto přijatelný.

Jsou však kroky, ve kterých s postupem současného kabinetu prezident země nesouhlasí. "Některé věci nedělá úplně dobře a některé vyloženě neprodiskutovala," kritizuje Petr Pavel především komunikaci vlády, která má podle posledních průzkumů stále klesající důvěru lidí.

A nejenže se propadá důvěra v demokratické instituce, ale pětikoalice má stále nižší podporu také u voličů. Podle posledního průzkumu společnosti Kantar by volby vyhrálo hnutí ANO s potenciálem zisku přes 38 procent hlasů. Prezident v rozhovoru proto komentuje i fakt, že pokud by se stal lídr hnutí Andrej Babiš opět premiérem, neměl by problém s ním jednat, tak jako s kýmkoliv jiným.

Jasný názor má přesto Pavel na nedávnou kauzu šéfa ANO, kdy Andrej Babiš podle serveru Novinky.cz omylem zaslal e-mail na jinou adresu, než asi sám zamýšlel. Vulgárně v něm píše o ministrovi zahraničí Janu Lipavském a dožaduje se informací o jeho rodině, minulosti i dětech. "Znění toho mailu považuji za naprosto mimo hranice slušné politiky," dodává prezident.

