Sázka na chlast opět zabrala. Je všude kolem nás, říká o Zápisníku alkoholičky kritik

"Režisér Dan Svátek našel díru na trhu. Dalo se tušit, že sázka na chlast zase zabere. Alkohol Čechy láká," říká o úspěchu filmu Zápisník alkoholičky, který přitáhl do kin už stovky tisíc diváků filmový publicista Petr Cífka. Podle něj je to naším velmi kladným vztahem k "pochlastávání", které v Česku zná téměř každý.

"U toho domácího pochlastávání, pokud to člověk nedělá přímo sám, tak má buď rodiče, prarodiče, tetičku, strýčka, kteří si také rádi dají. Takže to téma je všude kolem nás a zjevně proto lidi zajímá," vysvětluje Cífka, proč po úspěchu Svátkova filmu Úsměvy smutných mužů mezi filmovými diváky boduje také Zápisník alkoholičky.

Roli v tom podle něj ale určitě hraje i herečka Tereza Ramba, jejíž výkon dokázal přitáhnout davy platících diváků a divaček do kin. To, co se teď ukázalo v Česku, ale podle něj třeba v Hollywoodu není tak jednoznačné. "V Hollywoodu ženy z hlediska byznysových metrik tolik netáhnou. Ale je to samozřejmě zacyklené, protože nebylo tolik ženských témat, tolik ženských režisérek a rozhodovali to producenti-muži," vysvětluje Cífka, podle kterého jsou na špici mezi americkými herci stále třeba Leonardo DiCaprio nebo Robert Downey Jr., naopak už tolik diváků neláká Tom Cruise. Mezi českými herci je sázkou na jistotu například Ivan Trojan.

Aby se tak z filmu stal kinohit, je podle publicisty v době streamovacích platforem nutné přesvědčit diváka, aby "zvedl zadek" a nečekal, až film dorazí přímo na služby, jako je třeba Netlix, HBO a další. Často navíc pomáhá, když téma přiláká třeba celou rodinu. "Peněženky rodičů pláčou, ale projednou to přežijí. Rodina se pobaví, koupí si popcorn, takže všichni jsou spokojení. Rodiče, děti i kinaři," popisuje recept na divácky úspěšný snímek Cífka.

Co podle něj v české kinematografii chybí? "Mezi mladými jsou strašně populární horory," myslí si publicista a producent, ale dodává, že kvůli slabé podpoře Státního fondu kinematografie je na natočení takového snímku potřeba pár milionů korun, přestože se jedná o "levnější" typ filmu.

