"Mohlo by to rozvrátit společnost." Rusnok nastínil „tragický osud“ důchodů v Česku

“Pokud nebudou udělány změny, tak se to prodraží pro ty, kteří jsou dneska 'mladí', tedy pracující kolem 30 až 40 let. Ti budou platit pořád stejně, možná ještě víc, ale hlavně dostanou méně ve vztahu k tomu, kolik zaplatili,” říká bývalý guvernér ČNB Jiří Rusnok k tomu, jak nutné je tlačit na změnu systému důchodů. To, že k žádné radikální změně za 35 let nedošlo, nazývá “tragickým osudem”.

"Jestliže dnes někdo odchází do penze, tak dostává v čistém téměř 60 procent bývalé průměrné mzdy. Ale víme, že změny by měly vést k tomu, že zhruba do 10 až 15 let poměr klesne někam k padesáti procentům," vysvětluje Rusnok, kde vidí největší problém důchodového systému.

"Bylo by dobře, aby to dál už klesalo velmi málo. Není dobré, aby to klesalo třeba někam k dvaceti procentům. To by společnost začalo sociálně dost rozvracet," varuje.

Rusnok popisuje, že zvýšení odchodu věku do důchodu je opravdu jedním z nástrojů, jak systém upravit. "Navíc nevidíme, že by nám tady lidé padali vyčerpáním, že nemůžou být o rok déle aktivní. Samozřejmě, že v těch individuálních osudech nikdo nechce, aby horník pracoval do pětašedesáti. To se ale neděje," popisuje bývalý guvernér ČNB a dodává, že si zároveň nedokáže moc představit systém povinného individuálního spoření.

"Češi jsou v tomhle spíše konzervativní. Když ale mluvíme o mladém člověku, který by měl investovat na svůj důchod. Tak by měl 20 až 30 let investovat relativně odvážněji, protože to je skoro jistota, že mu to přinese zajímavý výnos. Porazí to inflaci a dostane ještě něco navíc," nabádá Rusnok všechny, kdo se už v nižším věku o stav své budoucí penze zajímají.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.