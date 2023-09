Juchelka: Vytočený Babiš? Vyprovokovali ho. Za Čapí hnízdo se mu nikdo neomluvil

"Nemusím s tím samozřejmě souhlasit, ale politickému jiskření ve sněmovně rozumím," brání předsedu hnutí ANO Andreje Babiše poslanec Aleš Juchelka. Babiš ve sněmovně přirovnal v posledních dnech Fialovu vládu k "nové totalitě" a jednoho z ministrů nazval nulou a parazitem. "Sám zažil urážek dost. Nikdo ani poté, co byl osvobozen v kauze Čapí hnízdo, nepřišel a neřekl: Já se vám omlouvám," dodává.

Plány vlády na šetření znovu zaměstnaly sněmovnu na desítky hodin. Konsolidační balíček přes tvrdou kritiku opozice nakonec prošel druhým čtením do poslední fáze schvalování, kde je 80 pozměňovacích návrhů.

Ale ve sněmovně v minulém týdnu padala také ostrá slova. "V minulém volebním období jsem zažil celou řadu osobních útoků a urážek nejen na premiéra Babiše, ale také třeba na ministryni financí Schillerovou, které byly o mnohem tvrdší než ty, co zazněly," brání stínový ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka své stranické kolegy.

Poslanec ANO nechce připustit, že by vláda jeho hnutí předala Fialově kabinetu hospodaření státu ve zuboženém stavu. Díra 420 miliard korun ve státním rozpočtu byla podle něj způsobena koronavirovou pandemií spojenou s extrémními výdaji. Juchelka také odmítá argument, že by podobně nečekanou situaci zažila současná vláda s válkou na Ukrajině.

"Je to úplně nesrovnatelná věc. Ekonomika šlape, lidé nejsou zavření doma, nenosí roušky, chodí normálně do práce a nejsou sanováni jednotliví občané za to, že nemohou pracovat. Válka na Ukrajině není vůbec férová argumentace," dodává člen hnutí ANO.

A měla by se podle Juchelky vrátit superhrubá mzda, kterou někdejší Babišova vláda slibovala znovu zavést? "Já říkám, že ne. Jsem pro to, aby zůstala zrušena. Hlasoval jsem tak i v minulém volebním období, poněvadž je pro mě důležité, aby zůstalo lidem v peněženkách více peněz. Nejlépe vědí, jak je mohou utratit," argumentuje opoziční poslanec. Zároveň prý nechápe, že je opozice "grilována" za něco, co by mohla se svými 108 hlasy schválit koaliční vláda.

