Plodková: Pro mě je umělé oplodnění proti přírodě. Své dceři bych ale dítě odnosila

V nové sérii Náhradníci ztvárnila polovinu páru, který se v neúspěšné snaze o dítě rozhodne pro surogátní, tedy náhradní mateřství. I přesto, že má herečka pro ty, kteří se pro tuto cestu rozhodnou, pochopení, osobně raději nechává věcem volný průběh. “Jde to mimo mě, protože je to proti přírodě. Když moje tělo nebylo schopno otěhotnět, tak to tak prostě je,” říká Jana Plodková.

Jiná situace by ale nastala ve chvíli, kdy by s dotazem na odnošení dítěte přišla hypoteticky například dcera. "Myslím si, že matka vždy udělá maximum pro svou dceru, a pokud by to bylo její velké přání, tak tam by zábrana padala," tvrdí Plodková. U dalších blízkých osob si ale už tak jistá není. "Určitě bych řekla ne, ale záleží na situaci, těžko se to říká takto od stolu," dodává.

Komedie jsou stálicí české filmové produkce, ne všechny ale sklízejí tak pozitivní ohlasy jako Náhradníci Alice Nellis. Romantické komedie, které nepřicházejí s ničím novým, se často jen proženou éterem a neosloví příliš ani diváky, ani kritickou obec. "Často vzniká pocit, že když se jedna komedie povede, tak v tom můžeme pokračovat dál, ale to samozřejmě nefunguje," vysvětluje Plodková.

Tak trochu průlomem se ale stal historický snímek Jiřího Mádla Vlny, který se v žebříčku návštěvnosti za loňský rok umístil na prvním místě a dostal se také do užšího výběru nominací na Oscara. Ani to ale trend podle Plodkové nezlomí. "Jirkovi (Mádlovi) se podařilo velmi hluboké citlivé téma propojit s moderním pojetím filmu, který má velký spád," říká herečka. "Myslím si ale, že tu optiku to neotočí. Samozřejmě bych to ale českému filmu hrozně přála," dodává.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:08-06:29 Jak se Jana Plodková dozvěděla o náhradním mateřství a umí si představit, že by se pro surogátní mateřství rozhodla? Má herečka pro páry, které se pro náhradní mateřství rozhodnou, pochopení a co má společného s postavou Evy, kterou v Náhradnících hraje?

06:29-09:41 Co má Plodková společného s postavou učitelky Kláry z filmu Výjimečný stav a naletěla někdy na fake news? Co si myslí o dezinformacích a jaký má pocit z nového filmu Jana Hřebejka?

09:41-14:05 Podle čeho se Plodková rozhoduje, kterou roli přijme, a je nějaký film, který by nejradši nikdy nenatočila? Má nějaký film, na který se dokáže dívat stále dokola, a co viděla naposledy v kině?

14:05-17:20 V jakém stavu se aktuálně nachází český film a nevzniká trochu moc romantických komedií pochybných kvalit? Mohou být Vlny Jiřího Mádla filmem, který otočí trend českého filmu, a plánovala být herečkou odmala?

17:20-21:00 Je pravda, že herecký a filmový svět je nemilosrdný, a jak moc se změnil za dobu, co se v něm Plodková pohybuje? Co herečku vedlo k podpoře sbírky pro Ukrajinu a zajímá se aktivně o politiku?