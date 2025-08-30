O pravoslavný klášter u Berouna se zajímá kriminálka. Vyhození duchovní šli k soudu

Když Taťána Hanhur a Yosyp Yevchynets na konci srpna odcházeli ze soudní síně, s novináři mluvit nechtěli. Spor, v němž se soudili s Pražskou pravoslavnou eparchií - která je před dvěma lety zbavila funkce -, prohráli. Kořeny sporu uvnitř české pravoslavné církve, který se odehrává na pozadí války na Ukrajině, ovšem sahají mnohem hlouběji.
Hanhur alias matka Valentýna je někdejší představená pravoslavného monastýru (kláštera) sv. Václava a sv. Ludmily v Loděnici poblíž Prahy. Jak už dříve informoval server Odkryto, ženu původem z Ukrajiny minulý měsíc středočeští kriminalisté navrhli obžalovat ze zpronevěry. Trestní oznámení mělo podat vedení církve.
Jde o monastýr v Loděnicích, který policie taktéž zajistila, jak vyplývá z katastru nemovitostí. V největším českém pravoslavném klášteru v minulosti sídlilo jedno z center pomoci pro ukrajinské uprchlíky. Pravoslavné církvi jej v roce 2012 věnoval Český svaz výrobců a obchodních firem pro komerční spolupráci s Ruskou federací, který někdejší zámek zrekonstruoval. V roce 2022 ale vyzval církev k navrácení areálu. A ta, zastoupená tehdejší matkou představenou Hanhur, mu jej bezplatně vrátila.
To ovšem pro Hanhur znamenalo konec ve vedení kláštera. Církev ji o několik měsíců později odvolala. Už dříve musel také skončit kněz Yevchynets alias otec Metoděj. A na místo představené dosadila církev Nekrarii z Karlových Varů. Jak přitom tehdy uvedla Česká televize, nová matka představená má mít vazby na kontroverzní ruské podnikatele z Varů.
Výpověď oběma církevním představitelům z Loděnice dal za pravoslavnou církev arcibiskup Michal Dandár. Tedy bývalý spolupracovník StB, který je znám svým vstřícným přístupem k Moskvě či proputinovskému motorkářskému klubu Noční vlci.
Po vyhazovu Hanhur a Yevchynetse se rozjely soudy. Jeden už dříve vyhráli. Představitelé církve se jim v roce 2024 museli omluvit za lživý článek zveřejněný na webových stránkách a zaplatit odškodné sto tisíc korun. Napsal jej arcibiskup Michal Dandár a jeho bývalý tajemník, rovněž dřívější agent StB Igor Střelec.
"Článek obsahuje ve svém celku nepravdivá, zkreslující a účelová tvrzení vůči vám a za jejich uvedení a zveřejnění se vám omlouváme," zní v oficiální omluvě adresované Hondur a Yevchynetsovi.
Druhý soud, který proběhl nyní koncem srpna, ale vyhozeným duchovním nevyšel. Už minulý rok zažalovali pravoslavnou církev, která je podle nich funkce zabavila neoprávněně. U prvoinstančního soudu ale nespěli. A nic na tom nezměnilo ani odvolání k Městskému soudu v Praze, který je nyní zamítl. Důvodem je podle soudu ve zkratce to, že stát nemůže zasahovat do vnitřních procesů církve. Deník Aktuálně.cz se s žádostí o komentář ohledně soudu obrátil i na Pražskou pravoslavnou eparchii, ale ta doposud nereagovala.
Podle pravoslavné církve pak byla důvodem odvolání jednak údajná zpronevěra, kterou vyšetřuje policie, jednak skutečnost, že v monastýru spolu na jednom místě žili muži a ženy, což má být zakázáno. Protistrana tvrdila, že arcibiskup nemá na jejich odvolání potřebnou pravomoc.