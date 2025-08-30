Domácí

O pravoslavný klášter u Berouna se zajímá kriminálka. Vyhození duchovní šli k soudu

před 1 hodinou
V české pravoslavné církvi probíhají tvrdé spory. Jádrem problému je klášter poblíž Berouna, o který se momentálně kvůli údajné zpronevěře zajímá i kriminálka. To mělo vést k odvolání bývalé matky představené, která se ale obrátila na soud. Vyhazov považuje za nezákonný. Už dříve od církve vysoudila omluvu za lživý článek. Tentokrát však u soudu nepochodila.
Pravoslavný monastýr sv. Václava a sv. Ludmily v Loděnicích u Berouna je v centru sporu mezi českými pravoslavnými.
Pravoslavný monastýr sv. Václava a sv. Ludmily v Loděnicích u Berouna je v centru sporu mezi českými pravoslavnými.

Když Taťána Hanhur a Yosyp Yevchynets na konci srpna odcházeli ze soudní síně, s novináři mluvit nechtěli. Spor, v němž se soudili s Pražskou pravoslavnou eparchií - která je před dvěma lety zbavila funkce -, prohráli. Kořeny sporu uvnitř české pravoslavné církve, který se odehrává na pozadí války na Ukrajině, ovšem sahají mnohem hlouběji.

Hanhur alias matka Valentýna je někdejší představená pravoslavného monastýru (kláštera) sv. Václava a sv. Ludmily v Loděnici poblíž Prahy. Jak už dříve informoval server Odkryto, ženu původem z Ukrajiny minulý měsíc středočeští kriminalisté navrhli obžalovat ze zpronevěry. Trestní oznámení mělo podat vedení církve.

Jde o monastýr v Loděnicích, který policie taktéž zajistila, jak vyplývá z katastru nemovitostí. V největším českém pravoslavném klášteru v minulosti sídlilo jedno z center pomoci pro ukrajinské uprchlíky. Pravoslavné církvi jej v roce 2012 věnoval Český svaz výrobců a obchodních firem pro komerční spolupráci s Ruskou federací, který někdejší zámek zrekonstruoval. V roce 2022 ale vyzval církev k navrácení areálu. A ta, zastoupená tehdejší matkou představenou Hanhur, mu jej bezplatně vrátila. 

To ovšem pro Hanhur znamenalo konec ve vedení kláštera. Církev ji o několik měsíců později odvolala. Už dříve musel také skončit kněz Yevchynets alias otec Metoděj.  A na místo představené dosadila církev Nekrarii z Karlových Varů. Jak přitom tehdy uvedla Česká televize, nová matka představená má mít vazby na kontroverzní ruské podnikatele z Varů. 

Výpověď oběma církevním představitelům z Loděnice dal za pravoslavnou církev arcibiskup Michal Dandár. Tedy bývalý spolupracovník StB, který je znám svým vstřícným přístupem k Moskvě či proputinovskému motorkářskému klubu Noční vlci.

Po vyhazovu Hanhur a Yevchynetse se rozjely soudy. Jeden už dříve vyhráli. Představitelé církve se jim v roce 2024 museli omluvit za lživý článek zveřejněný na webových stránkách a zaplatit odškodné sto tisíc korun. Napsal jej arcibiskup Michal Dandár a jeho bývalý tajemník, rovněž dřívější agent StB Igor Střelec.

"Článek obsahuje ve svém celku nepravdivá, zkreslující a účelová tvrzení vůči vám a za jejich uvedení a zveřejnění se vám omlouváme," zní v oficiální omluvě adresované Hondur a Yevchynetsovi.

Druhý soud, který proběhl nyní koncem srpna, ale vyhozeným duchovním nevyšel. Už minulý rok zažalovali pravoslavnou církev, která je podle nich funkce zabavila neoprávněně. U prvoinstančního soudu ale nespěli. A nic na tom nezměnilo ani odvolání k Městskému soudu v Praze, který je nyní zamítl. Důvodem je podle soudu ve zkratce to, že stát nemůže zasahovat do vnitřních procesů církve. Deník Aktuálně.cz se s žádostí o komentář ohledně soudu obrátil i na Pražskou pravoslavnou eparchii, ale ta doposud nereagovala.

Podle pravoslavné církve pak byla důvodem odvolání jednak údajná zpronevěra, kterou vyšetřuje policie, jednak skutečnost, že v monastýru spolu na jednom místě žili muži a ženy, což má být zakázáno. Protistrana tvrdila, že arcibiskup nemá na jejich odvolání potřebnou pravomoc. 

Video: "Vás dovnitř nepustím." Novináři se snažili dostat do Ruského domu v Praze  (7. července 2025) Článek s videem zde.

Novináři se snažili dostat do Ruského domu v Praze, bohužel se to nepodařilo | Video: Ondřej Stratilík, Vojtěch Štěpán
 
