Ulička hrůzy, krysy a feťáci. Kdo v Běchovicích na místní tlačí za pomoci bezdomovců?

"Co řvete? Já jsem sem přišla spát, ne vás poslouchat," ozve se ženský hlas zevnitř přístřešku postaveného na návěsu. Poničený vůz stojí před vchodem do sídla mezinárodní firmy ve výzkumném běchovickém areálu na východním okraji Prahy. Je okolo poledne a z budovy zrovna vyšlo několik mužů; míří na oběd a jejich hovor zřejmě ženu vyrušil.
Není to jediný návěs, který je v areálu k nalezení. V "uličce hrůzy", jak ji reportérovi Aktuálně.cz popisuje žena pracující v jedné z místních firem, jich je několik. Stejně tak na dalších místech v areálu. A pokud tak chce k některé ze společností přijet nákladní auto, kterých zde jezdí požehnaně, musí se mezi nimi proplétat. Každý z návěsů v uličce má svého obyvatele. Z jednoho z nich se pak ozývá i psí štěkot.
V dalším z přístřešků umístěném na korbě návěsu leží šedovlasý muž zavinutý do spacáku, poslouchá hudbu. "Bydlím tu už pět let," tvrdí. "Majitele znám, ten sem málokdy přijede. Podívá se a řekne: 'Tu uklidit, tam uklidit.' Mladí tu fetují, natahají sem svinstvo, co nikdy nebudou potřebovat, ale mě majitel chválí. Já tu mám čisto," dodává.
Jak dále potvrzuje, majitelem má na mysli realitního spekulanta Miloslava Štěpána. Podnikateli totiž patří silnice, na níž návěsy, někdy až téměř vraky, stojí.
"Jsou to většinou feťáci a alkoholici"
Vše podle místních začalo několik let poté, co Štěpán za pět milionů ve veřejné dražbě některé komunikace v areálu, kde sídlí vrcholové technologické firmy, koupil. Před pěti lety, na jaře 2020, pak lidem, kterých zde pracují zhruba dva tisíce, začaly problémy.
"Úplně první se zde objevil nepojízdný náklaďák a pak i další," říká reportérovi Aktuálně.cz pod podmínkou anonymity zástupce jedné z firem v areálu. Následně se na korbách objevily i přístřešky. "Jsou to bezdomovci, většinou feťáci a alkoholici. Spíš mladší lidé," popisuje muž jejich obyvatele. "Mají horší hygienické návyky, takže tu dělají bordel či vykonávají potřebu na louku," popisuje.
A jak dokládají některé očouzené zbytky vraků, už několikrát zde i hořelo. "Myslím, že už jich tu shořelo víc. Požáry tu byly nejméně dva nebo tři. Uhasili to hasiči," dodal muž.
Další z místních zaměstnanců, se kterými mluvil reportér Aktuálně.cz, uvedl, že v zimě se před firmami nedá v podstatě dýchat kvůli zplodinám. Lidé v přístřešcích totiž v kamnech spalují "naprosto všechno", včetně plastů. V areálu se pak s přístřešky prý objevili i potkani. Další lidé z firem v areálu pak tvrdí, že bezdomovcům někdo dokonce nosí jídlo.
Důvod, proč přístřešky na silnicích stojí, je prý prostý. "Chce to prodat za velké peníze. On to ani nenabízí, jen čeká a pak není spokojený s nabídkou a chce daleko víc," popisuje místní zaměstnanec. Štěpán tak podle místních vraky s bezdomovci používá jako nátlakovou taktiku na firmy, aby od něj silnice odkoupily.
To ovšem Miloslav Štěpán odmítá. "Přívěsy, které jsou v tuto chvíli v Běchovicích, patří prý obyvatelům areálu a já bohužel nemám žádný prostředek, jak je z areálu dostat pryč," sdělil Aktuálně.cz. "Do areálu samozřejmě občas jezdím a ty lidi prosím, aby tam alespoň dodržovali pořádek. Opakovaně jsem jim nechal na mé náklady přistavit kontejner na odpad, aby tam alespoň trochu uklidili," píše muž v prohlášení, které redakci zaslal.
Tvrdí, že více o lidech bydlících v karavanech neví. To, že jim bydlení údajně nabídl někdo z jeho blízkosti, označil za pomluvu. Společnost Kopa logistic není podle něj majitelem žádného přívěsu parkujícího trvale v areálu. Nicméně připouští, že v minulosti tam s jejich souhlasem parkovali, v současnosti už prý ne.
Jak se ovšem lze přesvědčit přímo na místě, určit, komu přívěsy patří, je obtížné. Ze všech totiž někdo odstranil SPZ.
Minimálně jedna z firem podlehla a pozemek za několikanásobnou cenu, celkem 30 milionů korun, odkoupila. Další firmy se naopak odstěhovaly. Ne pro všechny je ale přestěhování jednoduché. Mají zde totiž například výrobní haly se špičkovými technologiemi.
"Když to tenkrát postavili, tak jsem se nastěhoval. Řekl mi, že je to volný," říká jeden z obyvatel návěsů. Jak se o možnosti nastěhování dozvěděl, nejdříve nechce prozradit. O charitu ale prý nejde. Nakonec tvrdí, že mu o ubytování neřekl majitel pozemku, ale jeho "kamarád".
Jak už dříve popsal pořad Reportéři ČT, některé z bezdomovců zde ubytovala firma Kopa logistic networks ČR. Té mají pak patřit minimálně i některé vraky aut. Její jedinou jednatelkou je Anna Šulková, která své trvalé bydliště uvádí ve stejném domě, kde dříve měl kanceláře podnikatel Miloslav Štěpán. Reportéři České televize pak ženu zastihli i ve Štěpánově domě. Deník iDnes na základě nyní smazaných informací ze sociálních sítí popsal, že se Šulková a Štěpán znají.
Soud potvrdil poplatek za odtah, bezdomovci jsou tu pořád
Jak nyní zjistil deník Aktuálně.cz, městský soud v Praze koncem července potvrdil Kopa logistic networks více než statisícový poplatek za odtah a parkování tří vozidel. Firmě totiž patřily návěsy, které v roce 2021 Správa pražských komunikací za asistence policie odtáhla. Jak zaznělo u soudu, byly překážkou v provozu a ohrožovaly bezpečnost ostatních vozidel, která nemohla projet. Jeden z návěsů ani neměl platnou technickou kontrolu.
"Vozidla si žalovaná strana následně z parkoviště převzala bez úhrady ceny odtahu a parkovného. Soud prvního stupně žalobě vyhověl a uložil žalované povinnost uhradit požadovanou částku a náklady řízení," vysvětluje pak Kateřina Eliášová z Městského soudu v Praze. Firma se ovšem odvolala a soud jí nyní po čtyřech letech pokutu potvrdil.
Přesto návěsy v běchovickém areálu stojí dál. Když se redakci podařilo telefonicky kontaktovat majitele komunikací Miloslava Štěpána, tvrdil, že s návěsy nemá nic společného. "Prosím vás, jak já to mám vědět? Já nejsem účastníkem toho soudu. Já o tom nic nevím," řekl makléř.
Ale jen co od reportéra padla otázka, zda zná Annu Šulkovou, začal Štěpán tvrdit, že mu vypadlo spojení a nic neslyší. Hovor ukončil a na další opakované volání už nereagoval. Vyjádření pak zaslal redakci písemně.
Samotná firma Kopa logistic s jednatelkou Šulkovou nemá oficiálně uvedené kontakty. Na nabídku rozhovoru, kterou reportér firmě poslal do datové schránky, odpověděla pouze krátkým prohlášením. "O situaci v nějakém areálu nemáme žádné informace," uvádí v něm člověk, který se podepsal jako ředitel společnosti Karel Novotný.
"Ohledně soudu Vám mohu sdělit, že jsme o odtahu našeho vozidla nedostali včas žádnou informaci," tvrdí pisatel. S tím, že vozidlo, které bylo odtaženo, "kdysi zapůjčili jedné firmě", která je o odtahu neinformovala. Přesto uvedl, že po obdržení rozsudku vše uhradí a peníze budou následně vymáhat po údajném nájemci. Jméno nájemce ovšem firma neuvedla. A informace o údajném nájemci pak nezazněla ani u soudu.
Kvůli situaci v běchovickém areálu se dokonce změnil zákon, tak aby vraky mohl odtáhnout místní úřad. Vraky skutečně na chvíli zmizely. Pak se ale vrátily lehce opravené a s platnou STK. Už jako běžná auta a alespoň papírově ne vraky. Nikdo je tedy už odtáhnout nemůže. A návěsy tak v areálu stojí opět.
Štěpán přitom tvrdí, že v minulosti vraky, se kterými údajně nemá nic společného, řešil. V roce 2013 se tak například u úřadů snažil domoci, aby do areálu nemohla vjíždět nákladních auta. O sedm let později pak navrhoval jednosměrný provoz a zákaz zastavení na komunikaci. Firmy v areálu nesouhlasily, a úřad tak oboje zamítl.
"Všichni od toho dávají ruce pryč - hasiči, hygiena, silniční správní úřad, stavební úřad, soudy, policie. Pořád se to řeší, ale vyřešené to není," shrnul situaci jeden z místních.