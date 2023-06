Spolužáci plivli na dívku z Ukrajiny. Dětské nedorozumění, shodla se škola s rodiči

Na sociálních sítích se objevilo video, na kterém sedmiletí chlapci pokřikují na ukrajinskou dívku: "Ukrajina je ku*va, Rusko je lepší." Na závěr videa jí jeden z kluků plivne do obličeje. Škola incident vyřešila tak, že si rodiče dětí vše vyříkali a chlapci se omluvili. Na iniciativu Hlas Ukrajiny, která video na internetu rozšířila, se ale teď obracejí i další ukrajinští rodiče.

Sedmiletá dívka z Ukrajiny si na školním výletě s českými spolužáky natáčela zvířata v minizoo. Během toho ji potkali dva stejně staří chlapci z vedlejší třídy a slovně ji napadli. "Ukrajina je ku*va, Ukrajina je blbá. Rusko je lepší, Rusko je silnější," útočili na ni.

Dívenka se však bránila slovy: "Rusko je ho*no." Na to konto schytala plivanec do tváře. Zhruba dvacetivteřinovou potyčku malá dívka zachytila na selfie kameru.

Video poté ukázala matce. Ta však neumí česky a nebyla si jistá, jak má celou situaci se školou řešit. Záznam proto vyvěsila v ukrajinských skupinách na Facebooku a požádala o radu. Takto si videa všimla Anastasiia Sihnaievska z iniciativy Hlas Ukrajiny, která ho sdílela na svém účtu na Twitteru, čímž se dostalo k milionu uživatelů. Lidé v komentářích se dívky zastávali a matce radili, ať se obrátí na policii nebo právníky. Chování českých chlapců odsoudili i ministr vnitra Vít Rakušan a ministr školství Mikuláš Bek (oba ze STAN).

Děti navštěvují základní školu v Opočnu v okrese Rychnov nad Kněžnou. Tamní ředitelka Eva Alexanderová si pozvala jejich rodiče a vyhrocená situace nakonec měla rychlé řešení. Rodiče a chlapci se omluvili a ukrajinská matka s dcerou to přijaly. Policii žena nevolala.

Ředitelka incident označila za dětské nedorozumění. "Nešlo o nenávist vůči Ukrajincům. Jsou to pouze sedmileté děti. Něco vykřiknou a ani nevědí, co to slovo znamená. Určitě to nemělo žádný podtext," uvedla pro Aktuálně.cz Alexanderová. "Chlapci z vedlejší třídy chtěli dívku pravděpodobně zaujmout a zvolili k tomu velmi nevhodný způsob," dodala. Základní školu v Opočnu nyní navštěvuje 16 ukrajinských žáků, s útokem ze strany českých dětí se údajně setkali poprvé.

Také Česká školní inspekce sdělila, že případy jako ten z Opočna se podle jejích informací dějí jen ojediněle. "Nejedná se o častý jev a zpravidla takový případ škola vyřeší ve spolupráci s rodiči," řekl náměstek ústředního školního inspektora Karel Kovář. Navíc upozornil, že jednorázové agresivní chování nelze označit za šikanu. K té dochází opakovaně.

S ředitelkou Alexanderovou se ve čtvrtek spojil ministr školství Bek. Zajímal se, zda by mohl nějak pomoci. "Škola problém dokázala i ve spolupráci s rodiči vyřešit. Žáci se za své chování omluvili. Děkuji všem za aktivní přístup k řešení situace," oznámil následně Bek.

Prostřednictvím paní náměstkyně Martiny Běťákové jsme se dnes spojili s ředitelkou školy, kde se nevhodné chování stalo. Škola problém dokázala i ve spolupráci s rodiči vyřešit. Žáci se za své chování omluvili. Děkuji všem za aktivní přístup k řešení situace. https://t.co/kg4f6tZh2X — Mikuláš Bek (@MikulasBek) June 8, 2023

Anastasiia Sihnaievska z Hlasu Ukrajiny oceňuje, že škola zareagovala rychle. Po zveřejnění videa na Twitteru jí ale píšou další Ukrajinci, jejichž děti zažily v nové škole něco podobného. "Mají zkušenost se slovním napadáním, cítí emocionální tlak. Video mělo mezi Ukrajinci velký dosah. Píšou mi z Německa, Finska a dalších států, že ukrajinské děti tam také trpí šikanou," řekla Sihnaievska.

"Doufám, že nám případ této holčičky otevře oči a uvědomíme si, že problém s šikanou ukrajinských dětí existuje. Nerada bych, abychom ho pokládali za uzavřený," uvedla. Česko by se podle ní mělo více zaměřit na prevenci agresivního chování vůči ukrajinským dětem a na boj proti dezinformacím. "Děti říkají to, co slyší doma. Dezinformace vyvolávají nenávist vůči Ukrajincům, kteří žijí v Česku," dodala.

Video: Tahle válka netrvá jen rok. Jiní umírají, abych mohla žít, říká Anastasiia Sihnaievska z Hlasu Ukrajiny (25. 4. 2023)