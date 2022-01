SPD a ANO neprosadily schválení programu schůze, chtěly vyzvat k odvolání Rakušana

Hnutí SPD a ANO podle očekávání neprosadily schválení programu schůze, na níž chtěly vyzvat k odvolání ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) a vytvořit komisi k financování STAN. Sněmovna by podle předsedy SPD Tomia Okamury měla vyzvat premiéra Petra Fialu (ODS), aby navrhl odvolání Rakušana z funkce, pokud neodstoupí sám. Podle Rakušana hnutí v souvislosti s finančními dary neporušilo zákon.

"Pokud se prokáží informace, že kdokoli, kdo nám poskytl finanční dar, je spojen s trestnou činností a hrozilo by, že peníze skutečně mají jakoukoli spojitost s trestnou činnosti, tak v té chvíli jako hnutí STAN samozřejmě adekvátně zareagujeme, takové peníze si jako hnutí STAN samozřejmě nenecháme," řekl Rakušan.

Informaci, podle níž sponzorují STAN firmy trestně stíhaného muže, ve čtvrtek zveřejnil server Seznam Zprávy. Předseda STAN uvedl, že o trestním stíhání někoho, kdo souvisí s darem, neměl tušení.

Mimořádnou schůzi vyvolali poslanci opozičních SPD a ANO kvůli sporům o původ peněžitých darů pro STAN, které údajně pocházejí ze zahraničí. Rakušan znovu zopakoval, že hnutí žádné peníze z ciziny nepřijalo. Všechny dary jsou buď od českých občanů, nebo od společností s českým identifikačním číslem a sídlem v Česku, které v Česku odvádějí daně a zaměstnávají pracovníky, uvedl.

Pokud jsou stále přesvědčeni o pochybení, nechť podají trestní oznámení. Především ale ať si zametou před vlastním prahem. — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) January 13, 2022

Sněmovna by podle Tomia Okamury měla na mimořádné schůzi rozhodnout také o vytvoření vyšetřovací komise, která by prověřila financování hnutí STAN. Pokud o tom dolní komora dnes nerozhodne, SPD a ANO sesbírají 40 poslaneckých podpisů, aby sněmovna musela vznik komise projednat, řekl. "Dejte trestní oznámení, ať to prošetří Policie České republiky, ať se ukáže, že hnutí STAN žádný zákon neporušilo," vyzval Rakušan Okamuru.

Okamura označil za nepřijatelné, aby byl ministrem vnitra předseda hnutí, jehož financování není transparentní. "Je to tak gigantický a absurdní střet zájmů, že to snad pochopí každý z vás," uvedl šéf SPD. Spory o financování STAN dal do souvislosti i s Rakušanovou loňskou schůzkou s policejním prezidentem Janem Švejdarem, který následně oznámil svou rezignaci. Rakušan podle Okamury policejního prezidenta "vyštval".

Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová řekla, že když nová vláda žádá sněmovnu o důvěru, je namístě pochyby kolem financování STAN vysvětlit. Schillerová poznamenala, že české identifikační číslo mají i společnosti, o kterých by nikdo netvrdil, že jsou české. "Já to skutečně nepovažuji za transparentní, ani to nepovažuji za něco, co je v pořádku," uvedla.

Strany by neměly brát peníze v rozporu se zákonem či z pochybných zdrojů. @STANcz musí své financování vysvětlit. V případě, že jsou nějaké peníze darovány v rozporu se zákonem či z problematických zdrojů, je namístě takové peníze vrátit. A to platí pro všechny politické strany. — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) January 13, 2022

Hnutí Starostové a nezávislí by mělo vysvětlit své financování i podle předsedy koaličních Pirátů Ivana Bartoše. Na sociálních sítích uvedl, že strany by neměly brát peníze v rozporu se zákonem či z pochybných zdrojů. Místopředseda STAN Petr Gazdík řekl, že Starostové jsou připraveni koaličním partnerům věc vysvětlit. Výzvu od Pirátů zatím nedostali.

"Neudělali jsme nic, čím bychom porušili zákon. Ano, jestli se někomu zdá, že by zákon měl být přísnější, tak to měl v minulosti prosadit, ale my jsme nic neporušili a máme na to nezávislý právní posudek," řekl Gazdík.

Opoziční hnutí SPD a ANO avšak podle očekávání neprosadila schválení programu mimořádné schůze sněmovny, na níž chtěla vyzvat k odvolání předsedy Starostů Rakušana z funkce ministra vnitra a vytvořit vyšetřovací komisi k financování STAN. Vládní koalice je nepodpořila. Pro schválení bylo 85 ze 179 přítomných poslanců, potřeba bylo 90 hlasů. Schůze sněmovny tak skončila.

Farský do USA zatím neodletí

Pro schválení programu hlasovali pouze poslanci ANO a SPD a také bývalý předseda poslanců STAN Jan Farský. Následně ale oznámil, že mačkal záporné tlačítko. I bez jeho hlasu bylo proti schválení programu 87 poslanců koaličních stran a sedm zákonodárců se hlasování zdrželo.

Farský rovněž odložil kvůli průtahům sněmovního jednání o důvěře vládě Petra Fialy (ODS) svůj čtvrteční odlet na univerzitní stáž v USA. Informaci Hospodářských novin Farský potvrdil. Farský tento týden kvůli půlroční stáži na univerzitě v americkém Oregonu rezignoval na post šéfa poslaneckého klubu.

Do USA měl letět ve čtvrtek odpoledne, dodrží však slib, že podpoří vládu v hlasování o důvěře. Jeho cesta byla jedním z častých témat kritiky opozičních poslanců při jednání o důvěře, které se od středečního rána protáhlo až do čtvrtečních 7:00 a bude pokračovat večer.