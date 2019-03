Zjistěte, zda patříte mezi ročníky nejvíce ohrožené spalničkami. Počet pacientů roste

Ačkoli jsou spalničky typicky dětská nemoc, kterou nejčastěji onemocní děti mezi čtyřmi až pěti lety, pokračující epidemie začíná postihovat dospělé. V Praze, která registruje největší počet nemocných, je mezi nakaženými dokonce 62 procent dospělých. Vysvětlení nabízí analýza, kterou má redakce Aktuálně.cz k dispozici. Zkoumala obranyschopnost Čechů vůči spalničkám podle data jejich narození. Ukazuje se, že nejmenší ochranu proti nákaze mají lidé ve věku od 41 do 51 let.

"Z celkového počtu 72 pacientů nakažených od začátku roku je 27 dětí a 45 dospělých," upřesňuje počty nakažených v metropoli Zdeněk Boublík, tiskový mluvčí Hygienické stanice hlavního města Prahy.

Nárůst dospělých se spalničkami potvrzuje i Jihočeský kraj. "Před několika dny jsme řešili případ, kdy se spalničkami nakazila celá rodina s neočkovanými malými dětmi, přičemž infekci do rodiny zanesl tatínek," říká Květoslava Kotrbová, ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje. Účinek očkování totiž s postupem času vyvane a člověk se tak může spalničkami nakazit, jako kdyby nebyl očkovaný vůbec.

Za vyšším počtem nakažených dospělých je podle odborníků celkový pokles proočkovanosti dětí v kombinaci právě s tím, že u dospělého může účinek očkování po letech vymizet. "Každý jedinec má po letech od očkování různou imunitu. To, zda je člověk proti nemoci chráněný, mohou ukázat testy na stanovení hladin protilátek," upozorňuje Kotrbová.

Nejodolnější jsou senioři

Redakce Aktuálně.cz má k dispozici analýzu, která zkoumala obranyschopnost Čechů vůči spalničkám podle data jejich narození. Ukazuje se, že nejmenší ochranu mají lidé ve věku od 41 do 51 let, kteří byli v dětství očkováni, ale jejich imunita vůči spalničkám už vyvanula. Zvýšené protilátky, a tedy dostatečnou ochranu mají pouze v 77 až 83 procentech případů.

Naopak nejvíce odolní vůči nákaze jsou lidé nad 55 let, kteří v dětství spalničky prodělali, protože ho prožili ještě před povinným očkováním, které bylo zavedeno v roce 1969. Jejich imunita se pohybuje kolem 97 až 99 procent.

Koho ohrožují spalničky nejvíce Věk Kolik z nich má protilátky 7-10 90 %

11-15 95 %

16-20 94 %

21-25 92 %

26-30 95 %

31-35 98 %

36-40 86 %

41-45 83 %

46-50 77 %

51-55 97 %

56-60 97 %

61-65 98 %

66-70 99 %

"Spolehlivě můžeme říci, že po prodělání spalniček má člověk dlouhodobě dobrou imunitu proti tomuto onemocnění," potvrzuje epidemioložka Kotrbová.

V žádném případě to ale podle ní neznamená, že je bezpečnější nemoc prodělat. V dobách, kdy se proti spalničkám neočkovalo, bylo u nás každoročně hlášeno 50 tisíc případů a kolem 50 úmrtí. Po zavedení povinného očkování už k úmrtím na spalničky v ČR nedochází.

Zdravotníci bez protilátek

Nyní se ale kvůli poklesu proočkovanosti nemoc opět šíří. K minulému pátku evidují hygienici v celé republice už 156 případů onemocnění spalničkami za tento rok. Nejvíce případů je v Praze, v Plzeňském, Moravskoslezském a Pardubickém kraji.

Nejvíce ohroženi jsou zdravotníci v nemocnicích, kteří přicházejí do styku s nakaženými. Ministerstvo zdravotnictví proto vydalo minulý týden pokyn, podle kterého by se lékaři a sestry z vybraných odděleních nemocnic měli nechat vyšetřit na hladinu protilátek a v případě nízké ochrany podstoupit očkování.

Ukazuje se přitom, že ochrana proti spalničkám zdravotníkům navzdory očkování chybí. "Mám minimum protilátek, nechám se proto přeočkovat," říká devětadvacetiletá zdravotní sestra Nela Michoňková z Nemocnice Valašské Meziříčí. Ochranu před spalničkami neměla ani zdravotní sestra Zuzana Šabatová. "Před časem jsem si nechala dělat vyšetření, které ukázalo nulové protilátky," říká.



Také aktuální zprávy z nemocnic potvrzují, že dodatečnou vakcínu proti spalničkám potřebují stovky zdravotníků. "K dnešnímu dni je naočkováno 310 zaměstnanců, dalších 200 bude naočkováno zhruba do měsíce. Tento čtvrtek čekáme na dodání dalších 400 vakcín," říká mluvčí FN Motol Hana Frydrychová. Na hromadné očkování se chystá také FN Olomouc. "V první vlně půjde o zhruba 330 zaměstnanců ve věku do 55 let," potvrzuje mluvčí Adam Fritscher.

Vakcíny si lidé hradí sami

I když počet nakažených spalničkami roste, podle lékařů zatím není mezi dospělými z běžné populace po očkování poptávka. "Zájemci ale tuto možnost mají. Vyšetření na protilátky i aplikaci vakcíny si ale vyjma zdravotníků hradí člověk sám," říká praktický lékař Bohumil Seifert. Lidé se mohou nechat očkovat u svých praktických lékařů, v očkovacích centrech nebo v nemocnicích.



Podle epidemioložky Kotrbové by přeočkování měly zvážit například rodiny, které plánují potomka, přičemž jejich starší dítě může přijít do styku s neočkovanými dětmi. Vyšetření na protilátky se pohybuje kolem 150-300 korun. Vakcínu proti spalničkám nemocnice nakupují kolem 400 korun za kus.

