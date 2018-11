Soud propustil na podmínku Tomáše Březinu v kauze lihové mafie

Bratr Tomáše Březiny majitel likérky Radek Březina (na snímku) byl odsouzen na třináct let. | Foto: ČTK

Městský soud v Brně dnes podmínečně přerušil výkon trestu Tomáše Březiny z kauzy lihové mafie, vězeňská služba už dostala od soudu příkaz k jeho podmínečnému propuštění, uvedla mluvčí služby Petra Kučerová. Březina byl odsouzen k trestu vězení 3,5 roku, ve vězení včetně vazby strávil zhruba 2,5 roku. Pomohl jako spolupracující obviněný rozkrýt takzvanou lihovou mafii, která připravila stát na daních o miliardy korun.

Soudkyně Barbora Sýkorová ráno ze zasedání vyloučila na žádost obhajoby veřejnost, Březina se k návrhu vyjadřoval prostřednictvím videokonference. Neveřejné nakonec bylo i vynesení usnesení soudu. Návrh na vyloučení zdůvodnil obhájce bezpečností odsouzeného. Během zasedání měly zaznít i citlivé informace.

Propuštění potvrdila mluvčí vězeňské správy, následně i mluvčí soudu Petra Hovorková. "Propouštěcí proces nějakou dobu trvá, zhruba 1,5 až dvě hodiny. Musí se mu vrátit všechny věci, dostane doklady, které odevzdal při nástupu do výkonu trestu, projde zdravotní prohlídkou, jsou to běžné administrativní kroky," uvedla mluvčí Kučerová.

"Ve věci bylo rozhodnuto o propuštění odsouzeného z výkonu rozhodnutí se stanovením zkušební doby na dobu sedmi roků a zároveň byl nad odsouzeným stanoven dohled, neboť byly splněny zákonem stanovené podmínky pro podmínečné propuštění," řekla ČTK Hovorková.

V kauze lihové mafie bylo obžalováno osm mužů, sedm z nich tvořilo podle obžaloby organizovanou skupinu. Nejpřísnější trest dostal Radek Březina, má si odpykat 13 let. Jeho bratr Tomáš jako spolupracující obviněný dostal nejprve čtyři roky vězení, Vrchní soud v Olomouci pak trest zvýšil na šest let a zbavil Březinu veškerého majetku. Nejvyšší soud ale v červnu snížil Tomáši Březinovi trest ze šesti let na 3,5 roku vězení, pro zmírnění trestu se s ohledem na Březinovu spolupráci vyslovovala obhajoba i obžaloba.

Březinovo svědectví je klíčovým důkazem proti 70 lidem přibližně v 30 trestních řízeních. Řízení mají různou spojitost s lihovou mafií, týkají se například odběratelů lihu. Škoda na spotřební dani v kauze lihové mafie podle vrchního soudu činila 5,6 miliardy korun. Líh, který neprošel denaturací, ukrývali obchodníci v podzemních nádržích v areálu firmy Morávia-Chem, kterou skrytě vlastnil Radek Březina. Poté jej odváželi odběratelům nebo do tajných skladů, spotřební daň neodváděli. Soud množství lihu vyčíslil na 20,8 milionu litrů.