Pomáhají dětem a spojují školy s rodinami. Na sociální pedagogy ale chybí peníze

Ve třídách jsou k dispozici sociálně znevýhodněným žákům, zlepšují atmosféru a pomáhají učitelům i ředitelům. Zákon ale se sociálními pedagogy nepočítá, školy na ně nemohou pohlížet jako na učitele, mají pro ně méně peněz i dovolené. Vyplácí je hlavně díky krátkodobým grantům. Asociace, které je sdružují, teď žádají nápravu po ministrovi školství Vladimíru Balašovi ze STAN.

Na základní škole Sirotkova v Brně pracuje už více než deset let vedle školního psychologa také sociální pedagog. Pracuje s dětmi, snaží se předejít šikaně a nastavit ve třídách dobrou atmosféru. Učitelé ho zvou do hodin, pokud něco není v pořádku, nebo se jim nezdá chování žáků. Funguje i jako most mezi rodiči a školou a věnuje se dětem ze sociálně slabších rodin.

Výplatu dostává z dotačních programů, na které jdou peníze z Evropské unie. Pracuje na 0,4 úvazku, což podle ředitele školy Dana Jedličky stačí. "Vadí mi ale, že je braný jako nepedagogický pracovník. Má méně dovolené a nižší plat, přitom je pro nás klíčový. V praxi do kategorie pedagogických pracovníků spadá, protože dělá přímo s dětmi," vysvětluje ředitel.

Současný stav vadí i zástupcům zastřešujících spolků, Asociaci sociálních pedagogů či Asociaci vzdělavatelů v sociální pedagogice. Otevřeným dopisem vyzvaly ministra školství Vladimíra Balaše ze STAN k úpravě novely zákona o pedagogických pracovnících, kterou srpnu schválila vláda a projednávat ji bude sněmovna. Sociální pedagogové v ní chybí.

Ministr se zatím nevyjádřil. Jeho mluvčí Aneta Lednová uvedla, že zmíněným pracovníkům nově pomohou peníze z Národního plánu obnovy připraveného ke zmírnění dopadů pandemie covidu. Jeho součástí je podpora škol v socioekonomicky znevýhodněném prostředí. "Na základě toho může být v budoucnu navrženo ukotvení této pozice," říká Lednová.

Předchozí ministr školství Petr Gazdík ze STAN na jaře vysvětloval, že sociální pedagogové mezi učitele zařazeni nejsou proto, že s jejich prací zatím není dost zkušeností.

Snaha získat jistější úvazky

Pokud by asociace svůj návrh prosadily, dostávaly by školy na sociální pedagogy peníze ze státního rozpočtu. Ti by pak měli jistotu dlouhodobého úvazku, zatímco teď hrozí, že bez dotací o práci přijdou. "Často dostávají jen dohody o provedení práce," uvádí předseda Asociace sociálních pedagogů Jiří Daněk. Ředitele podle něj odrazuje i administrativa s vyřizováním dotací a nejednotnost v náplni práce.

Ukotvení v zákoně by uvítala i sociální pedagožka Dominika Šedivá z pražské Základní školy Kořenského. "Máme mnoho žáků s nedostatečným zázemím a nízkou podporou rodiny. Není ale jisté, zda na moji pozici budou příští rok peníze. Změna by znamenala větší jistotu pro mě i vedení školy," říká.

Ředitelka školy Libuše Daňhelková navíc upozorňuje, že sociální pedagog je potřeba všude, nejen tam, kde mají žáky ze znevýhodněných rodin. V řadě věcí může ulehčit třídním učitelům, především v komunikaci s rodiči.

Děti se za mnou přijít nebojí

Šéf asociace Daněk pracuje na Základní škole Boženy Němcové v Přerově. Navštěvuje hodiny, komunikuje s rodinami. Řeší problémy mezi dětmi, ty ze sociálně slabých rodin se snaží motivovat k učení. "Děti někdy odmítají jít k psychologovi, vnímají to jako ostudu. Za mnou se přijít nebojí. Znají mě, protože se pohybuji v jejich komunitě, navštěvuji je doma," vysvětluje.

Právě na to, že sociální pedagogové pracují s dětmi, poukazuje programový ředitel vzdělávací organizace EDUin Miroslav Hřebecký. "Musí mít kvalifikaci a mají za děti zodpovědnost. Pokud máme mezi pedagogickými pracovníky školní psychology a speciální pedagogy, není důvod, aby tam nebyli ti sociální," říká. Zákon by také jasně určil, jaké vzdělání mají mít. Dnes podle Hřebeckého každá fakulta vyučuje obor jinak.

Pokud budou mít speciální pedagogové i nadále méně peněz, těžko se podaří jejich místa obsadit kvalitními uchazeči. Hřebecký proto radí přijmout změnu už teď, i když momentálně stát volné peníze nemá. "Pokud se teď zákon změní, bude to třeba na deset let. Těžko se jen kvůli speciálním pedagogům bude za pár let měnit znovu, až na ně peníze v rozpočtu budou," prohlašuje.

