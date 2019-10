David Černý zmeškal výročí sametu v Bruselu. Podle pilota se opil, umělec to odmítá

Českého sochaře Davida Černého v sobotu nevpustili do letadla, kterým chtěl odletět do Bruselu na akci k připomínce sametové revoluce, na níž měl vystoupit. Při nástupu do letadla v Praze před polednem mu byl podle něj na přání pilota let zakázán, letenku mu personál roztrhal.

Mluvčí společnosti Brussels Airlines Wencke Lemmesová-Pireauxová potvrdila, že na jejich dnešním letu nebyl jednomu z pasažérů umožněn vstup na palubu. Jméno pasažéra s odkazem na dodržování soukromí cestujících neuvedla. "Potvrzuji, že dnes nebyl vpuštěn na palubu letu Brussels Airlines SN2810 z Prahy do Bruselu pasažér. Zmiňovaný pasažér byl pod vlivem alkoholu a měl neobvyklé chování. Nebylo mu umožněno nastoupit na palubu z bezpečnostních důvodů," uvedla mluvčí. Černý uvedl, že pod vlivem alkoholu nebyl, abstinuje prý už delší dobu a ihned po odjezdu z letiště si nechal v motolské nemocnici udělat test na alkohol s negativním výsledkem. Související V Polsku řádila vichřice, smetla i sochu Golema od Davida Černého Kromě osobních antipatií mu údajně personál letadla nepodal žádné jiné vysvětlení. Akci v Bruselu pořádá mnoho aktérů včetně velvyslanectví Polska, Slovenska, Estonska a České republiky, česká ambasáda platila Černému letenku. "Řekli mi, že můj doprovod letět může, já ne, nelíbím se prý pilotovi," řekl Černý. Chce se omluvit těm, kdo na dlouho připravovanou akci do Bruselu přijdou. Černý měl vystoupit v neděli v bloku diskusí, promítání a performancí nazvaném Revoluce není zahradní slavnost spolu s bývalou disidentkou, signatářkou Charty 77 a její mluvčí Petruškou Šustrovou a politologem Jiří Přibáněm v debatě moderované autorem divadelních her Pieterem de Buysserem na téma významu roku 1989 pro dnešek. David Černý díky akci, kterou provedl s přáteli a při níž přemaloval sovětský tank v Praze narůžovo, nebo vytvořil známou sochu kráčejícího trabanta v připomínce na úprk východoněmeckých občanů přes německou ambasádu v Praze na podzim 1989, bývá s revolučními změnami roku 1989 spojován. Je ale také známý svými četnými výstřelky na veřejnosti.