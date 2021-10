Jurečka: Sobotku a Babiše jsem poznal až po volbách. To s šéfy koalice jsem si blízký

Byly doby, kdy KDU-ČSL sledovala sestavování vlády jako mimoparlamentní strana nebo se do ní snažila dostat i přes malý počet poslanců. Předseda strany, která letos kandidovala jako součást koalice Spolu, Marian Jurečka mluví ve dnech, kdy finišují jednání o vládě, o historickém okamžiku. "Máme nejvíce poslanců v historii a budeme sociálním svědomím vlády," tvrdí. Lidovci získali 23 mandátů.

Pane předsedo, ptát se vás, které ministerstvo budete řídit, je asi zbytečné, mýlím se?

Nemýlíte. Opravdu to zatím nemůžu komentovat, už jen proto, že místa ve vládě zatím nebyla rozdělena.

Nebyla rozdělena, ale postupně se vyjasňuje, která strana obsadí to které křeslo. A u vaší strany to směřuje patrně na sociální politiku, životní prostředí, místní rozvoj. Zdá se, že o toto máte největší zájem.

Můžu říci, že pro nás jsou ze všeho nejdůležitější dvě oblasti. Jedna se týká rodiny a celkově sociální agendy. Toto nás zajímalo vždycky, ale teď po vypadnutí ČSSD z Poslanecké sněmovny ještě více.

Všiml jsem si, že jste začal mluvil o tom, jak chcete být sociálním svědomím této nové vlády.

Ano, to je pravda. Už když se tvořil program koalice Spolu, tak jsme si říkali, že bychom chtěli být právě takovým svědomím. Chceme dbát o to, aby v naší zemi existovala sociální solidarita, abychom mysleli mimo jiné na to, že mnozí lidé se potýkají s celou řadou problémů.

A druhá oblast, která vás ve vládě zajímá nejvíce?

To je životní prostředí, krajina, klimatické změny, venkov. Myslím, že i v tomto máme kompetenci, kterou chceme dál rozvíjet. Takže v těchto dvou oblastech bychom se chtěli silně profilovat.

Když to teď přeneseme na vládní křesla, vychází mi z toho především ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstvo životního prostředí, možná ministerstvo pro místní rozvoj.

Řekl bych, že tyto dvě oblasti se týkají zhruba pěti ministerstev. Kromě toho, co jste jmenoval, bych ještě dodal ministerstvo zemědělství a ministerstvo školství.

Nezmínili jsme se ještě o jednom, o které jste měl podle mých informací velký zájem, a to je ministerstvo průmyslu a obchodu. Jenže o toto ministerstvo mají zájem také Starostové a nezávislí a vaše koalice Spolu už bude mít asi ministerstvo financí v podobě Zbyňka Stanjury z ODS.

Opravdu nechci mluvit o konkrétních resortech.

Ale nevěnoval jste se v poslední době hodně průmyslu, například věcem kolem energetiky?

Myslím si, že jsem čtyři roky poctivě pracoval v hospodářském výboru a snažil se velmi dobře mapovat práci ministerstva průmyslu a obchodu i ministerstva dopravy. Předkládal jsem ve sněmovně mnoho pozměňovacích návrhů v klíčové legislativě, jako byl třeba energetický zákon nebo zákon o podporovaných zdrojích energie. Mimochodem v tomto jsme jako lidovci sehráli velmi důležitou roli. Troufnu si proto tvrdit, že vím o této agendě velmi mnoho.

Takže by to nakonec bylo přece jen křeslo ministra obchodu a průmyslu? Na tiskové konferenci koalice Spolu minulý týden jste odpovídal na dotaz kolem energetiky právě vy.

To bylo ale proto, že v koalici Spolu jsem se tomuto hodně věnoval, a proto na tiskovce nechali odpovědi k tomuto problému na mně. Myslím si, že jsem k tomu skutečně kompetentní.

Ve hře je ještě křeslo ministra práce a sociálních věcí, ale zdá se, že tam možná vyšlete první místopředsedkyni vaší strany Šárku Jelínkovou.

Já samozřejmě sleduji, jak je v médiích komentováno obsazení různých resortů, ale je to předčasné, protože pořád jednáme. Upřímně vzato, jako předseda strany musím být připraven na různé varianty vyjednávání o vládě.

Máte předsedu výboru pro evropské záležitosti Ondřeje Benešíka, Česko bude příští rok předsedat Evropské unii, do toho není jasný kandidát na křeslo ministra zahraničí. Nezvažoval jste, že by vaše strana zkusila obsadit toto vládní místo?

Zahraniční politika nás také zajímá, ale musím vidět limity toho, co můžeme získat na vládní úrovni. Pokud ale nezískáme nějakou agendu přímo ve vládě, tak ji chceme držet v roli "malých ministrů" ve sněmovně. To znamená, že chceme postavit z našich členů kvalitní portfolio šéfů výborů. V tomto je Ondřej Benešík nezpochybnitelný z hlediska výboru pro evropské záležitosti.

A co Marek Výborný jako ministr školství a Jan Bartošek ministr obrany? Tam to ale vypadá, že školství bude mít Jan Gazík (STAN) a obranu Jana Černochová (ODS).

To je podobná situace jako u Ondry Benešíka. Marek Výborný se poctivě věnuje jak oblasti školství, tak třeba exekucím a dalším věcem. A Honza Bartošek se velmi zaměřuje na oblast bezpečnosti a obrany. Jenže jako lidovci nebudeme mít ve vládě šest postů a musíme to umět dobře nakombinovat na vládní i poslanecké úrovni.

Kdyby se ukázalo, že spolupráce ve vládě drhne, tak by to bylo špatné

Pojďme od jednání o vládě ještě k samotné KDU-ČSL. Máte třiadvacet poslanců oproti deseti v minulém volebním období. Ale nejste pořád malá strana, která by se musela strachovat, jestli se dostane do sněmovny, pokud by nešla pod křídly koalice Spolu?

My a malá strana?

Určitě mi řeknete, jak jste byli úspěšní v senátních či krajských volbách, kolik máte komunálních politiků…

Ale tak to přece je, podívejte se na náš početný senátní klub, v krajských volbách jsme skončili třetí. A když zmiňujete malou stranu, tak nikdo ze tří stran koalice Spolu se nemohl pasovat do role velké strany. Ani kolem 12 procent pro ODS nebyl výsledek velké strany.

Pořád to bylo přibližně dvakrát tolik jako pro KDU-ČSL…

Myslím, že volební výsledek dává na toto jasnou odpověď. Nejsme malá strana. A všechny tři strany v koalici Spolu dosáhly lepšího výsledku, než jsme čekali. Plánovali jsme si přibližně 62 křesel a nakonec je jich 71.

Nikdo z koalice Spolu vám neřekl něco ve smyslu: "Nebýt nás, tak byste bojovali na hraně vstupu do sněmovny"?

Neslyšel jsem žádnou takovou narážku. A upřímně, myslím si, že i kolegové z ODS si jsou vědomi toho, že by na volební vítězství - a na to, že Petr Fiala má šanci být premiérem -, nedosáhli, kdybychom do toho my i topka nešli.

Jsem si vědom úspěchu koalice Spolu i vaší strany, ale zajímá mě, jak vidíte její budoucnost zejména v dalších volbách do sněmovny. Byť je to daleko. Zvažujete ale delší horizont volební spolupráce s ODS, případně s ODS a TOP 09?

Ukázalo se, že naše značka Spolu má u lidí důvěru a lidé na ni reagovali velmi pozitivně. Určitě se budeme chtít bavit o úzké spolupráci v senátních volbách. Možná také v komunálních, smysl by to mělo u středních a větších měst.

A když byste se podíval víc do budoucnosti?

Pokud jde o příští volby do sněmovny, budeme to muset prodiskutovat. Zatím je na to brzy. Ale jak jsem říkal, vybudovali jsme jako koalice Spolu něco, co bylo pro některé lidi možná až překvapivě úspěšné. Musíme velmi dobře zvážit, jak s tímto naložit v budoucnosti. Každopádně se ukázalo, že jsme se všechny tři strany velmi dobře doplňovaly.

Teď vás čeká vládní odpovědnost, což bude úplně "jiná liga" než život v opozici. Nemáte z toho přece jen obavu, opravdu věříte, že vydržíte třeba i celé volební období?

Určitě skutečnost, jak budeme fungovat na vládní úrovni, se potom promítne do debat, jestli spolupracovat dlouhodobě. A je jasné, že jedna věc je fungovat ve volební kampani a druhá věc v opozici. To je úplně jiná situace. Musíme ukázat, že chemie, která dosud ve Spolu fungovala, se promítne do způsobu, jak budeme řídit zemi. Kdyby se ukázalo, že to nefunguje, že to drhne, tak to by bylo špatné.

A nezažíváte už nějaké drhnutí, když použiji váš výraz?

Ne. Musím říci, že vzájemná schopnost se chápat, vycházet si vstříc a jednat férově funguje velmi dobře. A to jak v rámci koalice Spolu, tak s kolegy z koalice Pirátů a STAN. Když jsem šel v roce 2013 do vlády s ČSSD a hnutím ANO (M. Jurečka byl ministrem zemědělství, pozn. red,), tak tehdejšího premiéra Bohuslava Sobotku a Andreje Babiše jsem viděl den po volbách poprvé naživo. Když to srovnám s dneškem, tak to je obrovský rozdíl. My, kteří připravujeme vládu nyní, máme mezi sebou blízké vztahy, velmi dobře jsme se za poslední měsíce poznali.