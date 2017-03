Sobotka se v Římě setkal s papežem Františkem, pozval ho na návštěvu do Česka

před 16 minutami

Premiér Bohuslav Sobotka se na summitu zemí Evropské unie setkal s papežem Františkem. Při audienci pozval hlavu katolická církve do České republiky. Již před časem papeže pozval také prezident Miloš Zeman, a to na pietní akt k 75. výročí od vypálení Lidic, který se uskuteční v červnu. Papež prezidentovi slíbil, že v blízké budoucnosti návštěvu podnikne.

"Znovu jsem papeže pozval k návštěvě České republiky. Podpořil jsem tak snahu české diplomacie, která dlouhodobě usiluje o to, aby Českou republiku navštívil," uvedl premiér. Pozvánku do Vatikánu již v polovině ledna odeslal Pražský hrad. Týkala se pietního aktu, kterým se letos v červnu bude připomínat výročí vypálení Lidic. "Byl by to dobrý signál. Pozvání tu je, jak ze strany prezidenta, tak ze strany předsedy vlády," dodal Sobotka.

Prezident Zeman zval papeže do České republiky již několikrát. V dubnu 2015 po přijetí ve Vatikánu Zeman uvedl, že František přijal pozvání k návštěvě České republiky a Velehradu "v blízké budoucnosti".

Své pozvání český prezident zopakoval loni v září prostřednictvím šéfa vatikánské diplomacie kardinála Pietra Parolina, se kterým se setkal na schůzi Valného shromáždění OSN v New Yorku, i v prosinci, když papeži poslal blahopřejný telegram k 80. narozeninám.

Dnes večer jsem se v Římě pozdravil s papežem Františkem a pozval ho k návštěvě České republiky. pic.twitter.com/1XG4MKsBTT — Bohuslav Sobotka (@SlavekSobotka) March 24, 2017

Zatím posledním papežem, který Česko navštívil, byl Františkův předchůdce Benedikt XVI. Přijel v září 2009 a sloužil mše pod širým nebem v Brně a ve Staré Boleslavi, ve středočeském městě uctil památku svatého Václava. Před Benediktem byl v Česku v roce 1997 papež Jan Pavel II.

autor: ČTK