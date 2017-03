Lidé se mohou rozloučit s kardinálem Vlkem, tělo vystaví v katedrále a v kostele u karmelitek

před 57 minutami

Se zesnulým kardinálem Miloslavem Vlkem, který zemřel v sobotu ve věku 84 let, se lidé budou moct rozloučit ve čtvrtek odpoledne v pražské katedrále sv. Víta, kde budou vystaveny jeho ostatky. V pátek odpoledne budou mít lidé stejnou příležitost v kostele sv. Benedikta na Hradčanech. Jeho pohřeb se uskuteční v sobotu od 11:00 v katedrále sv. Víta. Zde bude do arcibiskupské hrobky uloženo i jeho tělo.

Ve čtvrtek bude tělo vystaveno pro ty, kdo se budou chtít se zesnulým kardinálem přijít rozloučit, od 17:00 do 21:00. V pátek pak budou mít lidé další možnost v nedalekém kostele sv. Benedikta u sester karmelitek od 15:00 do 21:00.

Sobotní zádušní mši bude sloužit arcibiskup Dominik Duka. Arcibiskupství očekává, že na pohřeb kardinála Vlka dorazí další kardinálové a biskupové přinejmenším z okolních zemí a také z náboženského Hnutí fokoláre, k němuž se kardinál Vlk hlásil. Ve smutečním oznámení je zmíněno, aby lidé při posledním rozloučení s kardinálem namísto květinových darů přispěli na Domácí hospic Duha v Hořicích.

Arcibiskupská kaple je jedinou kaplí nové části katedrály s ostatky pražských arcibiskupů minulého století. Jsou v ní uloženy například ostatky kardinálů Františka Tomáška (1899-1992) a Karla Kašpara (1870-1941).

V posledních měsících Vlk trpěl rakovinou plic, kterou mu lékaři diagnostikovali po částečném kolapsu na Štědrý den loňského roku. Lítost nad úmrtím kardinála Vlka vyjádřila řada českých politiků a osobností veřejného života. Papež František poslal pražskému arcibiskupovi Dominiku Dukovi v souvislosti s Vlkovým úmrtím soustrastný telegram.

autor: ČTK