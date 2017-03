před 34 minutami

Papež František si dovede představit, že by katoličtí kněží měli manželky a nežili v celibátu. Uvedl to v rozhovoru pro německý časopis Die Zeit. František označil nedostatek duchovních za obrovský problém církve. Řekl, že je možné uvažovat o svěcení na kněze u mužů, kteří jsou už ženatí. Vyloučil však, že by se již vysvěcení kněží mohli ženit. Přitom v knize O nebi a zemi z roku 2010 František ještě jako kardinál Jorge Bergoglio uvedl, že je pro zachování celibátu, protože jde o zkušenost, prověřenou staletími.

autor: Zahraničí