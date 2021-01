Sníh a vítr způsobily problémy hlavně na silnicích, některé zůstávají uzavřené

V Česku i ve středu místy sněžilo, foukal silný vítr a tvořily se sněhové jazyky, což komplikovalo dopravu hlavně v horských oblastech či na Vysočině. Mnohé silnice byly sjízdné jen s opatrností, několik jich silničáři museli uzavřít. Někde dopravu dočasně blokovaly nehody kamionů. Varování meteorologů na novou sněhovou pokrývku, sněhové jazyky i závěje trvá v mnoha regionech republiky do čtvrtka.

V Ústeckém kraji zůstává zavřených několik cest, v Krušných horách se tvořily sněhové závěje a policisté celý den řešili dopravní nehody. Nesjízdný byl úsek z Loučné pod Klínovcem do Horní Halže na Chomutovsku. Zavřená je sněhem zavátá cesta mezi Adolfovem a Fojtovicemi na Ústecku. Kvůli nehodě kamionu řidiči zatím neprojedou trasu mezi Prunéřovem a obcí Třebíska na Chomutovsku. Nehoda kamionu také uzavřela cestu ze Srbské Kamenice do Růžové na Děčínsku.

V Libereckém kraji od úterý napadlo zhruba dvacet centimetrů sněhu, v horách ještě víc. Sněhové přeháňky čekají silničáři i v noci, silnice první třídy z Tanvaldu na Harrachov a do Polska tak zůstává dál pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny zavřená. O jejím otevření rozhodnou silničáři s policií na základě aktuálního vývoje počasí ve čtvrtek dopoledne. Pro kamiony nad šest tun je už týden zavřená i cesta přes Oldřichovské sedlo do Raspenavy a Hejnic na Liberecku.

Na horských silnicích v Královéhradeckém kraji dál hrozí sněhové jazyky a místy závěje. Některé silnice v Krkonoších a Orlických horách pokrývala uježděná, místy zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem. Horské silnice byly celý den sjízdné s maximální opatrností, sníh zůstával na většině vedlejších silnic okresů Trutnov, Náchod a Rychnov nad Kněžnou.

Jízdu po silnicích Vysočiny dnes ztěžovaly sněhové přeháňky, tvořily se sněhové jazyky. Silničáři prohrnovali problematické úseky i radlicemi. Místy stály kamiony čekající na sypač. Dopravní nehody se podle záchranářů zatím obešly bez vážnějších zranění.

Také silnice ve Zlínském kraji byly dnes sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Kvůli ledovce byla nesjízdná silnice mezi Vizovicemi a Loučkou, která se přes zimu neudržuje. V kraji se od rána stalo několik dopravních nehod, podle policie ale nebyly vážné.

Silnice v Plzeňském kraji mohou místy namrzat, silný vítr tvoří závěje nebo sněhové jazyky. Od rána zůstává kvůli vyproštění havarovaného kamionu a přeložení nákladu zavřená silnice první třídy u Babylonu na Domažlicku na hlavním tahu do Německa. Kvůli závějím museli odpoledne zavřít silnici z Postřekova do Klenčí pod Čerchovem na Domažlicku. Pro nákladní dopravu byla kvůli námraze zavřena strmá šumavská silnice ze Zelené Lhoty do Železné Rudy.

V Beskydech platí pro kamiony nad 12 tun zákaz vjezdu na silnici první třídy z Ostravice na Slovensko. I na některých silnicích druhé třídy ve Středočeském kraji ležel místy rozbředlý sníh po chemickém ošetření, hlavní tahy byly sjízdné bez omezení. Místy řidiče potrápila ledovka.