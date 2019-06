Sněmovna schválila vynětí sociálních služeb z EET. Ministerstvu financí navzdory

Některé sociální služby nebudou spadat pod povinnost evidovat tržby. V dílčím hlasování o novele zákona o EET to v pátek schválila Sněmovna. Pro návrh opoziční ODS hlasovali i poslanci vládní ČSSD, poslanci ANO byli vesměs proti. Ministerstvo financí s vynětím nesouhlasí, taková výjimka je podle něj nesystémová a zbytečná. Poslanci nyní hlasují o zbytku pozměňovacích návrhů.

Ve středu Sněmovna závěrečné schvalování novely zákona o EET přerušila potom, co ČSSD ohlásila, že vynětí části sociálních služeb z EET podpoří. Podle dřívějšího vyjádření ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) postup sociální demokracie odporuje koaliční dohodě. Předseda ČSSD Jan Hamáček ale věc za fatální nepokládá.

Poslanci KSČM tyto návrhy v pátek nepodpořili, podle předsedy jejich klubu Pavla Kováčika by to bylo nadbytečné. Poukazoval na to, že EET by se stejně týkala jen podnikatelů v této sféře, kterých jsou podle něj asi jen dvě procenta.

Ministryně Schillerová řekla, že podnikatelských subjektů v sociálních službách, na něž by měla EET dopadnout, je v tuzemsku asi 200. Argumentovala i tím, že třeba příspěvkové organizace, například domovy důchodců, pod EET nespadají a u neziskových organizací nespadá pod EET jejich hlavní činnost.

Vyřazení z EET se týká například sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby závislé na návykových látkách, sociální péče v domovech pro seniory a osoby se zdravotním postižením nebo ambulantní a terénní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Sněmovna také vyřadila z EET sociální služby pro uprchlíky a oběti katastrof nebo sociální prevenci.