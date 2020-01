Skládkování chtějí poslanci i přes kritiku opozice prodloužit o dalších šest let

Sněmovna přes výhrady opozice podpořila novelu, která má konec skládkování odpadu odložit z původně plánovaného roku 2024 na rok 2030 spolu s razantním zvýšením poplatku za ukládání odpadu. Novelou se budou nyní zabývat výbory pro životní prostředí, hospodářství a pro veřejnou správu. Dostaly na to 80 dní, tedy o 20 víc než je běžné.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) ocenil, že novela nebyla odmítnuta. "Není možné v této oblasti dosáhnout nějaké komplexní shody se všemi. Nikdo nebyl příliš nadšen, nikdo nebyl příliš zklamán," uvedl k obsahu předlohy.

Brabec poukázal na to, že Česko energeticky využívá jen 12 procent odpadu, což je pod evropským průměrem. Zákon o odpadech má zvýšit recyklaci a opětovné využití komunálního odpadu až na 65 procent v roce 2035.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová ohlásila, že bude prosazovat zachování konce skládkování komunálního odpadu v roce 2024.

Poslankyně Jana Černochová (ODS) se pozastavila nad tím, proč chce vláda zvýšit poplatek za ukládání odpadu z 500 korun na 1850 korun za tunu. Podle ní by stačilo 1200 korun za tunu.

Podporu třídění ekologové chválí, prodloužení skládkování ne

"Zákon správně zdražuje skládkování a motivuje obce k výraznému zlepšení separace odpadů třídící slevou, kterou jsme léta navrhovali. Tam, kde se bude poctivě třídit, mohou mít domácnosti nižší poplatky za nakládání s odpady," uvádí odpadový expert Hnutí Duha Ivo Kropáček.

"Poslanci by však měli odmítnout návrh prodloužit o dalších deset let skládkování kompostovatelných odpadů. Tato praxe je totiž v EU již dvacet let nelegální," podotkl Kropáček. Podle něj je naopak potřeba podpořit domácí kompostování a třídění bioodpadů.

Ročně na českých skládkách skončí 2,5 milionu tun odpadu, podle odborníka je až milion tun snadno kompostovatelných. "Pokud zákon neopraví, na skládkách se budou rozkládat odpady dál a vypustí do ovzduší během příštích deseti let stejné množství skleníkových plynů, jako veškerá letecká doprava u nás," dodal.

Při lepším třídění budou obce platit méně

Novela má zavést motivační nástroje pro obce, které budou plnit průběžné požadavky na míru třídění komunálních odpadů. Pokud budou schopny vytřídit postupně až 75 procent svého komunálního odpadu, budou za zbytek odpadu, který by případně ukládaly na skládku, platit nižší částky - do roku 2025 až 500 korun, později až 800 korun v roce 2029.

V současném systému mohou obce účtovat paušálně za černé popelnice maximálně 1000 korun za rok, nový maximální poplatek by se zvýšil o 200 korun na 1200 korun. Průměrné výdaje obcí v roce 2017 na nakládání s odpady činily asi 980 korun na občana a rok. V Praze a Ústeckém kraji dosahovaly 1200 Kč za občana a rok.

Zákon nově navrhuje, aby obce nabízely občanům i jiné způsoby třídění, například systém zvaný PAYT. Svoz by se účtoval podle množství odpadu, podle jeho hmotnosti nebo objemu nebo jejich kombinace.