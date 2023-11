Jste blázen a odporný člověk, útočil Okamura na ministryni obrany kvůli Izraeli

Zdánlivě poklidné páteční dopoledne ve sněmovně, kdy poslanci debatovali o cenách energií, se rychle změnilo v ostrou výměnu názorů na úplně odlišné téma. Předseda SPD Tomio Okamura označil ministryni obrany Janu Černochovou za "odporného člověka" a bezpečnostní riziko. Další poslanci se jí zastali a nesouhlasně bušili do lavic. Lidovci mu vyčetli přátelství s německou krajní pravicí.

Na začátku ostré výměny názorů bylo vystoupení šéfa SPD Tomia Okamury, který už tradičně mluvil o věcech nesouvisejících s programem jednání a při tom útočil na vládní strany. Lidovce označil za vlastizrádnou stranu kvůli tomu, že její zástupci jezdí na sněmy sudetských Němců. Vyzýval také, aby Česko už nedalo na podporu Ukrajiny a ukrajinských uprchlíků ani korunu.

Proti jeho slovům se nejdříve ozval předseda lidoveckého klubu Aleš Dufek, který popsal, jak v Praze před centrem pro uprchlíky čekají desítky lidí. "Já bych chtěl panu předsedovi SPD doporučit, aby dříve, než nás tady zaplaví takovým nánosem negací, zajde na kontaktní centrum a každému z těch 50 lidí řekne do očí slova o tom, že Ukrajincům ani korunu," řekl Dufek.

Nejemotivnější hádka se ale strhla ohledně ministryně obrany Jany Černochové (ODS), která v tomto týdnu sklidila kritiku za výzvu k odchodu Česka z OSN. Reagovala na hlasování, ve kterém jen 14 zemí světa včetně Česka podpořilo Izrael v jedné části usnesení. Okamuru kvůli tomu vyzval ministryni k rezignaci.

Vím, že je dnes významný den pro 🇨🇿 a chceme slavit naše 105 výročí republiky. Ale tímto se prostě nedá promlčet, promiňte mi to. Přesně před 3 týdny Hamas vyvraždil více než 1400 Izraelců, což je na jejich počet obyvatel více obětí, než zavraždila militantní islamistické… pic.twitter.com/gd1hk8vdZU — Jana Černochová (@jana_cernochova) October 28, 2023

Černochová svůj postoj vysvětlovala tím, že ji děsí vlna antisemitismu, která se po útoku islámských teroristů na Izrael zvedla. "Antisemitismus, pane Okamuro, znovu prorůstá do celého světa, OSN nevyjímaje. Často jsem si říkala, jak mohl svět nevěřit hrůzám koncentračních táborů, proč tak dlouho trvalo, než přeživší vězněné na konci války někdo vůbec osvobodil. Ale zjevně, když vás tady tak poslouchám, tak to není až tak těžko uvěřitelné," řekla.

Proti tomu se ale Okamura razantně ohradil, SPD podle něj ve všech důležitých věcech podpořila Izrael. "Proti antisemitismu jsme tady všichni. Všichni jsme odsoudili teroristické útoky a vy tady jenom zoufale hledáte výmluvy pro své hloupé a naprosté selhání, kdy jste říkala, že Česká republika má vystoupit z OSN. Požadujeme vaše odvolání z funkce," řekl a označil ministryni za bezpečnostní riziko.

"Vy asi vůbec nevíte, která bije, nebo jste v nějakém deliriu, že to asi nesledujete. Vy jste se úplně zbláznila. Vy jste blázen," rozčiloval se. Nic nepomohlo ani upozornění předsedající schůze Markéty Pekarové Adamové, která ho vyzvala, aby volil mírnější slova. "Ne! To, co tady předvádí tenhle člověk, ministryně obrany Černochová, že tady hraje na nějakou antisemitskou notu, přestože jsme tady to všichni odsoudili, to je hnus! To je chucpe! Vy jste normálně odporný člověk," pokračoval Okamura na adresu ministryně.

Kámošíte se s extremisty

Černochová už zůstala v lavici, zastal se jí lidovecký poslanec Jan Bartošek. "Vaše chování k paní ministryni Černochové není vhodné ani jako k poslankyni, natož jako k ženě. A já vám tedy odpovím klasicky českým příslovím: Na hrubý pytel hrubá záplata. Vy jste odporný člověk," prohlásil.

Bartošek pak vysvětlil, že nedůvěra k proizraelským postojům SPD může pramenit z toho, jak se Okamurovo hnutí přátelí s německou stranou AfD. "Abyste věděl, s kým se kámošíte: Policie zatkla poslance AfD, našli u něj svastiku, sousedé slyšeli 'Sieg Heil' a tento člověk je v současné době stíhán a obžalován za nenávistné projevy vůči jiné skupině obyvatel," vyčinil Okamurovi. "A jestliže se kámošíte s AfD, tak vám říkám, že jste odporný člověk," dodal.

