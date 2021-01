Šmucler smazal své tweety o Trumpovi nebo covidu. Co si mám nechat nadávat, říká

Šéf České stomatologické komory Roman Šmucler se v posledních několika měsících stal jednou z nejsledovanějších osobností sociálních sítí. Například i jako odpůrce koronavirových opatření či svým obdivem k americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Asi stovku z jeho rozporuplně přijatých příspěvků na Twitteru už ale najít nelze - Šmucler je smazal. Neznamená to ale, že bych změnil názory, říká.

"Nemusíte mít rádi Trumpa, ale je to vůdce, kterého musíme Americe závidět," začíná jeden ze Šmuclerových příspěvků, které uveřejnil na sociální síti Twitter 5. dubna loňského roku. Nyní, pár dní po útoku Trumpových příznivců na americký Kapitol, ale tweet ze Šmuclerovy "virtuální zdi" zmizel.

A jak upozornil na svém blogu internetový publicista Daniel Dočekal, rozhodně nejde o jediný zmizelý příspěvek - na Šmuclerově profilu už nejde nalézt ani některá jeho kontroverzní prohlášení o pandemii covidu.

Podle Šmuclera nejde o nic výjimečného - příspěvky na svých sociálních sítích prý maže pravidelně. "Jednou za čas procházím Facebook a Twitter a pár věcí smažu. Nechávám tam věci, které jsou důležité, aby si je lidé našli, třeba nějaké vědecké studie. Takže nechci, aby tam byla houšť nějakých hloupostí. Smažu jich třeba sto, dělám to pravidelně," řekl Aktuálně.cz.

Za mazáním se tak podle něj neskrývá žádná změna názorů. "Vůbec ne, já jsem přesvědčený republikán. Trump spoustu věcí zvládal. Udělal chybu, což si určitě uvědomuje, ale to neznamená, že bylo všechno špatně," uvedl Šmucler.

Mimo to prezident České stomatologické komory také promazal některé své příspěvky v diskusích pod statusy. Mezi ně patří také příspěvky z diskuse, ve které psal, že by se lékaři pod náporem covidu neměli hroutit a lékařce Anně Kšírové sdělil, že "asi není zdravotník", když přiznala, že je pro ni práce na covidovém oddělení vyčerpávající.

Polanecký lidi s plicními chorobami včetně covidu léčí. Vesměs ho tu kritizují lidé, kteří tohle říci nemohou.... — Roman Šmucler (@smucler) January 10, 2021

I za tím si Šmucler stojí. "Samozřejmě chápu, že jsou lidi unavení, ale musíme lidi neděsit a dávat lidem nějakou naději. Na onkologii mi umřela spousta lidí, ale nedovedu si představit, že by mi přišla rodina a já jim řekl, že už jsem z toho unavený," řekl Aktuálně.cz

"Když mi pak všichni nadávají, tak než abyste se s nimi hádal, tak jsem to dal radši do pryč. Když mi stokrát pípne mobil za hodinu a tam mi někdo pořád sprostě nadává, tak jsem to smazal. Čím víc lidí mrtvých, tím větší oslava na Twitteru mezi dvacetiletými lidmi," řekl Aktuálně.cz

Šmucler se v posledních několika měsících do paměti veřejnosti dostal hlavně jako jeden z lékařů, kteří dlouhodobě protestují proti vládním opatřením spojených s šířením nemoci covid-19. Od jeho postojů se ale dlouhodobě distancuje velká část odborné veřejnosti.

Video: Duel Romana Šmuclera a Jaroslava Flegra v pořadu 360° Pavlíny Wolfové