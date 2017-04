Šmírovaní uživatelé kradeného notebooku si na odškodné počkají. Soud musí případ znovu projednat

před 51 minutami

Za to, že byli označeni za "onanistu" a "farmářku" a jejich choulostivé snímky se objevily na internetu, se zatím Jakub R. se svojí matkou Alenou odškodného nedočkají. Jejich snímky s hanlivým popisem na svém blogu zveřejnil Lukáš Kuzmiak, kterému zloděj ukradl notebook. Kuzmiak poté s pomocí skrytého programu počítač vystopoval a na internetu zveřejnil snímky uvedené dvojice, která ho používala. Odtud je převzala média, ve kterých se matka se synem poznali, počítač vrátili a chtějí odškodné za psychickou újmu.

Doporučujeme

Praha - Už čtvrtým rokem řeší soudy zapeklitý případ ukradeného notebooku. Ten jeho majitel Lukáš Kuzmiak vypátral díky speciálnímu programu, který registroval, kdo se na počítač přihlašuje. A také dokázal získat nejen obraz pracovní plochy, ale i snímky lidí, kteří ho používali.

Kuzmiak poté snímky uveřejnil na svém anglicky psaném blogu i s popisem, co dvojice lidí na počítači dělá. A dal jim přezdívky podle vykonávané činnosti: mladíka pojmenoval jako "Wanker" (onanista) podle toho, že si prohlížel porno a masturboval u toho, starší ženu pak "Farmer" (farmářka), protože stále hrála hru FarmVille. Jeho blogu si všimli novináři a televize o tom odvysílaly reportáž. A mladík s ženou, která byla jeho matka, se poznali a uvedený počítač odnesli na policii.

Následně však podali na Kuzmiaka žalobu - tím, že zveřejnil jejich snímky a lidé je poznali, jim podle nich způsobil psychickou újmu. A požadovali po něm zhruba půlmilionové odškodné za ztížení společenského uplatnění. Prvoinstanční soud jim dal částečně za pravdu a přikázal, aby Kuzmiak zaplatil 173 tisíc korun, tedy zhruba třetinu požadované sumy.

Jenže tento verdikt již neplatí. Obě strany se odvolaly a odvolací soud tuto středu rozhodl, že případ musí být projednaný znovu i se všemi důkazy. Včetně toho, zda mohli vědět, že počítač je kradený. A tedy zda se na způsobené újmě sami nepřímo nepodíleli.

Psal z frustrace, že policie nekoná

Kuzmiakův advokát Jiří Wytrzens od počátku odmítal, že by za zveřejnění a případnou újmu mohl jeho klient. "Psal jen pro pár svých přátel blog, navíc v angličtině. Potřeboval se vypsat z frustrace, že policie nekoná," uvedl Wytrzens. Kuzmiak totiž díky svému programu těsně po krádeži vypátral, kde počítač je, ale než policie zasáhla, zase zmizel.

Wytrzens poukázal i na to, že Kuzmiak novináře sám nevyhledával, ti si jeho blogu všimli sami. A příběh značně přibarvili.

"Vykonával svoje vlastnická práva, byť uznáváme, že ten způsob nebyl nejšťastnější. Jen se snažil vypátrat svůj notebook. Média převzala jeho příběh, navíc značně zkresleně, a pro větší prodejnost zvolila populistická hesla," dodal Wytrzens.

Prvoinstanční soudkyně z Obvodního soudu pro Prahu 1 Jaroslava Novotná loni v dubnu rozhodla, že Kuzmiak musí dvojici zaplatit odškodné 173 tisíc korun. Podle ní to totiž přehnal s metodou, díky které svůj ukradený počítač vypátral. "V rámci této svépomoci dopustil, že došlo ke zveřejnění fotografií, které byly velmi citlivé, nejen na internetu, ale posléze i v dalších médiích," uvedla Novotná.

Ta se již nezabývala tím, jaký podíl na způsobené škodě měla média, která příběh z jeho blogu převzala a přibarvila. A nepožadoval to ani advokát uvedené dvojice Ondřej Bultas. "Prvotní původce byl on sám, média to jen převzala. Bez něho by se nic nestalo," uvedl.

Přestal chodit do školy

Po odvolání obou stran - žalobci chtěli zvýšení odškodného, Kuzmiak zase zrušit verdikt - se případem zabýval Městský soud v Praze. A jak předseda senátu Jiří Cidlina sám uvedl, zpočátku předpokládal, že jednání bude rychlé a verdikt potvrdí. "Vypadalo to, že budeme moci rozhodnout, ale nakonec jsme se shodli, že je nutné případ vrátit," uvedl.

Bultas před soudem popisoval, jak po zveřejnění fotografií musela dvojice vyhledat lékařskou pomoc. Zejména Jakub R. "Jeho život se zhroutil, utrpěl posttraumatickou stresovou poruchu, kterou konstatoval i znalec," popisoval u soudu advokát. "Přišel kvůli tomu o svoji přítelkyni, byl poznáván na ulici, trpěl stihomamy," dodal s tím, že kvůli tomu Jakub R. přerušil školu, protože mu vadilo, jak se na něj spolužáci posměšně dívají.

"Podle znalce vypověděl, že za školu chodil již předtím," reagoval Kuzmiakův advokát Wytrzens.

Wytrzens navíc před odvolacím soudem zkritizoval to, že prvoinstanční soud se nevypořádal se všemi důkazy. Například tím, zda podíl na způsobené škodě neměla i média, která o Kuzmiakově blogu informovala. "Vybrali si Kuzmiaka jako obětního beránka, protože se jim nechce soudit s Bleskem, Novou a dalšími," uvedl.

Výjimečně výhodná koupě

Je otázka, zda na tom nemá podíl sama dvojice tím, že koupila kradený počítač. Ten měl totiž hodnotu zhruba 40 tisíc, ale Jakub R. jej koupil za pouhých 11 tisíc. "Ten ukradený notebook, který byl zjevně pod cenou, koupil od kamaráda, který s tím obchodoval," říká Wytrzens, podle něhož musel kvůli neobvykle nízké ceně minimálně tušit, že počítač je kradený.

Jeho argumentům dal nakonec za pravdu i senát, vedený Jiřím Cidlinou. "Rozsudek je nepřezkoumatelný, soud prvního stupně nevysvětlil, proč neprovedl všechny navržené důkazy," uvedl Cidlina.

Prvoinstanční soudkyně tak bude muset provést některé důkazy, jako výslech znalce či spolužáka, od kterého počítač rodina koupila. A také stanovení ceny počítače. "Ty provedené důkazy by měly směřovat vůči tomu, zda věděli, že kupují ukradený počítač," uvedl Cidlina. Prvoinstanční soud se musí také vypořádat s tím, jaký dopad na dvojici mělo to, co bylo jen na blogu, a to, co odvysílala média.

Teď ještě morální újmu

Není to přitom jediná žaloba, která se daného sporu týká. Prakticky totožnou dvojice podala na Kuzmiaka i u Městského soudu v Praze - za morální újmu chtěla 300 tisíc korun. Soudkyně Dagmar Stamidisová ji ale hned při prvním projednávání smetla ze stolu.

Odůvodnila to tím, že je takřka totožná s první uvedenou žalobou - a nelze vést dvě řízení o stejnou věc. Bultas je ale přesvědčen, že jde o dva zcela rozdílné nároky. První je za zdravotní poškození, druhý je kvůli ochraně osobnosti.

V odůvodnění přitom soudkyně Stamidisová způsobenou újmu zpochybnila a zkritizovala i policii, která v případu nekonala, a Kuzmiak se prý proto bránil oprávněně. "Jednalo se o svépomoc za situace, kdy policie nekonala a kdy byl notebook stále jeho majetkem," uvedla. Protože se dvojice odvolala, bude o této žalobě jednat Vrchní soud v Praze.

autor: Marek Pokorný

Související články