Smírné řešení evidence Babiše jako agenta StB mohla být podle Fialy protislužba

Smírné řešení sporu o evidenci předsedy ANO Andreje Babiše jako agenta komunistické tajné policie mohlo být podle premiéra Petra Fialy (ODS) slovenskou protislužbou za to, že šéf ANO otevřeně podporoval nynějšího slovenského premiéra Roberta Fica. Fiala to ve čtvrtek řekl ve sněmovně s tím, že o tom kolovaly spekulace už před rokem s odvoláním na Babišovy spolupracovníky.

Fiala tak hájil svůj pondělní výrok na síti X, podle něhož je smír "naprosto neuvěřitelná politická dohoda" o Babišově spolupráci s StB, kterou uzavřel se spřátelenými politiky na Slovensku. "Rozsudek nezávislého soudu nahradil obyčejný handl," uvedl premiér. Předseda sněmovního ústavně-právního výboru Radek Vondráček (ANO) poté obvinil Fialu ze zhoršování vztahů se Slovenskem a vyzval ho k omluvě, nebo k předložení důkazů.

Fiala upozornil na analýzu serveru Hlídací pes, že loňská předvolební podpora Fica ze strany Babiše "může mít nějakou konkrétní protislužbu", třeba vyřešení problému se zápisem Babiše v seznamu agentů komunistické Státní bezpečnosti. Server to uvedl s odvoláním na někdejšího Babišova marketéra Marka Hanče, podle něhož by Babiš podporu Ficovi zobchodoval za to, že mu slovenské ministerstvo vnitra ve sporu půjde na ruku. "Mně to připadá zvláštní, tak jsem to nějakým způsobem pojmenoval," uvedl Fiala.

Český premiér odmítl jako směšné a absurdní, že by jeho výrok ohrozil česko-slovenské vztahy, které považuje za výborné. Řekl, že s Ficem má korektní vztahy, i když se názorově rozcházejí. Uvedl, že přechází výpady slovenských politiků vůči českému prezidentovi nebo zástupcům vládní koalice či naopak podporu opozici. Pozastavil se naopak nad tím, že Babiš na rozdíl od něj zasahoval do volební kampaně na Slovensku. "Nejprve bych doporučoval, abyste si zametli před vlastním prahem," dodal směrem k ANO.

Babiš na jaře opakovaně veřejně podpořil zakladatele vládního uskupení HLAS-SD Petera Pellegriniho ve slovenských prezidentských volbách. Předseda této strany a slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok ve čtvrtek označil Fialova slova o handlu nikoli za vyjádření premiéra, ale předsedy ODS.

Babiš opakovaně popřel, že by byl agentem StB. Podle slovenského Ústavu paměti národa ale pro to existují důkazy. Soudy se zabývaly sporem, zda je Babiš v evidenci StB jako agent oprávněně, celkem 12 let. Původní verdikt ve prospěch Babiše zrušil v roce 2017 slovenský ústavní soud. Bratislavský krajský soud pak v obnoveném líčení zamítl Babišovu žalobu, že je neoprávněně evidován jako agent. Babiš poté neuspěl u slovenského nejvyššího soudu ani u Evropského soudu pro lidská práva. V roce 2023 Babiš podal kvůli evidenci u StB novou žalobu namířenou tentokrát na slovenské ministerstvo vnitra. Slovenské ministerstvo vnitra se rozhodlo pro smír na návrh Babišových právníků.

Video: Fiala má dvě tváře, bouchly mu saze. Teď ví, že udělal chybu, říká o vládě Dolejší