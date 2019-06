Vydírání považuji za drzost, říká Zeman k rychlé snaze ČSSD jmenovat nového ministra

Napětí v sociální demokracii ohledně chování prezidenta Miloše Zemana dosahuje vrcholu. Vedení ČSSD stále neví, jestli Zeman vyhoví jejich návrhu a jmenuje novým ministrem kultury Michala Šmardu. Z nejnovějšího vyjádření Zemana je patrné, že minimálně v nejbližších dnech ponechá ve funkci Antonína Staňka.

"Za třicet let v politice jsem neakceptoval jediné ultimátum, jediné vydírání, vždy jsem je pokládal za drzost," prohlásil prezident Miloš Zeman ve čtvrtek odpoledne na konci návštěvy Vysočiny. Reagoval tak na snahu ČSSD, aby co nejdříve jmenoval novým ministrem kultury jejich kandidáta Michala Šmardu.

Zeman oznámil, že při dnešním odpoledním setkání vyzve předsedu ČSSD Jana Hamáčka, aby se s dosavadním ministrem kultury za ČSSD Antonínem Staňkem usmířil - a to na setkání ve třech, které by se mělo uskutečnit někdy v polovině července.

"Pan Hamáček o setkání se mnou požádal. Já jsem mu navrhl setkání v polovině července, až si trochu odpočinu, s panem Staňkem. Na něm bych se pokusil o roli mírotvůrce, to znamená, že bych oba dva usmířil," řekl Zeman a ještě dodal, že je dobrý člověk, a proto vyhoví Hamáčkově žádosti o schůzku a sejde se s ním už dnes.

V této chvíli je důležité, jak zareagují lidé z vedení ČSSD, pokud závěr Hamáčkovy schůzky s prezidentem bude stejný. Ještě dnes večer je má se závěry seznámit. Možností je několik, od vyčkání na schůzku Hamáček - Staněk v polovině července přes podání demise pěti ministrů za ČSSD až po tlak na premiéra Andreje Babiše, aby ohledně postupu prezidenta podal kompetenční žalobu.

K celé věci se ve čtvrtek odpoledne vyjádřil i Šmarda, který se sešel se Zemanem už v úterý. Od té doby ale na veřejnosti mlčel a neřekl ani slovo. Až nyní na internet nahrál video, kde se k situaci vyjádřil.

"Na ministerstvu kultury musí skončit neprodleně období nestability, období nejistoty. Personální situace na ministerstvu kultury musí být řešena co nejrychleji. O tom, kdo se stane ministrem kultury, jestli to budu já, nebo jiný člen sociální demokracie, o tom musí rozhodnout Jan Hamáček," sdělil Šmarda, podle kterého je nyní čas odvolat stávajícího ministra Staňka. "Pak je čas rozhodnout o tom, kdo bude ministrem po něm. Čím dříve se tato zbytečná diskuse ukončí, tím lépe pro nás pro všechny," pokračoval Šmarda, který tvrdí, že pro něj je ze všeho nejdůležitější úspěch sociální demokracie v krajských volbách příští rok.

Už ve středu se poslaneckými kuloáry nesly informace poslanců, jak prý prezident Šmardovi sdělil, že jej minimálně prozatím jmenovat nebude. V této atmosféře, těsně před hlasováním o nedůvěře sněmovně, tak někteří poslanci ČSSD začali navrhovat, aby strana odešla do opozice. Předseda Hamáček se snažil situaci uklidnit tím, že si ve středu po desáté hodině ráno s prezidentem zavolal a domluvil si s ním schůzku. Následně poslancům i novinářům tvrdil, že možnost jmenování Šmardy existuje.

"Jakkoliv většinou takové hovory nekomentuji, tak chci říci, že pan prezident nedal žádné kategorické stanovisko, že by snad odmítl odvolat pana ministra Staňka a jmenovat pana Šmardu. Je připraven o té věci dál jednat," prohlásil Hamáček.

Důvěryhodné zdroje z ČSSD ale mluví o tom, že někteří poslanci jsou už nyní celou situací velmi rozhořčeni. Chtějí, aby pětice ministrů za ČSSD podala demisi, anebo přinejmenším, aby premiér podal na prezidenta kompetenční žalobu. Ta by měla vyjasnit, zda má prezident právo takto otálet či přímo odmítat návrh ČSSD na jmenování ministra. Někteří sociální demokraté k tomu všemu ještě těžce nesou chování premiéra Babiše, který podle nich dělá málo pro to, aby jejich kandidáta Šmardu na ministra prosadil.

Vedení ČSSD bude večer situaci řešit

Za této situace se ve čtvrtek večer sejde nejužší vedení ČSSD a bude jednat co dál. Rozhodující přitom bude, jaké informace přiveze ze setkání se Zemanem předseda Hamáček. "Ani trochu se nám nelíbí, jak se k nám prezident chová. Vystupujeme vůči němu vstřícně, dokonce jsme před volbami měli inzeráty, jak mu děkujeme za to, že nás chce podpořit v evropských volbách, a on na nás takto," řekl jeden z poslanců ČSSD, který si nepřál publikovat své jméno.

Samotný Zeman své jednoznačné stanovisko neřekl, ve středu avizoval, že se rozhodne až po setkání s Hamáčkem. Pokaždé si ale pochvaloval ministra Staňka, který se podle něj snaží šetřit peníze daňových poplatníků.

"Nám jde o to, abychom do 30. června znali řešení, abychom věděli, jak chce pan prezident postupovat. Kdybychom to do tohoto data nevěděli, potom svoláme předsednictvo a budeme mluvit o tom, co dál," nastiňuje další průběh Hamáček.

Staněk to uvedl za nesouhlasu opozice v rámci své půlhodinové obhajoby ve Sněmovně. Odmítl, že by byl ministrem kultury v demisi, byť byl podle svých slov řádně odvolán. Připustil, že udělal spousty chyb, ale také mnoho prospěšného.

"Po celé České republice je spousta měst a obcí, které znají jméno Staněk právě pro to, že jsme tam pomohli s památkami," uvedl mimo jiné ministr.

Dosavadní ministr kultury Antonín Staněk zůstává ve své funkci a tvrdí, že prezident má na svůj postup plné právo. "Jistě připustíte, že prezident republiky může rozhodnout, jak rozhodne. Pan prezident nepřijal moji demisi, na to má právo. Nicméně teď jsem odvolán řádným způsobem a je věcí orgánů, které to musí rozhodnout, aby rozhodly," sdělil Staněk ve středu večer poslancům a upozorňoval je, že zcela rozhodně nejsem ministr kultury v demisi. "Byť se to mnohá média snaží takto interpretovat," stěžoval si.