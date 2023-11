Školy na den zavřou, zatím se neví které. Otázky a odpovědi k chystané stávce

České školy se chystají v pondělí 27. listopadu stávkovat, některé se zcela uzavřou. Chtějí tím upozornit na riziko ohrožení kvality vzdělávání i fungování škol kvůli nedostatku peněz. Kolik škol se zapojí a mají si rodiče brát kvůli stávce volno nebo zajišťovat dětem hlídání? Aktuálně.cz shrnuje nejdůležitější otázky a odpovědi.

Proč budou školy stávkovat?

Školy a odbory varují před ohrožením kvality vzdělávání kvůli nedostatku peněz. Tentokrát nejde ani tak o platy učitelů, byť ani ty se v příštím roce nedostanou na slibovaných 130 procent průměrné mzdy roku 2022.

Hlavním důvodem stávky jsou chybějící peníze v rozpočtu na příští rok na nepedagogické pracovníky, tedy například na kuchařky, uklízečky nebo školní psychology. Platy školního personálu přitom patří už dnes mezi nejnižší a psychologů je nedostatek, přestože dětí s duševními problémy přibývá. Konkrétně v rozpočtu chybí peníze na 17 tisíc pracovních míst.

Nedostatek financí podle protestujících způsobí také omezení takových hodin, během kterých se děti z jedné třídy dělí na skupiny, a učitel tak má prostor se každému z nich více věnovat. Ohrožena je i tandemová výuka, která se zvlášť ve školách s moderním přístupem k výuce těší oblibě. Spočívá v tom, že se na hodině podílejí dva učitelé, začínající a zkušenější.

Připojí se všechny školy?

Ne. Kolik škol se zapojí a které to budou, zatím není jasné. Stávky se mohou zúčastnit mateřské, základní a střední školy.

Ministerstvo školství vyzve všechny ředitele, aby dali rodičům jasnou informaci, jak ke stávce přistoupí. "Budeme žádat i ty školy, které nebudou stávkovat, aby o tom rodiče informovaly, a ti tak nebyli ve stresu, jestli dítě do školy poslat, nebo ne," řekla mluvčí ministerstva Tereza Fojtová. Školské odbory uvedly, že je potřeba rodiče informovat nejpozději do středy 22. listopadu.

Spolek Pedagogická komora už v srpnu zveřejnil výsledky dotazníkového šetření mezi deseti tisíci školskými pracovníky, jestli by se do stávky zapojili. Kladně odpovědělo 72 procent dotázaných. Z novějšího průzkumu Asociace ředitelů základních škol mezi svými členy vyplynulo, že stávku chce podpořit necelých 60 procent ředitelů, čtvrtina se ještě nerozhodla.

Naopak Asociace ředitelů gymnázií stávku nepodporuje. "Domníváme se, že k dosažení dohody lze lépe dojít jednáním a argumenty," míní předsedkyně asociace Renata Schejbalová. To však neznamená, že gymnázia se ke stávce nepřidají.

Budou školy během stávky úplně zavřené?

Záleží to na každé škole. Úplně zavřít se například rozhodla 8. základní škola Most. Podle jejího ředitele Romana Zieglera je potřeba politikům dát jasně najevo, že jim situace ve školství vadí. "Všichni zaměstnanci se ke stávce chtějí připojit, tím pádem nebudeme schopni zajistit chod školy. Není to nic proti rodičům," prohlásil ředitel mostecké školy.

Zdůraznil, že nebudou stávkovat kvůli platům učitelů, ale z obavy o kvalitu vzdělávání. Tu si zejména v jejich regionu nemůžou dovolit snižovat, dodal. Plánované úspory by navíc konkrétně pro něj znamenaly dát výpověď dvěma učitelům.

Školy, kde se většina zaměstnanců nechce zapojit, mohou otevřít a děti učit v omezeném režimu nebo pro ně připravit náhradní program.

Pracuji ve škole a chci stávkovat. Co můžu udělat?

Každý zaměstnanec má právo připojit se ke stávce, včetně ředitelů. Školské odbory radí, aby základní odborová organizace svolala schůzi, na kterou pozve všechny zaměstnance a projednají možné zapojení školy.

Jestliže škola nemá odborovou organizaci, stačí najít jednoho iniciátora, který s ostatními stávku projedná. Stávkující zaměstnanci by si měli stanovit stávkový výbor nebo kontaktní osobu pro komunikaci se zaměstnavatelem. "Neustanovení stávkového výboru či kontaktní osoby neznamená, že se zaměstnanci případné stávky nemohou zúčastnit. Vzniká tu však riziko možných sporů se zaměstnavatelem," upozorňuje Českomoravský odborový svaz pracovníků školství.

Je šance, že se stávku podaří zvrátit?

Odbory v tomto týdnu ještě budou vyjednávat s ministrem školství Mikulášem Bekem (STAN) o podmínkách, za jakých by od stávky ustoupily. Bek jim minulý čtvrtek přislíbil, že se pokusí u vlády vyjednat prostředky navíc, podle něj by pomohlo pět miliard korun. Státní rozpočet zatím pro příští rok počítá s 269 miliardami na školství.

V pondělí se měl Bek kvůli stávce sejít s premiérem Petrem Fialou (ODS), ministr se však nakazil covidem a setkání se uskutečnilo online. "Můžu potvrdit, že s panem premiérem mluvil, přesné detaily ale neznám," podotkla mluvčí Fojtová.

Na čtvrtek má Bek naplánovanou další schůzku s odbory. "Věříme, že mu ve středu vyjde negativní test a jeho zdravotní stav dovolí, aby se schůzka uskutečnila. Pokud ne, budeme hledat jiné řešení," dodala mluvčí ministerstva školství.

Podle informací Aktuálně.cz je pro resort školství pravděpodobnější varianta, že oněch pět miliard najde v příštím roce. Bek už dříve uvedl, že by školství mělo získat čtyři miliardy z rezervy státního rozpočtu začátkem příštího roku. Odborům ale takový příslib nestačí. Chtějí jasně slyšet, že ministr vyjedná navýšení rozpočtu pro školství o pět miliard.

