Pod vodou jsou houpačky i skleník. Já ale nikam nejdu, říká topič ze školky v Porubě

Velká voda si nevybírá. Na kritickou noc se na Ostravsku připravují nejen obyvatelé domů nedaleko problémových toků, ale i personál Mateřské školy V Zahradách v Porubě. V sobotu odpoledne pohltila voda první prolézačky, vnitřní prostory pak chrání i pytle s pískem vyrobené z dětských polštářků. "Voda strašně stoupla. Nevíme, kde to skončí," říká místní topič Jiří Ludvík.

Ještě před pár dny tu za slunečného počasí skotačily děti z tříd Broučků, Berušek a Zajíčků. V sobotu odpoledne už byly prolézačky na dvorku Mateřské školy V Zahradách v ostravské Porubě desítky centimetrů pod vodou. Spolu s nimi i houpačky, skleník nebo lavičky.

"To dopadne špatně," říká Jiří Ludvík, zatímco mu na starý kožený pršiplášť dopadají kapky deště. Ačkoli mu je devětaosmdesát let, ve školce pracuje jako topič a příležitostně i jako údržbář.

Česko o víkendu zasáhly extrémní srážky, v Moravskoslezském kraji platí stav nebezpečí. A právě oblast Poruby nedaleko ulice Vřesinská patří mezi nejpostiženější oblasti. Taková voda se sem nepřihnala od povodní v roce 1997. To Ludvík dobře pamatuje. "Sem to tehdy sahalo," ukazuje na rýhu na budově kotelny ve výšce asi půl metru.

Nyní se obává podobného scénáře. "V osm hodin jsem se šel podívat na Porubku a nic. V deset hodin tam byla stejná hladina. Ve dvanáct to samé. A teď během hodiny je to pohroma. Strašně to stouplo. A kde to skončí, nevíme," říká Ludvík, zatímco zpoza plotu se smutkem v očích pozoruje, jak voda pomalu, ale jistě postupuje dál.

Alespoň trochu mají vodu zbrzdit pytle s pískem. Ty ale vypadají dost netypicky. Zdobí je lodičky, květiny i vesele se usmívající sluníčka. "Jo, to jsou dětské polštáře naplněné pískem," vysvětluje Ludvík. Vnitřek školy pak brání další bariéry. "Zajišťovali jsme vchody, dali jsme tam polystyrén, montážní pěnu, písek," popisuje ředitelka školky Gabriela Smudová.

Místo leží nedaleko od ulic, které už kvůli velké vodě museli hasiči evakuovat. Jejich obyvatelé se dočasně přestěhovali na blízké studentské koleje Vysoké školy báňské.

To možná čeká i lidi, kteří žijí v okolí školky. Kousek odsud bydlí i Ludvík, kterému už voda začala zaplavovat zahradu. "Říkali, že budou jezdit policajti a vyzývat nás k evakuaci. Ale já nikam nejdu. Manželka říkala, že půjde, ale já nejdu," říká senior.

Ať už voda vystoupá jakkoli vysoko, jedno je jisté. "V pondělí školku neotevřeme," uzavírá ředitelka Smudová.

I zvířata pociťují dopady záplav. Třeba tento ježek u Porubky. @Aktualnecz pic.twitter.com/po0IrKnwoa — Tomáš Klézl (@tomas_klezl) September 14, 2024

Video: Povodně na Opavsku