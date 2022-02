Silný vítr v Česku komplikuje dopravu, Správa železnic zaznamenala přes 80 omezení

10:36

Výpadků elektřiny v Česku kvůli silnému větru přibývá. Bez elektřiny bylo dnes brzy dopoledne přes 300 tisíc odběratelů, zhruba trojnásobek ranního počtu. Nejhorší situace je na východě Čech. V Královéhradeckém kraji je bez proudu skoro 70 tisíc odběratelů. Vyplývá to z vyjádření mluvčích společností ČEZ a E.ON. Hlavními příčinami poruch jsou pády stromů a větví do vedení a následné poškození vodičů nebo izolátorů. Silný vítr hrozí v celém Česku podle meteorologů až do dnešní půlnoci.