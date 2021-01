"Je to horší, než říkaly předpovědi." Sněžení komplikuje provoz na českých silnicích

Noční sněžení komplikovalo práci silničářu a následně také samotnou jízdu pro auta po celém Česku. Sněhové jayzky se tvoří například v Liberci, na Vysočině či v Olomouckém kraji. Na Vysočině museli kvůli špatné sjízdnosti odstavit kamiony. Sněhové řetězy by si měli lidé podle silničářů vzít hlavně do hor.

Liberecký kraj zasypal v noci na čtvrtek další sníh. Práci silničářů navíc komplikuje silný vítr. V otevřených úsecích se tvoří sněhové jazyky a v horských oblastech závěje. Problémy mají hlavně kamiony ve stoupáních, cesty jsou ale s opatrností sjízdné. Silničáři doporučují hlavně do hor přibalit i sněhové řetězy. Kdo nemusí, do hor by vyjíždět neměl, řekl ve čtvrtek ráno Eduard Bark, provozní technik společnosti Silnice LK, která má údržbu silnic v kraji na starosti.

"Je to horší, než říkaly předpovědi, v kraji do rána napadlo až 20 centimetrů sněhu. Technika nám jezdí celou noc, teď to budou doklízet. Srážky ustávají, ale přidal se k tomu vítr, který nám silnice v otevřených úsecích zafukuje," doplnil Bark.

Pozor by si měli dát motoristé třeba na silnici I/13 směrem na Frýdlant, kde jsou sice sněhové zábrany, přesto tam může být silnice zavátá. V horách se tvoří závěje. "Frézy jsme ale zatím nasadit nemuseli," dodal Bark.

Také provoz na silnicích Vysočiny ztěžuje sněžení a sněhové jazyky. V některých kopcích nemohou vyjet kamiony. V noci na dnešek byly problémy i na dálnici D1. Dálnice je teď prosolená a sjízdná, řidiči tam přesto musí jezdit opatrně, sdělila mluvčí krajské policie Dana Čírtková v 08:00. V Jihlavě zablokovaly kamiony po ránu silnici v ulicích Sokolovská a Pávovská. V posledních třech hodinách oznámili řidiči policii 14 nehod, byly bez zraněných.

Silnice v Karlovarském kraji jsou po nočním sněžení s opatrností sjízdné. Hlavní tahy jsou chemicky ošetřené se zbytky rozbředlého sněhu. Ve vyšších polohách ale mohou kvůli silnému větru vznikat sněhové jazyky, upozorňují silničáři. Vozovky mohou ale klouzat kvůli námraze kdekoli. Sněhové přeháňky pokračovaly i ráno.

Několik centimetrů sněhu napadlo v noci v Olomouckém kraji. Na vozovkách je ráno vrstva rozbředlého sněhu a ve vyšších poloách se místy kvůli silnému větru tvoří sněhové jazyky. Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností.