Sídlo hnutí Jaromíra Soukupa je v zástavě, magnát jím ručí za úvěry 600 milionů korun

Žádný nový politický subjekt letos zatím nevzbudil takovou pozornost jako hnutí List Jaromíra Soukupa. Mediální magnát uskupení propůjčil své jméno i tvář. Deník Aktuálně.cz nyní zjistil, že sídlo strany je zatížené jinou půjčkou. Bankovní. Objekt v pražské čtvrti Braník je v zástavě, podnikatel jím ručí za několik úvěrů v celkové výši přesahující částku 600 milionů korun. Na co magnát peníze potřebuje, nechtěl sdělit.

Hnutí List Jaromíra Soukupa sídlí v jednom z pětice propojených domů v pražském Braníku, kde Soukup soustředí valnou část svého mediálního byznysu. Centrálu tam má třeba vydavatelství Empresa Media vydávající tituly jako Týden, Instinkt či Faktor S. Zmíněný dům uvádí jako svou trvalou adresu i sám Soukup, oficiální sídlo tam má také klíčová část jeho byznysu, mediální agentura Medea. Právě ona si půjčky sjednala.

"Zástavní právo se zřizuje k zajištění dluhů vyplývajících ze smlouvy o úvěru ve znění případných dodatků, uzavřené mezi zástavním věřitelem a dlužníkem ve výši jistiny 51 600 000 Kč a jejich příslušenství," stojí v jednom z kontraktů, které má Aktuálně.cz k dispozici a jejichž prostřednictvím dal podnikatel bance do zástavy uvedenou nemovitost.

Soukup takto dohromady ručí za pětici úvěrů v celkové výši 631,6 milionu korun. Peníze mu poskytla ČSOB. Přestože úvěry čerpá Medea, do zástavy dala nemovitost bance jiná Soukupova firma, J.S.P. Této firmě nemovitost patří. Zástavou si kryje banka svou půjčku. Pokud magnát závazkům nedostojí včas, o dům přijde.

"Když si jdete pořídit hypotéku na pět nebo sedm milionů, také po vás banka bude chtít zástavu domu. Pokud ty zdroje člověk nemá, musí zastavit něco, co má pro banku hodnotu, jinak mu nepůjčí," potvrzuje Michal Vaněček ze skupiny J&T, že v tomto ohledu Soukup postupuje standardně.

Soukupovy firmy se chovají jako jedna, říká děkan

"Kdyby to byla firma, která by měla takovou kondici, že výše úvěru by byla adekvátní jejím příjmům a měla schopnost to splatit podle plánovaného cash-flow, tak by tam zástava nutně nemusela být," podotýká však finančník. Právě v této úvaze by mohl ležet klíč k odpovědi, proč si magnát úvěry s ČSOB sjednal.

V zásadě celé portfolio Jaromíra Soukupa, jehož nejvýraznějšími zástupci jsou Medea, Empresa Media a Barrandov Televizní Studio, není v ideální ekonomické kondici. Podle děkana Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické Ladislava Mejzlíka fungují všechny firmy ze Soukupovy stáje jako jedna, touto optikou je tak třeba hledět i na zmíněné úvěry.

"Peníze v té skupině se distribuují. Že si jedna z těchto firem půjčí, nemusí znamenat, že peníze v této firmě zůstanou," uvedl pro Aktuálně.cz děkan Mejzlík. "Protože kterákoliv firma může kterékoliv firmě půjčit prostřednictvím toho, že zaplatí později dluhy, nebo jí pošle peníze, nebo jí poskytne služby. Takto se chovají jako celá skupina," vysvětlil Mejzlík, který se k hospodářskému stavu magnátova byznysu nedávno zevrubně vyjadřoval i pro ČT.

Pět úvěrů se splatností dvacet let

Podle účetních závěrek by Medea peníze nutně nepotřebovala, protože jako jedna z mála Soukupových firem vykazuje zisk. Sám magnát nechtěl Aktuálně.cz přiblížit, kam zmíněné úvěry ve skutečnosti směřují. Půjčky uzavíral postupně. Tři pochází z roku 2014, další dvě s ČSOB uzavřel v roce 2017. Podle informací Aktuálně.cz mají úvěry dvacetiletou splatnost.

"Peníze z úvěru musí být obecně použity pro účel tam sjednaný. Medea v tomhle směru není žádnou výjimkou. Každopádně až budu chtít do novin veřejně říkat své podnikatelské záměry, budete rozhodně první, komu dám vědět," sdělil serveru Aktuálně.cz. Na mediální scéně proslul především jako dvorní zpovědník prezidenta Miloše Zemana, s nímž pravidelně vede rozhovory v pořadu Týden s prezidentem.

Jaromír Soukup chce přitáhnout pozornost, jeho kandidatura je spíš jeho osobní PR, nezná střet s politikem, říká šéfredaktor Respektu Tabery | Video: DVTV, Daniela Drtinová | 13:21

Letos v lednu na své stanici potvrdil to, o čem se spekulovalo už delší dobu: že sám má politické ambice. Oznámil záměr založit hnutí List Jaromíra Soukupa. "Dám svoje jméno všanc. Zakládám politické hnutí, které bude hájit zájmy českého národa. Buďme vlastenci a chraňme zájmy národa," prohlásil dramaticky v jednom ze svých pořadů. Ministerstvo registrovalo hnutí letos v březnu.

Jenže záhy vzal Soukup zpátečku. Hnutí sice nese jeho jméno, ale do nadcházejících voleb nevstoupí. Magnát podle svých nedávných slov nehodlá ani figurovat ve strukturách hnutí. "Založením Listu Jaromíra Soukupa chci pomoci těm, kteří chtějí změnit Česko k lepšímu. Politické hnutí není firma a nebude fungovat jako hnutí jednoho lídra," uvedl Soukup 19. března. O necelý měsíc pak oznámil, že bude kandidovat na prezidenta.