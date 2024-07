Senátoři ODS čerpají statisícové náhrady za nájem kanceláře. Dům patří jejich straně

Někteří senátoři si za svoji kancelář zvolili sídlo své strany v regionu. Na její pronájem a vybavení čerpají ze Senátu statisícové náhrady. Někdy i přesto, že objekt sama jejich strana vlastní. Podle právníka tím mohou ohýbat zákon. Strana ani samotní politici na tomto postupu nic špatného nevidí.

Občanskodemokratický senátor Zdeněk Nytra má svoji kancelář v místě, kde sídlí ostravská ODS. Přestože dům na Sokolské třídě jeho strana vlastní, Nytra na nájem a vybavení kanceláře za loňský rok vyčerpal 362 400 korun v senátních náhradách. To je bez 24 tisíc maximum možného. Ukazují to údaje, které Senát poskytl redakci Aktuálně.cz na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. "Objekt je v majetku ODS a já si ho od strany pronajímám," vysvětluje Nytra.

Pronájem kanceláře o 89 metrech čtverečních vychází podle Nytrovy asistentky Markéty Fajfrové měsíčně na 25 tisíc. Každý měsíc pak Senátu vyúčtovává další náhrady ve výši 5200 korun na vybavení kanceláře. Stejnou částku za nájem a vybavení vyúčtovává Nytra minimálně od roku 2018. Jen na vybavení jeho kanceláře šlo tedy ze státních peněz za šest let 374 tisíc korun. Dalších 1,8 milionu dostala za stejné období od státu ODS za to, že v její budově má svou kancelář její senátor.

"V ostravském Modrém domě je v podstatě stranická centrála, mají zde kanceláře také zaměstnanci manažerské sítě ODS, poslanci a donedávna poslanec Evropského parlamentu. Je to výhodné i pro občany, když neví, jestli se obrátit na poslance či senátora," vysvětluje asistentka Fajfrová.

"Pan senátor má v Modrém domě možnost využívat kuchyňku, sociální zařízení s koupelnou, menší a větší zasedací místnost, kde se konají oblastní, regionální a místní rady nebo sněmy, volební štáby, tiskové konference, videokonference, besedy," popisuje Nytrova asistentka.

Náhrady na pronájem kanceláře na stejné adrese čerpá i poslankyně za ODS Zdenka Němečková Crkvenjaš. Ta ani na opakované dotazy neodpověděla. Za loňský rok vyčerpala stejnou částku jako Nytra, což činí zhruba 30 tisíc měsíčně za nájem a vybavení ve stejném domě.

Nytrův případ není ničím výjimečný. Podobně postupují i jiní senátoři. Například Jozef Bazala z KDU-ČSL si nechal loni od Senátu proplatit přes 290 tisíc za svou kancelář v Uherském Hradišti, která je zároveň tamním sídlem lidovců. Strana si budovu pronajímá od Jednoty Orel Uherské Hradiště. Nestranička za Piráty Adéla Šípová má svou kancelář v místě, které si pronajímá místní sdružení Pirátů.

Shodné sídlo senátorské kanceláře se sídlem strany Aktuálně.cz spočítalo celkem u dvanácti senátorů, pět z nich je z ODS a KDU-ČSL a po jednom za Piráty a TOP 09. Jen senátoři ODS ale čerpají náhrady za kanceláře v objektech, které strana přímo vlastní.

Náhrady slouží senátorům, ne stranám

Podle právníka Věnka Bonuše z organizace Rekonstrukce státu je to problematické i v případech, kdy straně samotný objekt nepatří. "Může jít o porušení účelového určení náhrady, protože strana má na provoz kanceláře jiné finance, a to příspěvky do státu," dodává.

Strany dostávají každoročně příspěvky od státu na svou činnost podle toho, kolik mají poslanců, senátorů a krajských zastupitelů. Například ODS loni inkasovala téměř 82 milionů korun.

Kritičtější je Bonuš hlavně k čerpání náhrad na kancelář ve vlastnictví strany. "Pokud budovu vlastní strana, dá se říct, že žádné náklady na nájem reálně nevznikají. Místní buňka sama nemusí platit nájem, tak by svému senátorovi kancelář také mohla poskytnout bezplatně," uvádí. Čerpá-li navíc více poslanců a senátorů náhrady na stejnou kancelář, může jít i o fiktivní náklady.

Náhrady ve výši kolem 25 tisíc měsíčně navíc podle Bonuše zavdávají podezření, že částka pokrývá rozpočet na celou kancelář nebo jeho podstatnou část. "Pak by ale docházelo k porušení účelového určení náhrady, protože náhrada nákladů má směřovat k senátorovi či poslanci, jakožto individuálnímu zástupci voličů, a nikoli straně jako celku," vysvětluje právník.

Senátoři čerpají od Senátu náhrady nad rámec svého platu, který činí v základu 102 400 korun hrubého měsíčně. Pokud jsou předsedy nebo místopředsedy výborů či podvýborů, jejich plat roste. Náhrady jim pak slouží například k pokrytí platů asistentů nebo právě pronájmu kanceláře. Patří sem i paušální náhrada na stravování či dopravu.

Mají pocit, že veřejné peníze nikoho nepálí, říká expertka

Podobně využívá senátorských náhrad i plzeňská ODS. V její oblastní kanceláři na ulici Sady 5. května v Plzni sídlí senátor za ODS Lumír Aschenbrenner. Dům přitom také patří straně. Za loňský rok senátor vyčerpal v náhradách za nájem a vybavení zdejší kanceláře 350 tisíc.

"Pan senátor pronájmu regionální kanceláře v těchto prostorách využívá především pro její dobrou dostupnost občanům v centru města, strategicky v bezprostřední blízkosti veřejné dopravy," uvádí regionální manažerka strany Karina Eismanová. Výhodu vidí i v každodenní přítomnosti zaměstnanců ODS, což umožňuje neomezený provoz kanceláře senátora pro občany.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) k případům, kdy senátoři čerpají náhrady na kanceláře ve vlastnictví ODS, jen uvedl, že "je důležité především to, aby platba odpovídala kvalitě poskytovaných prostor, případně služeb". Na další otázky neodpověděl.

Jak upozorňuje předsedkyně spolku Oživení, který se zabývá efektivnějším fungováním institucí i korupcí, Šárka Zvěřina Trunkátová, platby za pronájem kanceláře vlastní straně nejsou porušením zákona. "Někteří ale stále mají pocit, že veřejné peníze nikoho nepálí. V době, kdy vláda neustále mluví o rozpočtové odpovědnosti, senátoři z ODS opět naplňují rčení o tom, kdo káže vodu a pije víno, a zbytečně přispívají k prohlubování nedůvěry voličů," tvrdí.

Senátoři mohou v náhradách za nájem a vybavení kanceláře čerpat ročně nejvýše 386 400 korun. Do plné výše je loni využili tři pražští senátoři - Miroslava Němcová (ODS), Jiří Růžička (za TOP 09) a David Smoljak (za STAN). Nytra i Aschenbrenner se blíží maximální částce z náhrad celkově. Nytra loni v náhradách vyčerpal třetí největší částku napříč senátory.

