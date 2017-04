Senátoři chtějí pomoci krajanům ze Srbska s přesídlením, přijmou jich až tři stovky

před 52 minutami

Podle senátorů by měla vláda pomoci českým krajanům v Srbsku s přesídlením do Česka. V Srbsku panuje špatná hospodářská i sociální situace, kvůli níž se už v minulých letech řada z nich rozhodla vrátit do Česka. Zájem o přesídlení projevili především mladí středoškoláci, ale i vysokoškolsky vzdělaní lidé. Mohli by pomoci s nedostatkem pracovních sil u nás.

Praha - Vláda by podle senátorů měla pomoci řešit neutěšenou hospodářskou a sociální situaci českých krajanů v Srbsku. Tři stovky z nich mají zájem o přesídlení do Česka, uvedl předseda senátní komise pro krajany Tomáš Grulich (ODS). Podle něj by to mohlo pomoci řešit nedostatek pracovních sil snáze než zaměstnávání cizinců, neboť nebude nutné řešit jazykové a kulturní bariéry.

"Podle našich zjištění je zájem o přesídlení do ČR v České komunitě projevován zvláště mladými lidmi se středoškolským vzděláním, ale nechybí ani zájemci s vysokoškolským vzděláním," uvedl Grulich.

Poukázal na to, že řada krajanů ze Srbska už do ČR přišla z ekonomických důvodů v minulých letech. Krajané mají na rozdíl cizinců vztah k České republice a jejich zájem o trvalé usídlení ve vlasti jejich předků je silný. Přesídlení v souladu s usnesením vlády ohledně cizinců s prokázaným českým původem by tak bylo oboustranně výhodné.

V Srbsku podle odhadů ministerstva zahraničí žije zhruba 2500 Čechů, zejména v oblasti jižního Banátu, kam jejich předkové přišli hlavně na přelomu 19. a 20. století. Usídlili se například v městečku Bela Crkva, založili novou obec Češko Selo. Svou národní identitu Češi vyjadřují hlavně spolkovým životem, dbají na zachovávání tradic a kultury.

S žádostí o pomoc se na Senát obrátila předsedkyně sdružení Česi Južnog Banata Vlastenka Krišanová.

