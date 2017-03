Rohlik.cz doplatil na Ukrajince s polskými vízy. Dodaly je zřejmě agentury, kterým chybí povolení

před 45 minutami

Případ firmy Rohlik.cz, v níž policie při razii zadržela desítky cizinců, je důsledek toho, že se někteří tuzemští zaměstnavatelé snaží získat chybějící pracovníky oklikou přes Polsko, kde je mnohem menší byrokracie než v Česku. Společnosti si ale musí dát pozor na to, že ne všechny pracovní agentury mají potřebná povolení. A také na to, že způsob, jak si české úřady vysvětlují zaměstnávání třeba Ukrajinců s polskými vízy, se může dost výrazně lišit. Byť v Polsku vydaná pracovní povolení platí v celé Unii a využívají je statisíce Ukrajinců, podle české policie to k zaměstnání v ČR nestačí.

Praha - Cizinecká policie vyhostila téměř všechny zahraniční pracovníky, které zadržela při čtvrteční kontrole skladu e-shopu Rohlik.cz. Podle mluvčího pražských policistů Tomáše Hulana jde o dosud největší počet zadržených nelegálních pracovníků v jedné firmě.

Online prodejce potravin se ale brání, že 85 zadržených pracovníků mělo pracovní víza, byť vydaná v Polsku, což prý pro práci v Česku stačí. "Naše agentury a jejich právníci nám ve smlouvách ručí za to, že agenturní zaměstnávání cizinců s polskými vízy je legální," tvrdí hlavní akcionář firmy Tomáš Čupr.

Vše je především důsledek toho, že na českém pracovním trhu chybí tisíce pracovníků zejména dělnických profesí. A někteří tuzemští zaměstnavatelé jako Rohlik.cz se je snaží získat oklikou přes Polsko, kde je mnohem menší byrokracie než v Česku. A tamní pracovní víza platí pro celé území Evropské unie. Jenže podle české cizinecké policie to nestačí.

Tři malá česká s.r.o.

Případ také odhaluje obecný rys, na který si české firmy shánějící levnou sílu ze zahraničí musí dát pozor - že mezi pracovními agenturami je řada takových, které nemají potřebná povolení a že způsob, jak se české úřady dívají na zaměstnávání třeba Ukrajinců s polskými vízy, se může dost výrazně lišit.

Deník Aktuálně.cz požádal Rohlik.cz, aby vysvětlil, jaký typ smlouvy s agenturami měl a dal na ně i kontakt. Mluvčí firmy Michala Gregorová v pátek uvedla bez daších detailů pouze jména tří malých českých s.r.o. s cizinci na postu jednatele, s nimiž se nedalo spojit. Ani jedna z nich není na seznamu pracovních agentur s povolením ministerstva práce a sociálních věcí.

Až poté, co článek vyšel, Gregorová oznámila, že se spletla. A pracovníky prý dodala polská firma jako dodávku služby.

"Každá agentura, byť je zahraniční, musí mít na území republiky povolení ke zprostředkování," upozorňuje náměstek Státního úřadu inspekce práce Jiří Macíček. Jde podle něj o čím dál rozšířenější problém: objevují se firmy, které formálně dodávají službu, ale ve skutečnosti jde o nelegální zaměstnávání.

České agentury Ukrajince nabízet nesmějí

Navíc podle právničky Marie Janšové z advokátní kanceláře Legalité česká pracovní agentura nesmí nabízet lidi ze zemí mimo EU, to po splnění některých podmínek mohou jen zahraniční agentury, třeba polské. I tak ale hrozí konflikt s úřady.

"Zatímco inspektoráty práce rozlišují, zda ten, kdo zahraniční zaměstnance propůjčil, splňuje pro tuto činnost zákonná pravidla, cizinecká policie zřejmě nikoli, tu zajímá, zda pracující cizinec má příslušné povolení od českých úřadů," upřesňuje Janšová.

Ještě donedávna se přitom sama cizinecká policie nedokázala shodnout, zda je podobný způsob zaměstnávání v pořádku.

Jedni tolerují, druzí ne

"V některých krajích je z České republiky vyhostí, v některých případech policisté konstatují, že je všechno v pořádku," uvedl nedávno pro HN náměstek Státního úřadu inspekce práce Jiří Macíček.

"Pražská policie postupuje stále stejně. Za jiné kraje nemůžu mluvit," reagoval Hulan. Ukrajinec s polským vízem podle něj může v Česku legálně pracovat jen tehdy, když jej sem polský zaměstnavatel pošle na služební cestu. "To ale v tomto případě nebylo," podotkl Hulan.

Zmatky kolem zaměstnávání cizinců přitom komplikují řadě firem život. Nezaměstnanost je na rekordně nízké úrovni a zaměstnanců je nedostatek takřka ve všech oborech. Podnikatelé by měli zájem hlavně o ukrajinské dělníky a experty, jenže jejich příchodu ve větším množství brání zdlouhavé, byrokratické a podezřeními z korupce opředené vyřizování povolení.

"Ostuda české vlády"

"Česká vláda se v tom chová neskutečně ostudně," zlobí se prezident Asociace pracovních agentur Radovan Burkovič a poukazuje na severního souseda, kde je získávání pracovního povolení pro cizince mnohem jednodušší a lze je získat během čtrnácti dnů.

"Polská vláda rozdala do loňského prosince 900 tisíc dvouletých pracovních povolení. Jen necelá třetina těchto lidí pracuje v Polsku a zbytek je za hranicemi - ve Francii, Německu, Česku," popisuje.

Problémem je podle něj i to, že české cizinecké policii nestačí jen pracovní povolení, které platí pro celou EU, ale je třeba mít i povolení k pobytu v Česku. "Je to konflikt dvou zákonů. Zákon o zaměstnanosti to nevyžaduje, ale zákon o pobytu cizinců ano," dodává Burkovič.

A nejednoznačnost zákonů zmiňuje i jeho kolega Kamil Grund z brněnské pracovní agentury Sodat. "Jsme raději opatrní a shodli jsme se, že tento způsob nebudeme používat," říká.

Vozí je po autobusech

Ostřejší postup a častější kontroly nařídil koncem loňského roku ministr vnitra Milan Chovanec. "Stačí, když ti lidé budou plnit platné podmínky zákona, a nemusí se bát kontroly. Kontroly jsou častější, to je přirozené, protože zaměstnávání cizinců se v současnosti řeší," uvedl pro Aktuálně.cz Chovanec.

Podle Burkoviče přitom Rohlik.cz není jediný případ. "Těch kontrol byla loni spousta, ale ostatní firmy mlčí. Jen Rohlik.cz se to rozhodl medializovat," podotkl Burkovič s tím, že na "ukrajinské Poláky" narazili v celé řadě firem, s nimiž jednali o možné spolupráci. "Říkali: Vy nemáte lidi a tady nám to polské agentury vozí po autobusech," vzpomíná.

autoři: Marek Pokorný, Adam Váchal