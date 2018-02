Senát schválil vyřazení čínského léčitelství ze zdravotních oborů

AKTUALIZOVÁNO před 7 hodinami

"Hlavní námitkou proti čínské medicíně jako regulérní součásti českého zdravotnického systému je nejen fakt, že nejde ověřit kvalitu čínských lékařů, ale zvláště to, že peníze za alternativu z Dálného východu mohou chybět jinde, například při léčbě vzácných onemocnění," uváděli tvůrci senátorské novely.

Praha - Senát schválil senátorský návrh na vyřazení terapeuta a specialisty čínské medicíny ze seznamu odborných zdravotnických pracovníků.

Rozhodl o tom dnes navzdory tomu, že loni jejich zařazení do seznamu umožnil. Změnu zákona o uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání nyní dostanou k posouzení vláda a Sněmovna.

Kritici uzákonění podmínek pro vzdělání terapeuta a specialisty čínské medicíny tvrdí, že jde o léčitelství. Patří k nim také Česká lékařská komora nebo lékařské fakulty. Nynější ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) se s tím ztotožnil. Chtěl by letos předložit zákon o léčitelství, který by měl tradiční čínskou medicínu zahrnovat.

Do zákona o nelékařských povoláních se tradiční čínská medicína dostala na návrh Sněmovny. Prosadil to loni tehdejší šéf sněmovního zdravotnického výboru Rostislav Vyzula (ANO) s argumentem, že v Česku působí mnoho poskytovatelů čínské medicíny, ale není možné jednoznačně ověřit jejich vzdělání a rozsah a kvalitu nabízené péče.

Tvůrcům senátorské novely - Aleně Dernerové (za SD-SN) a Vladimíru Plačkovi (ČSSD) - vadilo mimo jiné to, že čínští léčitelé by byli zvýhodněni oproti ostatním, mohli by získat titul bakaláře či magistra a jejich služby by mohly hradit zdravotní pojišťovny.

Proti novele vystoupila Daniela Filipiová (ODS), podle níž je srovnávání tradiční čínské medicíny s léčitelstvím jejím znevážením. Senátor Zdeněk Nytra z klubu ODS upozorňoval na to, že není dobré měnit takto zákon po půl roce a vytvářet tak "legislativní nepořádek".

