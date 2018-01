Šéf rozhlasu Zavoral chce školit redaktory. Před rozhlasovou radou vysvětlil, proč kritizoval Kroupu

AKTUALIZOVÁNO před 2 hodinami

Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral čelil otázkám členů Rady Českého rozhlasu kvůli výrokům vůči redaktorovi rozhlasu Janku Kroupovi. Kroupa odvysílal reportáž, ve které poukázal na to, že společnost Agrofert, která patřila předsedovi vlády Andreji Babišovi, neoprávněně hospodaří na 1700 hektarech půdy. Zavoralovi se nelíbilo to, že reportáž byla publikovaná právě v den, kdy Babiš jako premiér představoval prezidentovi Miloši Zemanovi nové členy své vlády.

Praha - Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral na středečním odpoledním jednání Rady Českého rozhlasu čelil otázkám ohledně svých kritických výroků vůči redaktorovi rozhlasu Janku Kroupovi v souvislosti s jeho reportáží o Agrofertu. Rada nakonec přijala usnesení, v němž se ke kritice reportáže připojila. Sám Kroupa po jednání rady uvedl, že si svým dalším působením v Českém rozhlase není jistý.

Investigativní novinář Kroupa odvysílal reportáž, ve které poukázal na to, že společnost Agrofert, která patřila předsedovi vlády Andreji Babišovi, neoprávněně hospodaří na 1700 hektarech půdy. Následovala opakovaná kritika od Zavorala.

Nejdříve kritizoval Kroupu na půdě Českého rozhlasu za celkové zpracování reportáže. Uvedl mimo jiné, že se Kroupa málo zaměřil na to, že podobně jako Agrofert hospodaří na cizí půdě celá řada dalších podobných podniků. Zavoralovi se nelíbilo ani to, že reportáž byla publikovaná právě v den, kdy Babiš jako premiér představoval prezidentovi Miloši Zemanovi nové členy své vlády.

"Nelíbí se mi načasování této kauzy, protože mám za to, že je to reportáž, která mohla být odvysílána kdykoli jindy než v den, kdy zrovna ten, kterého se to týká, jede za prezidentem republiky prezentovat jména ministrů nové vlády, tak v této věci jistá podezření mám," sdělil Zavoral.

Na středečním jednání rozhlasové rady Zavoral svou kritiku zopakoval s tím, že v Kroupově reportáži nejsou všestranné informace a některá tvrzení autora jsou podle něj zcela zavádějící. "Analýza mě utvrdila v tom, že práce Janka Kroupy je neobjektivní," řekl radě Zavoral, s tím, že ji hodlá ukazovat ostatním redaktorům rozhlasu jako odstrašující příklad. Kroupův názor, že by se jako šéf rozhlasu neměl veřejně vyjadřovat k jednotlivým pořadům, označil Zavoral za absurdní a nesmyslný. "Vybraní redaktoři budou proškoleni, aby se něco podobného neopakovalo," řekl.

První reakce Janka Kroupy na dnešní ostrou kritiku generálního ředitele ČRo R. Zavorala na reportáž o Agrofertu.... Kroupa zvažuje odchod.... Více na mých domovských webech a v HN... Dam i cely delší rozhovor... pic.twitter.com/dbpEgbPtls — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) January 31, 2018

"Myslím si, že by bylo vhodné uspořádat školení pro management Českého rozhlasu, zejména pro pana ředitele, abychom mu připomněli zásady práce v žurnalistice. Třeba práce se zdroji, neb tam citoval jakési odborníky, se kterými něco konzultoval, ale jediný odborník, se kterým vím, že mluvil, byla Alex Mynářová. O ostatních nevím nic," řekl pro Aktuálně.cz Kroupa.

Na Zavoralovu kritiku zareagovalo ještě před jednáním rady hned osm šéfredaktorů různorodých médií, kteří sepsali šéfovi rozhlasu dopis. "Se vším respektem k vaší pravomoci generálního ředitele si vás dovolujeme požádat, abyste redaktory vámi řízeného Českého rozhlasu plně podpořil nyní i do budoucna v konkrétním a adresném přístupu. Právě na případech, jako je ten, který právě projednáváte s Radou Českého rozhlasu, se definují principy zpravodajských standardů. Věříme, že jste si toho plně vědom," napsali šéfredaktoři Martin Jašminský (Hospodářské noviny), Robert Čásenský (Reportér), Tomáš Skřivánek (Deník), Erik Tabery (Respekt), Dalibor Balšínek (Echo 24), Pavel Šafr (Forum 24), Marek Wollner (Reportéři ČT), Michal Půr (Info.cz) a Robert Břešťan (Hlídací pes).

Zavoral kritiku Kroupy zopakoval ještě letos v lednu v pořadu Vlivní s Alex Mynářovou na TV Barrandov, kde použil proti Korupovi ještě jiná slova. "Mně tady chodí lidé a říkají, my tady pracujeme desítky let, poctivě, a uráží nás, že Kroupa nadřadil svůj zájem nad zájem Radiožurnálu," řekl.

Janek Kroupa opakovaně kritiku odmítá a plně si za svou reportáží i datem zveřejnění stojí. Zároveň kritizuje Zavorala. "Já se Babiše nebojím, nebojím se ani generálního ředitele Českého rozhlasu, načasování kauzy pozemků Agrofertu v rozhlase tak vyšlo, nebudu se řídit tím, kdy se vydání naší reportáže někomu hodí nebo nehodí. Snaha ovládnout veřejnoprávní média je zjevná, SPD, ANO a KSČM mohou prohlasovat cokoliv," prohlásil Kroupa v DVTV.

"K práci v Českém rozhlase nepotřebuji generálního ředitele. Samozřejmě přemýšlím o tom, zda má smysl tady s takovými lidmi zůstávat. Tím si nejsem jist," doplnil Kroupa.

Rada ve středu nakonec přijala usnesení, které se do značné míry staví na Zavoralovu stranu. "Rada vyzývá vedení Českého rozhlasu, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech zajistilo dodržování zásad objektivity a vyváženosti dle platných zákonů. V tomto případě tomu tak nebylo," píše se v usnesení.

Video: Janek Kroupa se choval egoisticky, dehonestoval jméno Českého rozhlasu, řekl radním Zavoral