Šéf Lesní správy Lány Balák rezignoval, končí i ředitel Správy Pražského hradu

Kondiční trenér libereckých fotbalistů Pavel Čvančara nesmí 12 soutěžních zápasů vykonávat svoji funkci a zároveň musí zaplatit pokutu 40 tisíc korun. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) ho potrestala za napadení protihráče a hlavního rozhodčího v utkání 12. kola nejvyšší soutěže ve Zlíně. Hradec Králové dostal pokutu 60 tisíc korun za rasistické projevy fanoušků vůči teplickému útočníkovi tmavé pleti Abdallahu Gningovi.

Čvančara neudržel nervy v závěru vypjatého víkendového utkání, v němž Zlín zvítězil 2:1. Domácí záložník Robert Hrubý vzal v 85. minutě do rukou míč poté, co se po souboji s protihráčem dostal do autu. Liberecký kondiční trenér po něm vystartoval, a když za to dostal rovnou červenou kartu, vyběhl i směrem k rozhodčímu Janu Všetečkovi a lehce ho strčil do oblasti hrudníku.

Čvančara se po zápase všem sudím i delegátovi omluvil a spojil se i s Hrubým. Na začátku týdne dostal blíže nespecifikovanou pokutu od libereckého klubu. Čvančara, který zastává stejnou funkci i u české reprezentace, uvedl, že incidentu lituje a trest přijímá.

Podle disciplinárního řádu mu za napadení delegované osoby hrozilo zastavení činnosti až na šest měsíců nebo pokuta až do výše 50 tisíc korun. Disciplinární komise se vzhledem k blížící se zimní přestávce rozhodla pro zápasový trest.

Do konce podzimní části sezony odehraje Liberec ještě čtyři ligová kola a jedno utkání domácího poháru. Zbylých sedm duelů si Čvančara odpyká v jarní fázi, trest mu vyprší v průběhu března. Na mezinárodní zápasy, tedy reprezentaci, se zákaz činnosti od komise nevztahuje. Národní tým v listopadu odehraje přípravná utkání s Faerskými ostrovy a v Turecku.

Senegalec Gning se v utkání 11. ligového kola stal terčem rasistických urážek od několika osob v Mladé Boleslavi, kde má Hradec Králové domácí azyl po dobu výstavby vlastního stadionu. Na chování příznivců upozornil na twitteru Gningův teplický spoluhráč Tomáš Kučera. LFA rasismus odsoudila a disciplinární komise východočeskému klubu udělila pokutu 60 tisíc korun.

Ještě o 10 tisíc vyšší trest dostala Sparta Praha za výtržnosti jejích fanoušků a poškození stadionu při utkání v Brně. Zbrojovka po stejném zápase musí zaplatit 60 tisíc korun. Slovácko dostalo pokutu 50 tisíc korun za to, že v duelu s Bohemians 1905 vnikla neoprávněná osoba na hrací plochu. Slavia za poškození stadionu fanoušky v Olomouci zaplatí 30 tisíc korun.

Slávista Oscar Dorley dostal za vyloučení v minulém kole trest na jedno soutěžní utkání, který si odpykal ve středu v domácím poháru. Obránce Pražanů proto bude moci nastoupit k nedělnímu derby se Spartou. Klasický jednozápasový trest udělila komise za červenou kartu také Janu Kalabiškovi ze Slovácka, i on už si distanc odpykal v MOL Cupu.