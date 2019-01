Schillerová trvá na tom, že kontroly svateb nevybočovaly ze zákonného rámce

Postup finančního úřadu, který od novomanželů zjišťoval informace o jejich svatebních hostinách, nebyl výstřelkem, který by vybočoval ze zákonného rámce, tvrdí ministryně financí Alena Schillerová v opakované odpovědi na interpelaci poslance ODS Vojtěcha Munzara. Chtěl od ní mimo jiné vědět, zda považuje zvolený úřední postup za správný. Ministryně již loni poslanci na tuto interpelaci odpověděla, Sněmovna však po projednání odpovědí vyslovila nesouhlas. Proto ji ministryně musela předložit znovu.

Jde o případ, kdy finanční správa kontrolovala dodržování povinností spojených s elektronickou evidencí tržeb. Měla podezření, že některé restaurace neevidují tržby za svatební hostiny a případné ubytování hostů. V případě jedné provozovny úřad zjistil, že měla v termínech konání svatebních hostin zavřeno, nebo měla omezený provoz, ale neevidovala v nich žádné tržby. Podle ministryně tak vzniklo důvodné podezření na krácení příjmů v řádech desítek tisíc korun. Podle pozdějších informací serveru Podnikatel.cz však Finanční úřad pro Olomoucký kraj oslovil téměř stovku novomanželů.

"Na tomto místě bych si dovolila apelovat, abychom ve vztahu k tomu, že správce daně získává údaje o konání svatebních hostin, přestali hledat senzací tam, kde ve skutečnosti není," píše ministryně v odpovědi na interpelaci. Poukazuje na to, že při správě daní často úřad získává vhled do ekonomických aktivit lidí i do citlivých soukromých vztahů. Jako příklad uvádí nezdanitelné částky a slevy, kde se úředník může dozvědět o zdravotním stavu fyzické osoby, o svěření dítěte do péče, o rozvodovém vyrovnání nebo o hypotékách. Schillerová ale již dříve uvedla, že výzvy finančního úřadu mohly být vlídnější a srozumitelnější.

"Informace o úhradě svatební hostiny, které konec konců představují především informace o obchodní transakci v podobě nákupu zboží a služeb, v tomto ohledu nejsou nijak zvlášť vybočující," napsala. Těmto informacím podle ní nelze přiznat jakousi "daňovou imunitu", jakkoli mohou vyžadovat větší citlivost postupu ze strany úřadu.

Ministryně také připomněla, že vybídla bývalého generálního ředitele finanční správy Martina Janečka k prošetření celé záležitosti. Generální finanční ředitelství posléze dospělo k závěru, že Finanční úřad pro Olomoucký kraj při kontrole evidence tržeb postupoval v mezích zákona. Janeček loni v listopadu požádal o dovolání z funkce, Schillerová mu vyhověla.