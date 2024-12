Nebyl to můj nápad, přemýšlela jsem o tom několik minut, říká Schillerová k převleku

Alena Schillerová nevidí nic špatného na tom, že natočila video, ve kterém si na sebe navlekla kostým hranolek. Podle jejího vyjádření pro Aktuálně.cz splnilo svůj účel. "Upoutalo pozornost k obsahu toho, co jsem říkala. To pro mě bylo nejdůležitější," tvrdí s tím, že se rozmýšlela jen několik minut, jestli se "promění" v hranolky.

"Byla jsem s tím strašně spokojená. Jestli se nad tím někdo pohoršoval, tak je mi ho líto," odpovídá šéfka poslanců ANO Alena Schillerová na dotaz Aktuálně.cz, zda je důstojné, aby politik chodil v oblečení hranolek, jak to udělala ona ve svém posledním videu. V něm vystupuje jak v klasickém oblečení, tak právě v převleku. Upozorňuje přitom na jedno z rozhodnutí ministerstva práce o pracích na dohodu, které jako opoziční poslankyně kritizuje.

Jak nyní řekla, cítí se "strašně spokojená" z toho důvodu, že přitáhla pozornost médií i veřejnosti k tématu, kde podle ní ministerstvo selhalo. "Většina médií, která moje video publikovala, nepřevzala jen moji masku, fotku mých hranolek, ale vysvětlila i problém, proč jsem to natočila," stojí si za svým rozhodnutím Schillerová.

Ta už je zvyklá, že její krátká videa, která dává na TikTok, občas vyvolávají reakce. Třeba když na videu předvádí kreace podobné tanci. V případě hranolky si prý vzala chvíli na rozmyšlenou, jestli se do kostýmu obleče. "Nápad vznikl v mém minitýmu, byl to nápad jednoho z kolegů. Umím si ze sebe udělat legraci. Vzala jsem si pár minut na rozmyšlenou a pak jsem si řekla: Jo, toto je to, co upoutá. Bude to samozřejmě virál, což se i stalo. Ale upoutá to pozornost k obsahu. Mně šlo o obsah," popisuje Schillerová.

Konkrétně poukazovala na původní návrh ministerstva, které chtělo, aby od odvodů na pojistném byla osvobozena pouze ta práce na dohodu, u které výdělek u jednoho zaměstnavatele nepřekročí 25 procent průměrné mzdy a výdělek u všech zaměstnavatelů dohromady nepřekročí 40 procent průměrné mzdy. Tento plán ale mnozí kritizovali, včetně lidí, kteří pracují na dohodu. Tedy i lidé, kteří měli jako brigádu chození v nějakém převleku.

"A díky tomu, že jsem vzbudila takovou pozornost, tak dohodáři vědí, že se jich někdo zastal a že jsme za ně bojovali, protože to byl neuvěřitelný návrh," tvrdí šéfka opozičního poslaneckého klubu. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) Schillerové vystoupení na sociální síti X označil za "šaškárnu v krabici od hranolků".

Jeho resort už před několika týdny rozhodl, že od tohoto návrhu ustoupí. Původně vysvětloval svůj návrh například tím, že někteří podnikatelé zneužívají práci lidí na dohodu. A pokud bude o této formě práce větší přehled, tak to pomůže i "dohodářům". Například tím, že dostanou za práci více peněz nebo získají na práci řádnou pracovní smlouvu.

