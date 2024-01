Schillerová se Pekarové neomluví. Taky o mně tvrdí, že jsem hlásná trouba Ruska, říká

Předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová přirovnala šéfku sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou (TOP 09) k Mariji Zacharovové, mluvčí ruského ministerstva zahraničí. Premiér Petr Fiala (ODS) ji vyzval k omluvě. Schillerová Aktuálně.cz řekla, že tak neučiní, neboť koalice používá stejně ostrá přirovnání.

Jen jsem použila stejnou medicínu jako Markéta Pekarová Adamová, prohlásila na dotaz Aktuálně.cz Schillerová. Svůj výrok vzít zpět nechce, protože podle ní slovní přestřelku odstartovala právě šéfka TOP 09.

"Zhruba před týdnem jsem byla za svůj výrok o míru, za kterým si stojím, označena paní předsedkyní za hlásnou troubu Kremlu. Proti tomu se ohrazuji. Použila jsem rétoriku, kterou někteří zástupci pětikoalice v čele s ní volí," prohlásila Schillerová.

A já jsem popravdě ani nedoufala, že Marija Zacharovová české politiky sebere odvahu mi svoje nehoráznosti zopakovat ve Sněmovně do očí. Místo toho jako správná gaučová válečnice zase utekla nálepkovat na sítě. Mimochodem, s tím Medveděvem máte společného víc, než si myslíte. — Alena Schillerová (@alenaschillerov) January 16, 2024

Bývalá ministryně financí přirovnala šéfku sněmovny k Zacharovové na sociální síti X, dříve Twitteru. Mluvčí ruské diplomacie často využívá velmi agresivní rétoriku. Když v roce 2021 Česko obvinilo z výbuchu muničního skladu ve Vrběticích ruské agenty, prohlásila, že počínání české vlády je ostudou pro celý svět. Na konci loňského roku zase označila české ministerstvo zahraničí za negramotné.

"Zvolila jsem ve stejném slovníku tento silný výrok. Ať začnou u sebe, když nebude žádná akce, tak nebude vyvolávat protiakci," bránila se Schillerová. Připomněla, že koalice Spolu před volbami dala na billboard předsedu ANO Andreje Babiše společně s ruským prezidentem Vladimirem Putinem nebo že ji před časem Pekarová označila za hlásnou troubu Kremlu.

K výroku Schillerové se vyjádřil i premiér Fiala, který jinak na podobná vystoupení politiků na sociálních sítích nereaguje. Šéfku poslanců ANO vyzval, aby "nevhodný, osobně urážlivý příspěvek rychle smazala a šéfce TOP 09 a sněmovny se omluvila".

Spor mezi vládními politiky a Schillerovou probíhá už delší dobu a týká se především jejích výroků, ve kterých tvrdí, že na rozdíl od koalice je pro mír. "Vždy se osypu, když čtu vyjádření šéfa generálního štábu Karla Řehky o tom, že se máme připravit na válku. Nejsme ve válce, chceme žít v míru. Naše závazky plnit samozřejmě musíme a chceme, jenom to musí odpovídat tempu, které si můžeme dovolit," řekla Schillerová v rozhovoru pro Czech Crunch.

Na otázku Aktuálně.cz, zda se její slova o míru nemohou Česku vymstít, když mu Rusko vyhrožuje, odpověděla, že je pro investice do obrany. "Vzhledem k ekonomickým možnostem země je třeba investovat i do dalších věcí. Jestliže nemáme na školství, zdravotnictví a dopravní infrastrukturu, tak si prostě nemůžeme dovolit tolik navyšovat výdaje na obranu," prohlásila.

Schillerové se navíc nelíbí vystoupení šéfa české armády, který si podle ní dělá vlastní PR. "Naše armáda ví, co má dělat. Ví, jak se má chovat a na co se má připravovat. Má to ale dělat v tichosti," řekla.