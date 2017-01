Nehleďte na to, co lidé šíří na sociálních sítích, vzkázal svému nástupci končící Schapiro

před 48 minutami

Praha - Dva a půl roku působil jako americký velvyslanec v České republice. Nyní se diplomat s českými kořeny Andrew Schapiro loučí a pomalu se připravuje na návrat do Spojených států.

Na setkání s novináři končící velvyslanec prohlásil, že dva a půl roku ho překvapovalo, jak proměnlivý pro něj život v Česku byl. "Každý den jsem dělal něco jiného, přednášel na univerzitě, další den mluvil s firmami o spolupráci. Hodně jsem mluvil o mezinárodních kauzách," řekl Schapiro s tím, že si vybudoval velmi dobrý vztah k České republice, kterých si chce udržet.

"Nyní si vezmu krátkou dovolenou a potom se vrátím k právní praxi. Pravděpodobně v Chicagu," řekl o své budoucnosti diplomat a doplnil, že jeho děti a žena zůstanou v Česku do konce školního roku. "A doufám, že zůstanu Českou republikou v dobrém kontaktu, protože tady mám mnoho kamarádů a navázal jsem na své kořeny," dodal.

Schapiro varoval před Ruskem a hrozbami z něj. Rusko má podle něj začít řešit důležité záležitosti světového významu. "A ne aby o nich jenom mluvilo. Chceme také, aby Rusko dodržovalo mezinárodní práva a aby se přestalo bát demokracie a transparentnosti v jeho sousedních zemích," vysvětloval Schapiro.

Na velvyslance si počkáme

Kdyby americké volby na prezidenta vyhrála Hillary Clintonová, a ne Donald Trump, pravděpodobně by Schapiro zůstal v Česku až do poloviny roku. Takhle musí skončit už nyní.

Zatím netuší, kdy na jeho místo USA vyšlou náhradníka. "Mohou to být čtyři měsíce, nebo i rok a víc. Doufám, že to nebude trvat dlouho," řekl velvyslanec, který v pátek odlétá na Floridu na krátkou dovolenou. Dokud nebude pověřen nový velvyslanec, místo dočasně zaujme zástupkyně velvyslance Kelly Adams-Smithová.

Svému budoucímu nástupci Schapiro vzkázal, aby neseděl pouze v hlavním městě a snažil se poznat i české regiony. "A nikdy byste se neměl bát mluvit o věcech, na kterých záleží: o komunitách, které čelí předsudkům jako Romové, LGBT, muslimové a tak dále. A stále mluvím k budoucímu velvyslanci: nehleďte na to, co lidé šíří na sociálních sítích, dělejte to, co je správné. Nikdy byste se neměl omlouvat za to, že budete hájit svobodu nebo slabší," poslal vzkaz budoucímu velvyslanci.

Češtinu nezvládl

Velvyslanec si pochvaloval, jak v Česku dobře vycházel s mladými lidmi, což označil za jeden ze svých úspěchů. "Velmi dobře jsme také spolupracovali v záležitostech obrany a její modernizace nebo v azylových řízeních. A jedním z posledních úspěchů je, že jsme zůstali sjednoceni vůči hrozbám, které přichází z Ruska," dodal Schapiro.

Za velký neúspěch označil své studium češtiny. "Všichni tady mluví anglicky a hlavně jsem na to neměl moc času," uzavřel setkání česky Schapiro.

Americký velvyslanec se do širšího povědomí dostal až v roce 2015, kdy kritizoval Miloše Zemana kvůli cestě do Moskvy na oslavy konce druhé světové války. Těch se kvůli anexi Krymu a konfliktu na Ukrajině neúčastnili téměř žádní evropští státníci. Zeman po kritice prohlásil, že americký velvyslanec má dveře na Hrad zavřené.

autor: Lukáš Prchal