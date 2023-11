Sbormistr znásilňoval chlapce ve farním sboru. Soud ho poslal na čtyři roky do vězení

Sbormistrovi, který dlouhodobě znásilňoval a zneužíval chlapce ve farním pěveckém sboru, uložil pražský městský soud čtyři roky vězení. Součástí trestu je i ústavní sexuologické léčení a maximální, tedy desetiletý zákaz práce s dětmi. Verdikt zatím není pravomocný.

Muž se po svém zadržení přiznal a po propuštění z vazby dobrovolně nastoupil do bohnické léčebny, kde se přes rok léčí s homosexuální pedofilií. Chlapců, které sbormistr znásilnil nebo zneužil, bylo podle rozsudku celkem 16. Trestnou činnost páchal v letech 2002 až 2012. Za znásilnění dítěte hrozí pět až 12 let vězení. Soud uložil trest pod sazbou, protože zohlednil mimo jiné to, že muž skutky kvůli své deviaci spáchal ve stavu zmenšené příčetnosti.

"V hlavním líčení projevil upřímnou lítost, která byla nehraná a skutečně evidentní. Má také upřímnou snahu napravit své jednání," uvedla předsedkyně soudního senátu Silvie Slepičková. S bývalými svěřenci, kteří vznesli nároky na náhradu nemajetkové újmy, uzavřel sbormistr dohody o narovnání a kvůli vyrovnání prodal nemovitost.

Obžalovaný se ze středečního jednání omluvil pro nemoc. Na začátku soudního procesu ale přiznal vinu. "Hluboce lituji všech svých činů. Také lituji, že jsem odbornou pomoc nevyhledal dříve. Až díky léčbě jsem si uvědomil, jaké moje jednání zanechalo následky na mých obětech a jak bylo sobecké," vzkázal ve středu z Bohnic.

Stovky sexuálních útoků

Trestnou činnost páchal muž na různých místech. Přímo v budově farnosti, ve svém domě, v autě cestou ze sborové zkoušky, na soustředění sboru v Itálii, na hotelovém pokoji nebo i při cestě vozem na mše v různých kostelích.

Jednotlivých dílčích útoků spočívajících v osahávání, masturbaci či orálním sexu byly podle výpovědí sboristů stovky. Po letech zaútočil v roce 2021 na svého žáka, kterého učil hře na varhany. Celá jeho trestná činnost poté vyšla najevo náhodou, když jeden ze sboristů vypovídal na policii k jiné trestné věci.

Bývalí zpěváci pak při policejních výpovědích vzpomínali například na to, že lechtání na stehnech a břiše, které postupně přecházelo v hlazení a osahávání rozkroku, nazýval sbormistr "kanadská muka" a vydával je za hru. Jeden ze sboristů vypověděl i to, že se na něm muž pokusil o anální soulož.

Rodiče dětí se za sbormistra přimlouvali

Chlapci se dospělé autoritě aktivně nebránili. Počínání jim nebylo příjemné, zároveň se báli, že se o něm někdo dozví. Někteří se později potýkali s depresemi či sebevražednými myšlenkami, sebepoškozováním, výčitkami svědomí, pochybnostmi o své sexuální preferenci a problémy při navazování vztahů s dívkami.

Odbornou pomoc ale nevyhledali. Jejich rodiče se s obžalovaným přátelili. Matka jednoho z poškozených a otec druhého se u soudu za muže dokonce přimlouvali, aby nešel do vězení. Označili ho za kvalitního, obětavého a nezištného člověka.

Nejznámějším případem zneužívání v pěveckém sboru je kauza Bohumila Kulínského, někdejšího sbormistra elitního dětského souboru Bambini di Praga. Za zneužívání nezletilých dívek mu justice v roce 2009 uložila 5,5 roku vězení, sbor v souvislosti s aférou zanikl. Kulínský svou vinu odmítal. Rozsáhlým případem zneužívání svěřených dětí byla například také kauza učitele tance Petra Dostála, kterého soudy potrestaly za dlouhodobé zneužívání dívek v pražských mateřských školách devíti lety odnětí svobody, ústavní sexuologickou léčbou a maximálním, tedy desetiletým zákazem práce s dětmi.

