S holkami z pasťáku se život nemazlil. V dobro uvěřily, když začaly pomáhat jiným

Dívky z výchovného ústavu Janštejn nedaleko Telče se starají o osamocené seniory a o týrané psy. Nedávno za to získaly Cenu Gratias Tibi pro mladé dobrovolníky, kteří nezištně zlepšují svět kolem sebe. Jejich příběhy jsou mnohdy velmi drsné, život se s nimi nemazlil.

Do výchovného ústavu v Janštejně nedaleko Telče jsou umísťovány dívky se závažnými poruchami chování, u nichž byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova. Veřejnost se na ně často dívá skrz prsty jako na průšviháře. Zapomíná, že za to, jaké jsou, může zejména složité rodinné prostředí a často velmi těžké životní zkušenosti.

Jejich situaci ještě ztížila jarní vlna pandemie, kdy se musely vypořádat s nejrůznějšími omezeními. "V tu dobu nám dívky odjely na jarní prázdniny, které se jim postupně prodlužovaly podle podmínek v rodinách. Některé si užívaly volno doma, některé nám zůstaly v zařízení. Pro ně to bylo velmi těžké," vypráví Marie Tůmová, etopedka výchovného ústavu, což je profese, která se zabývá rozvojem, výchovou a vzděláváním jedinců, kteří mají poruchu emocí a chování.

Mezi seniory cítíme klid a bezpečí

O to více zbýval čas na dobrovolnickou činnost, jenže i tu bylo potřeba omezit a přeorganizovat. Holky mají projekt Dáme vaší tváři úsměv a v rámci něj byly zvyklé navštěvovat seniory v léčebně dlouhodobě nemocných v Počátkách na Pelhřimovsku a dům s pečovatelskou službou Janštejn. Se zdejšími babičkami a dědečky hrají hry a patří k těm nejvděčnějším posluchačkám jejich příběhů.

"Je nám s nimi vždy moc hezky. Cítíme z nich takový klid a bezpečí," říkají dívky, které často nic takového doma nezažily. Jak doplňuje jejich paní etopedka, senioři jim dávají možnost prožít funkční rodinné vztahy a vazby, předávají jim zkušenosti a moudrost. Děvčata je zase na oplátku omlazují svou energií a seznamují je s moderními technologiemi.

Ponorku během jarní i nynější podzimní pandemie se snaží přetlouci pokračováním v dobročinných aktivitách aspoň na dálku. Šijí roušky, píší dopisy a přáníčka svým seniorům, kterým se po nich stýská. Teď pro ně vyrábějí také vánoční dárky, mýdla, vánoční ozdoby a dekorace. "A také se učíme koledy, rády bychom jim aspoň zazpívaly pod okny a popřály jim krásné Vánoce," plánuje etopedka Marie Tůmová. A dál chodí s dívkami venčit psy do útulku. "Venku a ve společnosti se psy je nám dobře," usmívá se.

Dobrovolnická činnost pomáhá dívkám podle Tůmové vštípit si základní lidské hodnoty, které v dětství kolikrát neměly možnost poznat. Když mají v seniorských zařízeních kulturní program, třeba posezení s harmonikářem, roznáší posluchačům občerstvení. "Při této akci za mnou přišla jedna z holčin a překvapeně mi řekla: "Teto, oni jsou tak vděční za tak málo! Já jim podám ubrousek, pití a oni se na mě usmějí a poděkují mi. A my jsme někdy tak nevděčné.‘"

Mezi puberťačkami a babičkami vznikají osobní přátelství. Každý má své trápení - za některými seniory nechodí vnoučata ani děti, velké trable se svou rodinou mají i holky. Jejich příběhy jsou často jen pro drsné povahy. "Kolikrát postrádají funkční rodinné zázemí s pozorností, láskou a klidem. Už jen samotný fakt, že někomu udělají radost, je zahřeje na duši. Vychutnají si tak smysluplnost svého života," vysvětluje Marie Tůmová.

S týranými psy se taky život nemazlil

V rámci projektu Dáme tvojí tváři úsměv pomáhají také v rodinném azylu Dej pac! v Častoníně venčit psy. "Nečekaly bychom, jak skvělá budou tahle setkání. Tihle psi nám velmi pomáhají. Kdykoliv za nimi přijedeme, jsou šťastní, že nás vidí a že s námi mohou dovádět na procházce. Společný čas si užíváme i my. Člověk aspoň na chvilku může zapomenout na naše životní trápení. A vlastně i oni mají ta svá. Někteří z nich byli týraní, jiní zanecháni na odlehlých místech," popisují svou činnost holky. "Jo a na procházky s námi chodí i dvě kozy. Jedna je trojnohá. I tak si to s námi užívá, je skvělá společnice," dodávají.

Díky projektu "Dobro-druzi" Nadace Via se naučily, co je to filantropie a jak se dá udělat benefiční akce nebo on-line sbírka. Zkusily si to a povedlo se. Na týrané psy vybraly skoro padesát tisíc. Věnovaly je na veterinární péči pro útulek. "Myslíme si, že zdraví psi mají větší šanci najít nový domov," vysvětlují.

Koncem září 2020 získaly za svůj dobročinný projekt Dáme vaší tváři úsměv celostátní cenu Člověka v tísni Gratias Tibi pro mladé dobrovolníky.

Jely si na celý den prohlédnout Prahu a pak zamířily na slavnostní předávání na Letné "pod Stalinem", užily si doprovodný minikoncert skupiny Tata Boys i Ester Janečkovou, coby průvodkyni večerem. S třemi z nich, Gabrielou, Amandou a Terezou dokonce dělala rozhovor Česká televize. "Ale nepomáháme jenom my, ale i ostatní holky," zdůrazňovaly.

"Tohle ocenění byla velká zpráva do jejich životů. Dívky zjistily, že dobro má svou cenu. Že to, co dělají, je přínosem, a že si toho společnost váží," říká nadšeně Marie Tůmová, etopedka výchovného ústavu v Janštejně.