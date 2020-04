Výuka v dětských domovech stojí pouze na vychovatelích, těch je teď přitom nedostatek

Uzavření škol znesnadnilo život nejen rodičům, ale také pracovníkům a vychovatelům v dětských domovech. Děti v nich často nemají ideální přístup k počítačům pro on-line výuku, některé dětské domovy navíc hlásí trvalý nedostatek kvalifikovaných vychovatelů. Opatření vlády, které od 11. května umožní dětským domovům kolektivní výuku, ale pomůže pouze zařízením, jejichž součástí je i vlastní škola.

Dětské domovy od vypuknutí pandemie musely okamžitě řešit vzniklou situaci a rychle se přizpůsobit výuce na dálku, kterou v těchto dnech zajišťují hlavně pracovníci domova. Ne vždy také ideálně funguje komunikace směrem od učitelů ze škol, které děti z domovů před pandemií navštěvovaly.

"Situace je hodně náročná. Máme tu v tuto chvíli děti, které navštěvují speciální školu, a vyžadují tudíž speciální přístup. V rámci našeho krizového plánu se snažíme zajistit dětem výuku dvakrát denně vlastními zaměstnanci. Není ale reálné poskytnout jim výuku v plném rozsahu. Snažíme se chodit s dětmi například na edukační procházky," popisuje aktuální situaci Radka Soukupová, ředitelka Dětského domova Charlotty Masarykové v Praze.

Hlavně na počátku krize učitelé zahrnovali žáky přemírou úkolů. V prostředí dětských domovů, kde se o jeden počítač střídá často celá skupina dětí, je ale nebylo možné všechny plnit.

"Učitelé zpočátku začali velmi ambiciózně, děti měly velké množství úkolů a zvládat se to opravdu nedalo. Kolegyně a kolegové nejsou učitelé, takže měli co dělat," potvrzuje ředitel Dětského domova Unhošť Jiří Beránek. Podle něj se situace už trochu zklidnila, vybavení je ale nedostatečné. "Máme zhruba dva počítače na osm dětí, většinou ale starší typy, a jednu tiskárnu. Jsme limitováni financemi, snažíme se zapojovat do grantů, abychom se v tomto dostali na vyšší úroveň," dodává Beránek.

"Někteří učitelé požadují vytisknout dětem pracovní listy a ty po vyplnění skenovat, což vychovatele hodně zdržuje, protože mají mnoho dalších povinností, a zatěžuje to i rozpočet domova - papír do tiskárny, tonery. Notebooků a tabletů máme málo, snad se nám podaří jich několik získat s pomocí různých nadací," popisuje to, co dnes trápí většinu domovů, Marie Kučerová z Dětského domova Kašperské Hory.

Pomoci by měli studenti, radí filantrop

Hlavní břemeno teď tak nese personál domovů, který musí dohlédnout na dítě, zda vše udělalo podle pokynů učitele. "V současné situaci pracují stávající vychovatelé ve dvanáctihodinových směnách a vznikají jim nadúvazkové hodiny, které velmi zatíží náš rozpočet na mzdy. Přes mou počáteční výzvu nikdo z učitelů nevyužil možnost poznat život v dětském domově 'z druhé strany'," uvádí Kučerová.

"Bohatě by stačilo, aby ministerstvo školství zaktivizovalo budoucí učitele či psychology ze středních a vysokých škol v daném kraji a posílilo domovy o personál tak, jak tomu je ve zdravotnictví či v domovech seniorů. Mohou tím získat praxi a pomoci tím přes léto, kdy už nebudou dobrovolníci, kteří mají teď čas díky uzavření škol či své práce," popisuje jedno z možných východisek filantrop Tomáš Slavata, který dlouhodobě podporuje dětské domovy napříč republikou, a to finančně, materiálně i pořádáním sportovních a zážitkových akcí. O dočasnou práci v dětských domovech ale zájem většinou není.

Podle Slavaty se také nyní řeší pouze školní období, ale nikdo se zatím nezabývá prázdninami. "Nebudou letní tábory, personál si nesmí vybírat dovolené a nikdo nemyslí na to, že oni sami mají své rodiny. Prostě to musí zvládnout a nikdo nehledá řešení, jak jim odlehčit," upozorňuje.

Výuku nejdříve obnoví domovy s vlastní školou

Náročná je situace i pro samotné svěřence dětských domovů. Ti jsou nyní v domovech zavření a kromě organizovaných procházek s vychovateli ven prakticky nesmí. U mladších dětí se situace obvykle zvládá díky tomu, že domovy mívají velké areály, kde si mohou děti hrát. Problém je u starší generace, kde absence kamarádů a volného pohybu vede k frustraci i pokusům o útěk.

Výuka by se z nařízení ministerstva mohla obnovit po 11. květnu, ale pouze v dětských domovech s vlastní školou, které vznikly z bývalých dětských výchovných ústavů. Výuka v nich je velmi individuální i za normálního stavu, zástupci dětských domovů se proto shodují, že dodržovat rozestupy nebude problém.

"Po 11. květnu se nám situace naopak zjednoduší. Máme vhodné prostory pro našich maximálně 24 žáků. Budeme užívat i jiné místnosti než třídy," uvádí Jan Smolka, ředitel Dětského domova se školou v Praze 2.

Zbytek domovů ale musí děti i nadále doučovat pouze vlastními silami až do 25. května, kdy by měli do školy nastoupit žáci z prvního stupně. Žáci druhého stupně se do lavic zřejmě znovu usadí až v září.