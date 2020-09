Holky z výchovňáku, bojovníci proti šikaně, ale i panice. To jsou ocenění mladí Češi

Vítěz kategorie ZŠ: Dáme vaší tváři úsměv

Tyhle holky rozhodně neměly stejnou startovní čáru jako děti z dalších projektů. Přesto, a možná právě proto, dokázaly vyhrát. Jedná se o dívky z výchovného ústavu v Janštejně nedaleko Telče, kam jsou umísťovány děti se závažnými poruchami chování, u nichž byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova. "Chtěly jsme nějak smysluplně využít čas tady, a tak se ve volném čase věnujeme dobrovolnické činnosti," vysvětlují.

Navštěvují seniory v léčebně dlouhodobě nemocných v Počátcích a dům s pečovatelskou službou Janštejn. "S babičkami a dědečky hrajeme hry, povídáme si. Je nám tam hezky," říkají.

Jezdí také do rodinného azylu Dej pac! v Častoníně venčit psy. "Nečekaly bychom, jak krásná budou naše setkání s nimi. Tito psi nám velmi pomáhají. Kdykoliv za nimi přijedeme, jsou šťastní, že nás vidí a že mohou dovádět s námi na procházce. Společný čas si užíváme i my. Na chvíli totiž zapomeneme na naše životní trápení a těžkosti. I oni mají ty své. Někteří z nich byli týraní, jiní zanecháni na odlehlých místech. Na procházky s námi chodí i dvě kozy. Jedna je trojnohá. I tak si to s námi užívá, je skvělá společnice," líčí dívky z Janštejna.