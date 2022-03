Nechci, aby uprchlíci spali v tělocvičnách. Stát ale musí přidat peníze, říká hejtman

Jihomoravský hejtman Jan Grolich byl první z hejtmanů, který oznámil, že kvůli nedostatku peněz bude muset ubytovat část uprchlíků mimo ubytovny či hotely. "Samozřejmě nechci, aby uprchlíci spali v tělocvičnách, stejně jako je nechci stěhovat z penzionů. Ale nelze všechny ubytovat v penzionech a hotelích," vysvětluje v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Minulý čtvrtek jste oznámil, že začnete kvůli nedostatku peněz stěhovat uprchlíky z hotelů a ubytoven na provizorní lůžka. Opravdu jste nemohl vzít z rozpočtu kraje deset nebo dvacet milionů, aby někteří uprchlíci neskončili na matracích?

Ale to my děláme. Nejsem teď sice schopný říct konkrétní částku, protože s každým hotelem je jiná domluva, ale většině z více než dvou tisíc lidí, kterým jsme zajistili ubytování, ho platíme my. Určitě se bude jednat o miliony korun, které dáváme z vlastního krajského rozpočtu. Rozhodně to není tak, že bychom neplatili ani korunu.

A nemohli byste platit ještě více?

Musíte si uvědomit, že veškeré ubytování je za naše krajské peníze. Nemáme žádnou garanci toho, kolik nám stát dá peněz. Musíme v tom být opatrní. Nikdo ani neví, pro kolik lidí a na jak dlouho budeme ubytování zajišťovat. Stát nám do úterý ještě ani nedal konkrétní instrukce, stejně jako nám oficiálně neřekl, kolik přesně zaplatí za jednoho člověka na noc. Bavíme se stále o 180 korunách, ale to ještě vláda neschválila.

Rozumíte tomu, proč k tomu ještě nedošlo?

Vláda odkazuje na to, že máme příjmy z daní. Takže stát by podle ní měl zaplatit dvě třetiny z určené částky a jedna třetina by připadla na kraj s městy. Jenže já nemůžu požadovat po starostovi obce či města, kde by byl penzion na ubytování uprchlíků, aby zaplatil dvacet procent nákladů. To tak nejde. Celé to tak musí platit kraj, který přitom nemá z daní ani deset procent. Vláda by měla postupovat nějak férově. Nejde počítat s tím, že se u každého ubytování budeme domlouvat se starostou, jestli něco zaplatí, nebo nezaplatí.

Teď platíte každému majiteli hotelu či penzionu 180 korun, nebo se částky liší?

Je to různé. Do teď stát mluvil o 180 korunách, tak domlouváme ubytování za 180 korun. Jenže jsou případy, kdy platíme za ubytování víc, protože naším cílem bylo nechat uprchlíky ubytované a nestěhovat je do tělocvičen. Pokud ubytování za 180 korun neseženeme, tak je na nás, jestli jsme ochotni pro několik stovek lidí přihodit z krajského rozpočtu ještě stovku navíc. V radě o tom budeme ještě jednat, ale určitě budeme něco takto dofinancovávat.

Jednáte o ubytování i s jednotlivci, kteří mají třeba několik málo míst ve svém domě?



Jako kraj nikdy nebudeme řešit ubytovávání do konkrétních domácností. Potřebujeme hromadné ubytování, to znamená penzion pro alespoň deset a více lidí.

Na koho se tedy mají obrátit jednotlivci, kteří by rádi ubytovali třeba dva uprchlíky?

Ať lidé v takovém případě nabídnou ubytování na adrese pomahejukrajine.cz. Tam je naše centrum pro cizince, a jakmile se objeví nabídka ubytování na jižní Moravě, volají a snaží se domluvit ubytování konkrétních rodin. To už ale není v rámci krajského řízení, to už je aktivita dobrovolníků.

Jaké řešení byste ohledně ubytování preferoval?

Systém není nastavený špatně, ale částka na ubytování by měla být alespoň o sto korun vyšší. Chápu, že stát nemůže platit 1500 korun za den s plnou penzí, to by u takového počtu uprchlíků zkrachoval, ale aspoň o sto korun víc by dát měl. Když k tomu přidáme nějaké další peníze my, tak už bychom byli schopni zajistit standardní ubytování poměrně velkému počtu lidí.

Přesto je ale zřejmé, že stále více uprchlíků bude mít spíše provizornější ubytování.

Na formu provizorního ubytování se musíme připravit. Uprchlíků je tolik, že tady v Česku neexistuje kapacita standardního ubytování a ještě za cenu, kterou by šlo financovat. To nebude možné. Museli jsme se na tuto situaci nachystat, podobně to udělali i v Praze a se zpožděním to budou dělat i v jiných krajích. Provizorní ubytování pro uprchlíky je nevyhnutelné.

Takže v hotelech a ubytovnách bude stále méně uprchlíků?

Jestliže jsme začali připravovat tělocvičny, tak to neznamená, že nehledáme rozumnější formy ubytování. Hledáme. Podařilo se nám například docílit toho, že u všech uprchlíků, které jsme měli ubytované za vyšší peníze, jsme ubytovatelům prodloužili smlouvy nebo jsme jim zajistili jiné ubytování. Nebudeme nikoho stěhovat ze standardního ubytování do tělocvičny. To je základ.

Viděl jsem, že uprchlíci, kteří nyní chodí do vašeho centra, nemají jinou možnost než zůstat na matracích. Pokud si tedy něco nenajdou sami.

Ubytováváme je skutečně na výstavišti. Zároveň se ale připravujeme na to, abychom je mohli lidi převážet jinam, protože brzy nebude stačit ani kapacita pavilonu B výstaviště.

Jak přesně budete postupovat?

Pokračujeme v přípravě dalšího ubytování v tělocvičnách. Brzy budu mít přehled, kde je kolik míst. Určitě budeme mít k dispozici několik tělocvičen řádově po sto lidech. Musíme být stále o krok až dva před přílivem uprchlíků. Logicky ale jdeme postupně do horšího ubytování s nižším komfortem, kterému bych ani neříkal ubytování, ale nouzové přístřeší. Víme, že v tělocvičně to není žádný luxus.

Když jste jako první oznámil, že kvůli penězům začnete uprchlíky stěhovat do horšího bydlení, vyvolalo to poprask. Netlačili na vás například někteří vládní politici, abyste takto nemluvil? Opoziční hnutí ANO hned poukazovalo na vaše výroky a vládu kritizovalo.

Nechápu, jak opozice může něco takového zneužívat ke kritice vlády. Dění kolem ubytování je naprosto logické. Abychom ubytovali všechny uprchlíky, museli bychom během čtrnácti dnů postavit stovky hotelů, což je nereálné.

A necítil jste tlak na svou osobu od některých vládních politiků?

Pokud cítím nějaký tlak, tak je to ten morální. Samozřejmě nechci, aby uprchlíci spali v tělocvičnách, stejně jako je nechci stěhovat z penzionů. Proto jsem zadal, abychom tyto lidi v penzionech nechali s tím, že zbytek ceny kraj doplatí. Mě tlak politiků nezajímá. Skutečně cítím jen tlak svého svědomí, protože chci lidem maximálně pomoci.

Uprchlíci, kteří bydlí ve vašem centru, mají k jídlu k dispozici pouze bagety, které si mohou ohřát v mikrovlnce. Nebylo by možné jim zajistit alespoň teplou polévku nebo něco podobného?

Teplé jídlo nám nedovolila hygiena. Samozřejmě jsme pro ně chtěli od začátku vařit a poskytnout jim teplé jídlo. Existují nějaké nabídky foodtrucků, které řešíme, ale z hygienického hlediska je to velký problém.

(Poznámka redakce: Po skončení rozhovoru, v úterý večer, hejtman sdělil Aktuálně.cz, že po dalších jednáních s hygienou foodtruck dovolili. "Takže od středy, nejpozději čtvrtka, bude i teplé jídlo," uvedl hejtman Grolich.)