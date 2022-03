V Praze i Brně je skoro plno. Rozdělování uprchlíků do krajů bude nutné, říká ministr

Ve dvou největších českých městech docházejí kapacity pro ubytování ukrajinských uprchlíků. V Praze už musí zhruba dvě stě lidí přebývat v tělocvičnách nebo kulturních sálech, v Brně spí na výstavišti. Hejtmani po vládě žádají, aby navýšila příspěvek za ubytování uprchlíků. Vláda s tím už počítá, stejně jako s rozdělováním uprchlíků mezi kraji, řekl ministr vnitra Vít Rakušan.

Do Česka přišlo už přes 200 tisíc uprchlíků z Ukrajiny. V některých krajích je jich tolik, že už tam mají problém sehnat normální ubytování. Největší problém je v Praze, kde zůstávají kvůli lepší dostupnosti práce i služeb. Hlavní město už nouzově ubytovalo část uprchlíků v tělocvičnách, v Brně funguje provizorní ubytování v jednom z pavilonů na výstavišti. Tělocvičny chystá jižní Morava i některá města.

Česká vláda už požádala Evropskou unii o takzvané modulární základny, ve kterých chce ubytovat 50 tisíc lidí. Ministerstvo obrany také zvažuje vybudování stanových městeček, uvedla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Podle šéfa Asociace krajů a jihočeského hejtmana Martina Kuby (ODS) mají kraje vytipované lokality, kde by tábory mohly vzniknout. Mělo by se jednat o místa, kde je možné připojení na elektřinu či kanalizaci, mohlo by jít třeba o bývalé vojenské prostory, uvedl v České televizi.

Volná místa docházejí také ve Středočeském kraji, kde speciální dlouhodobé vízum získalo už přes 21 tisíc Ukrajinců. "Ubytovací kapacity kraje byly téměř vyčerpány, připravujeme se proto na zřizování nouzového ubytování," říká mluvčí kraje David Šíma. Kraj má ještě k dispozici stovky lůžek v běžných ubytovacích zařízeních, to však vystačí jen na několik dnů. Kraj se zároveň snaží převážet Ukrajince do dalších regionů, kde mají ještě volno, a zvyšovat nouzové kapacity na svém území.

"Aktuálně vyhledáváme prázdné budovy, haly, kulturní sály či tělocvičny," říká hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN). Ubytování v tělocvičnách či uprchlických táborech by podle ní mělo být posledním možným řešením a na co nejkratší dobu. "Uprchlické tábory jsou složité jak na provoz, tak na následnou práci s uprchlíky. Proto považuji za klíčové podpořit soukromé ubytovatele," dodává Pecková.

180 korun na osobu je málo, říká Grolich

Vláda kraje v neděli informovala o ubytování uprchlíků ve třech kategoriích podle délky pobytu a kvality ubytování. Na nouzové přístřeší do 30 dnů by měl být státní příspěvek 180 korun i se stravou, nouzové ubytování do tří měsíců 180 korun bez stravy a ubytování v rodinách by mělo být za 4000 na člověka za měsíc.

To je však podle jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) málo a kraje podle něj budou po vládě chtít, aby příspěvek navýšila. "Ubytovny a hotely ve velké míře na částku 180 korun nechtějí jít. Proto především u těchto typů chceme navýšit podporu na 250 nebo 270 korun na osobu za den. Je ale možné, že se to bude týkat i ubytování v tělocvičnách, kde je to problematické za tu částku zařídit i se stravou," řekl ČTK Grolich. Hejtmani také žádají, aby lidé, kteří vezmou uprchlíky k sobě domů, dostávali čtyři tisíce korun na osobu za měsíc.

Premiér Petr Fiala (ODS) se zatím k tomu, zda budou příspěvky za ubytování uprchlíků navýšeny, nevyjadřuje. "Výše příspěvku bude výsledkem středečního jednání vlády," říká mluvčí kabinetu Václav Smolka. Konkrétnější není ani ministerstvo financí, které uvádí, že parametry příspěvku nyní řeší s kraji. "Jeho finální podoba by měla být známa po středečním jednání vlády," říká mluvčí Nikola Morava.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v pondělí večer uvedl, že vláda příspěvek na ubytování zvýší. Podle jeho odhadu zhruba na 250 korun. Příspěvek na ubytování v domácnostech byl mohl odpovídat dotaci pro komerční ubytovatele, aby byl motivační, řekl. Zároveň vláda počítá i s rozdělováním uprchlíků mezi kraji, aby zátěž nenesly jen některé.

Podle ředitele neziskové organizace Člověk v tísni Šimona Pánka by odměny pro soukromé ubytovatele měla stanovit vláda. Výše příspěvku by se podle něj měla odvíjet od kraje a místa ubytování. "V zásadě by neměla výše kompenzace přesahovat tržní nájemné, aby stále zůstal zachován akt solidarity," říká Pánek. Je podle něj potřeba, aby kompenzace pokryly ubytovatelům náklady na energie či péči o byt a zároveň aby měli alespoň malý zisk.

Navrhuje, aby lidé dostávali čtyři tisíce korun za osobu za měsíc s tím, že tato výše by platila pro první tři členy rodiny. Na další členy rodiny by podle Pánka mohli ubytovatelé dostávat dva tisíce korun. Maximální počet by byl pět až šest osob na jednu domácnost. "To už představuje zajímavou pobídku, která uvolní desítky tisíc bytů nebo bytových jednotek v domech pro ubytování v soukromí," míní Pánek. Vyšlo by to podle něj asi na pět miliard korun ročně, přičemž většinu by Česko získalo zpět od Evropské komise jako přijímací země uprchlíků.

Takovým způsobem by podle Pánka bylo možné ubytovat 100 až 120 tisíc lidí. Další by mohli najít místo v hromadných ubytovacích zařízeních, na která by kraje získaly finanční dotace. "Mělo by se jednat o částku asi 300 korun na dospělou osobu na den s tím, že kraje by se také finančně podílely," uvádí Pánek.

Lidé budou nocovat v parcích, varuje náměstek

Podle pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) je klíčové, aby vláda co nejrychleji vyřešila příspěvky pro rodiny, které se rozhodnou ubytovat u sebe uprchlíky. "Věřím, že vláda stanoví dostatečně motivační částku, aby co nejvíce lidí bylo nakonec v tomto ubytování," podotýká Hřib. Tělocvičny či hotely pokládá za dočasná řešení.

Nouzově je teď v Praze ubytováno kolem 200 osob, bydlí v kulturních sálech, tělocvičnách nebo v sálech hasičských zbrojnic. "V současné době máme nabídku dalších přibližně 520 míst od městských částí, což znamená, že za tři dny budeme mít v Praze i tuto kapacitu plnou. Žádáme městské části, aby umožnily nouzové ubytování v dalších volných prostorech," říká náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN). Je podle něj nezbytné, aby z kapacitních důvodů došlo k přerozdělování příchozích Ukrajinců v rámci celého Česka.

"Potřebujeme, aby v řádu dnů došlo k zásadnímu navýšení ubytovací kapacity. Jinak hrozí, že lidé budou nocovat na chodnících, v parcích, ve vlacích. Je potřeba, aby všichni udělali vše pro to, aby tu nezůstaly matky s dětmi na ulici," dodává Hlubuček. Vláda by podle něj měla zvážit, zda uprchlíky nenechat ve volných státních objektech, jako jsou nevyužívané armádní budovy.

K přerozdělování uprchlíků musí dojít i podle jihočeského hejtmana Kuby. Stále jsou totiž kraje, které mají volnou kapacitu. Stát by si měl ale pospíšit. "Volné kapacity zatím jsou, ale vzhledem k nejasnostem s financováním nabídek ubývá," vysvětluje mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková. Také Olomoucký kraj má podle mluvčí Evy Knajblové dostatečné kapacity pro přijetí stávajících počtů uprchlíků.

Královéhradecký kraj má momentálně volnou kapacitu nouzového ubytování zhruba pro 1700 lidí. "Pro další navýšení kapacit ubytování předpokládáme využití tělocvičen, případně zřízení uprchlického tábora," říká mluvčí Dan Lechmann.