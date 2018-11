Rodiče slyší na "čestné" slovo. Co dělají jejich děti na internetu, většina nehlídá

Když dojde na otázku, co dělají děti na internetu, jejich rodiče se spoléhají na vzájemnou důvěru a "čestné" slovo. Potomky nijak zásadně neomezují a nehlídají. Mnohdy přitom z důvodu vlastní neznalosti. Takový je závěr nové studie Rodič a rodičovství v digitální éře, kterou přestavili výzkumníci z Univerzity Palackého v Olomouci.

Poprvé si s mobilním telefonem řada dětí hraje už v prvním roce života. Svůj vlastní má pak na základní škole už většina z nich. I proto se v telefonech, tablech či počítačích vyznají lépe než jejich rodiče.

Podle nové studie, kterou vytvořilo Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, tak ve výsledku rodiče často ani neví, co jejich dítě na internetu dělá.

Studie se zúčastnilo 1093 respondentů, kteří ve většině případů mají děti mladší 11 let.

Ukázalo se, že rodiče nejsou příliš technicky zdatní, a proto často neumí zajistit bezpečí svých dětí. Osmdesát procent rodičů využívá internet jen k základním potřebám. Odešlou mail, najdou si dopravní spojení a podívají se na sociální sítě. Jen pár procent z nich je schopno zajistit kontrolu pomocí hardwarového a softwarového řešení.

Nejvíce z nich spoléhá na ústní dohodu s dítětem. Osmdesát procent z nich tvrdí, že ví, co si jejich děti prohlížejí a jaké weby navštěvují. Přitom pokud se dítě setká s kyberšikanou, sextingem nebo zneužitím, rodiče neinformují, tvrdí studie. Většina z nich se svěří vrstevníkovi nebo vůbec nikomu.

"Řešení není složité - základem je skutečný zájem rodičů o svět dítěte. Měli by se nechat zasvětit do aplikací, které jejich potomek používá, a udělat si na ně názor. Zároveň mu musí být vzorem a radit mu, jaké informace by mělo na internetu sdílet a na co si dát pozor. Dítě musí vědět, že ho rodič nezatratí, nepotrestá, ani neponíží. Díky tomu získá důvěru a přestane mít strach se rodičům svěřit," vysvětluje dětská psycholožka Klára Janečková.

Youtubeři? Ztráta času, míní rodiče

Velký problém pro rodiče představuje YouTube. "Až 60 % dětí sleduje youtubery pravidelně, 40 % rodičů se k nim alespoň občas přidá. Většina rodičů hodnotí youtubery negativně. O to víc překvapí, že jejich sledování rodiče dětem nezakazují a v zásadě ani neomezují," tvrdí studie.

Rodiče vnímají youtubery jako ztrátu času, reklamní nástroj nebo podporovatele závislostí. Devět rodičů z deseti sice také sleduje videa, ale pouze patnáct procent sleduje youtubery.

Autoři studie však kriticky hodnotí i chování rodičů na internetu. Polovina z nich šíří fotografie svých dětí a přes čtyřicet procent z nich tyto fotografie uveřejňuje na sociální sítě. Pětina dokonce posílá obnažené snímky svých dětí a na možná rizika zapomíná. Víc jak polovina z nich totiž nic rizikového nezažila a tak si myslí, že se to nestane ani jejich dětem.

