Na křtu vnučky jsme na zahradě vystřelili z děla. Jak dnes žijí Lobkowiczové

Ze zažloutlé fasády opadává omítka, střecha zámku by potřebovala opravu a trávník před vchodem je vyšlapaný. V norském pleteném svetru a volných kalhotách s kapsami připomíná osmdesátiletý Jaroslav Lobkowicz víc zahradníka nebo údržbáře než místního zámeckého pána. O pět let mladší manželka Elisabeth vypadá v zelené vestě, kabátku a šátku o poznání víc jako aristokratka. Lobkowiczové Kořeny Lobkowiczů (nebo též Lobkoviců či Lobkowitzů) sahají do konce 14. století a historicky byli spřízněni s Přemyslovci i současnou královskou rodinou ve Velké Británii. Varianta Lobkowiczové je nejstarší dochovanou podobou jejich jména. V roce 1919 Ferdinand Zdeněk jako tehdejší hlava rodu rozhodl, že budou používat právě ji. Lobkowiczové byli nejvýznamnějším a nejvznešenějším českým aristokratickým rodem. Pracovali ve službách panovníků a vždy se angažovali v politice. Za zmínku stojí Jiří Popel, mocný a ambiciózní katolický šlechtic, který v roce 1591 za vlády Rudolfa II. krutě potlačil povstání luteránů. Později se postavil i proti samotnému císaři, za což si vysloužil doživotní vězení. Knížecí titul Lobkowiczové získali v roce 1624. V té době byla rodina rozdělená na dvě větve – hasištejnskou a popelovskou. Ta první v polovině 17. století vymřela, druhá se dál rozvětvila na bílinskou a chlumeckou. Bílinská větev zanikla o sto let později, z chlumecké vznikla roudnická a hořínsko-mělnická. Členové obou těchto větví žijí dodnes. Názvy rodových větví byly odvozeny od míst, kde rodina vlastnila majetky. Dodnes jim patří například zámek v Roudnici nad Labem a v Mělníku. Jaroslav pochází z křimické linie roudnické větve. zobrazit celý text „Je to tady v dezolátním stavu,“ omlouvá se Lobkowicz, když reportéry Aktuálně.cz po rodovém sídle v Křimicích u Plzně provází. Bývalý poslanec a podnikatel bude mít za týden jednaosmdesáté narozeniny. Je hlavou nejvyššího skutečně českého aristokratického rodu. Kdyby Československo krátce po svém vzniku nezrušilo šlechtické tituly, říkalo by se mu kníže. Na český původ je rodina hrdá, více než sto let už používá staročeský tvar svého jména Lobkowicz, místo německého Lobkowitz. V křimickém zámku vyrůstal Jaroslav do svých devíti let, pak rodině veškerý majetek zabavily úřady nového komunistického režimu. Lobkowiczové se přestěhovali do zámeckého pivovaru, v obytné budově vznikl internát podniku Škoda Plzeň. Po maturitě Jaroslav nedostal doporučení ke studiu na vysoké škole elektrotechnické. Vyučil se a jako opravář televizních přístrojů pracoval do roku 1968. Když v srpnu přijely sovětské tanky, emigroval do Západního Německa. V Mnichově poznal Elisabeth de Vienne z francouzské šlechtické rodiny. Brzy se vzali, přestože tomu rodina nevěsty nepřála. Jaroslav konečně vystudoval elektrotechniku a jako inženýr pracoval u firmy Siemens. Zdálo se, že život prožijí na Západě. „Vždycky jsem ale věřil, že se vrátím,“ zdůrazňuje Lobkowicz. Po pádu komunistického režimu nabídly české úřady Lobkowiczům rodové sídlo zpět. Většina členů početné křimické větve rodu se ale k získání zdevastovaných zámků a pozemků neměla. Jediný Jaroslav se rozhodl opustit pohodlný život v zahraničí, na nějakou dobu se rozloučil s manželkou a třemi dětmi a v roce 1993 se vrátil do Česka.

Video: Prohlídka zámku v Křimicích s Jaroslavem Lobkowiczem a jeho manželkou Elisabeth „Podle prvního zákona o restitucích mohl o zabavený majetek žádat jen ten, kdo v Česku bydlí. To znamenalo vzdát se života v zahraničí. Z rodiny to nikdo nechtěl,“ vysvětluje Elisabeth. „On byl výjimka. Šel do toho.“ Jaroslava Lobkowicze lidé brzy zaznamenali jako politika KDU-ČSL a později TOP 09. Byl zastupitelem a radním v Plzni, v Poslanecké sněmovně strávil 15 let, parlamentní lavice opustil v roce 2017. Když se novináři ptali, zda mu nebude politika chybět, odpovídal jasně. „Já mám tady u nás v Křimicích práce dost,“ říkal například serveru iDnes.cz. Platí to pořád. Zámek potřebuje, aby opravy pokračovaly. Lobkowiczovi se snaží, co jim ještě zdraví a peníze dovolí. Pomáhají jim dva zaměstnanci a nejstarší syn Vladimír.