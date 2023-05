Jak žije hrabě Kinský. Průvodce Modrou krví ukázal svůj zámek i rodinnou cihelnu

„Běžte, já jsem tady doma,“ pouští František Kinský redaktory do zámku a míří do sálu pro svatební obřady. Sedá si do první řady bíle potažených židlí rozdělených uličkou pro nevěstu a ženicha. „Když jsem začínal, míval jsem tu za rok i 50 svateb, letos je v plánu zhruba polovina. Lidé se méně berou,“ povzdychne si a pohlédne na portréty ve zlatých rámech na stěnách. Jsou to jeho příbuzní, kteří tady, na zámku ve východočeském Kostelci nad Orlicí, žili od jeho založení po napoleonských válkách do začátku 50. let minulého století, kdy jej zabavily komunistické úřady. Brzy možná na stěnu přibude i Františkův portrét.

Rod Kinských Dlouhá staletí patřili Kinští k nejvýznamnějším aristokratickým rodům v Česku. Do historie se zapsali jako mecenáši věd a umění, ale také důležitých národních institucí. Bez jejich podpory by vznik moderního českého národa a české společnosti byl výrazně obtížnější. Svůj původ odvozují od Martina z Medvědíče, který žil na počátku 13. století. V roce 1307 přijali jméno podle tvrze Vchynice na Litoměřicku. Nynější jméno Kinský vzniklo z původního Wchynský. Původně rytířský rod byl na přelomu 16. a 17. století povýšen do panského stavu. V první polovině 17. století do stavu říšských hrabat a v 18. století jedna z větví dokonce do dědičného stavu knížecího. Kinští tehdy patřili k přední středoevropské aristokracii. V císařském Rakousku byli členy horní komory parlamentu. V komunistické éře po roce 1948 přišel rod o majetek, někteří členové emigrovali, jiní zůstali v Československu a čelili perzekucím. Po roce 1989 část rodového majetku vrátil Kinským stát v restitucích.

Nynější majitel a správce zámku slavil letos úspěch se třetí sérií dokumentárního cyklu o českých šlechtických rodech. Pod názvem Modrá krev ho vysílala Česká televize. František Kinský diváky celým seriálem provázel, podobně jako redaktory Aktuálně.cz po rodinném sídle. To získali Kinští zpátky v restitucích počátkem 90. let.

V rohu na pianu zakrytém červeným ubrusem stojí fotografie rodiny. Kinský ale pozornost věnuje obrazům na zdech a přemítá, zda by tam měla viset i jeho podobizna. „Nejsem si jistý, jestli chci. Připadám si na to ještě příliš živě,“ směje se.

Na rozdíl svých předků by nemusel hodiny strnule pózovat. Rád by jej zvěčnil fotograf a portrétista Jadran Šetlík. Jeho moderní technika kombinující fotku s malbou štětcem se Kinskému zamlouvá. Ostatně, portrét dědečka Františka Josefa je také vymalován jinak než jeho předchůdců. Je poznat, že autor použil širší štětce. „Babička ten obraz neměla ráda a otec dokonce uvažoval, že ho dá svému bratrovi. Já mu v tom zabránil. Je to krásný portrét, jen technika je modernější,“ odhaluje svůj vztah k umění.